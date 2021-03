Ezúttal is szakértőinknek küldött olvasói leveleinkből válogattunk, egy vitatott bírság mellett két kérdezőnek segítünk használt autót választani.

Álom a keveset futott dízel?

Olvasónk kérdez

Kedves Tibor!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a segítségét kérjem. Opel típusnál sokféle véleményt lehet hallani a 2.0 CDTI motorról – 1956 cm3 120 KW – jót, s rosszat egyaránt.

Több fórumon is olvasható, hogy jellemzően 2012-2013-ig voltak jelentősebb gondok ezzel a motortípussal, amit a későbbiekben orvosolni próbáltak. Arra vonatkozólag viszont szerény a fellelhető információ, hogy ez sikerült-e a gyakorlat szerint?

Ha egy 2014-es évjáratú Insigniába szerelt A20DTH17C motorkóddal bíró járművet vásárolnék 50 000 km körüli futásteljesítménnyel, számíthatok-e arra, hogy ez már egy javított konstrukció? Vannak-e jellemző típusspecifikus meghibásodások, amelyek évjárattól függetlenül megjelennek az adott erőforrással vagy hajtáslánccal kapcsolatban?

Továbbá kíváncsi volnék a véleményére, tapasztalatára az Insigniáról mint autóról is.

Válaszát előre is köszönöm!

Szakértőnk válaszol

Kedves László!

Annak az esélye, hogy 2014-es dízel Opel Insigniát talál valós 50 000 kilométerrel, annyi, mint szénbányában pitypangmezőt találni.

Az Insignia 2,0 dízelmotorja FIAT eredetű erőforrás, ami kimondottan megbízhatóan teljesít szolgálatot megannyi Alfa Romeóban, FIAT-ban, Lanciában… A motor legnagyobb problémája egy olajrendszeri tömítetlenség miatt keletkezhet az olajszivattyú háznál: a gyári tömítés nem megfelelő, ezért elveszhet az olajnyomás egy része és tönkremehet a motor. Érdekes módon ez a hiba az olasz autókban lévő motorokban szinte ismeretlen. 2013 után változtattak a konstrukción, ezért ezekben a motorokban állítólag a fenti hiba lehetősége megszűnt, minimalizálódott. Ezzel együtt – amennyiben ilyen motorral vásárolnék Opelt, biztosan tömítést cserélnék vásárlás után.

A többi, motorral kapcsolatos meghibásodás, csak a szokásos dízel nyavaják szoktak lenni: turbó, kettős tömegű lendkerék, porlasztók, magas nyomású szivattyú, szenzorok… Cserébe viszont takarékos és nyomatékos erőforrást kapunk.

Ezenkívül a futómű és kormánymű viseli nehezen a hazai útviszonyokat. Nem ritka a hátsó kerékcsapágy morgása, és az utastérben lévő kapcsolók is szeretnek rakoncátlankodni.

Rengeteg a hazai piacon az excéges Opel Insignia magas futás teljesítménnyel, pörgetett órával. Amennyiben kevés kilométeres dízel példányt keres, hamar egy ilyenben találhatja magát. Javaslom, vásárlás előtt nézesse át szakemberrel.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

autovizsgalat.hu

BMW-t akarok, de a legnagyobbat

Olvasónk kérdez

Tisztelt Tibor!

Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy írhatok önnek, valamint megtiszteltetés. A levelem témája az álomautóm megvásárlása előtti tanács kérése lenne.

Az én álomautóm egy BMW 740i 2010-12-es évjárat körüli, attól függ, milyet találok majd. Erről a benzines, háromezres turbófeltöltős motorról érdeklődnék, és úgy magáról az egész konstrukcióról, hogy mit kell róla pontosan tudni, illetve elsősorban mire érdemes odafigyelni? Valamint ön szerint a magyar használtautó-piacon milyen árkategóriában javasol megvenni egy 740i-t?

Szakértőnk válaszol

Kedves Róbert!

A luxus kategóriájú autókba jellemzően az adott kor csúcstechnikáját építik bele. Nincs ez másként a BMW háza táján sem. Ezek a technológiák gyakran vadiúj, kipróbálatlan fejlesztések, amikkel nincs hosszú távú tapasztalat, ráadásul ezeket a rendszereket nem 10-15 évre fejlesztik. Egy 7-es BMW első vásárlója úgyis lecseréli maximum 3-5 év után egy újabb modellre.

A fenti okok miatt ezek a rendszerek 10 évesen gyakran megbízhatatlanok és irreálisan drága lehet a javításuk. Kicsit olyan, mintha aknamezőn sétálnánk: nem az a kérdés, hogy rálépünk-e egy problémaaknára, hanem, hogy mikor… Ráadásul gyakran nem a motor önmagában, vagy a hajtáslánc hibásodik meg, hanem a rendkívül bonyolult elektromos rendszerek, légrugók, klíma stb…

Azt javaslom, készítsen évi 500 000-1,5 milliót a kispárnába javítási költségekre, így kevésbé éri meglepetés a javítások alkalmával. Amennyiben megbékél ezzel a gondolattal, imádni fogja, ha viszont nincs keret jó állapotban tartani a bálnát, menthetetlenül elpusztul előbb-utóbb.

Ilyen autót semmiképpen nem vásárolnék a piac aljáról, viszont a jobb állapotra nem garancia a magasabb ár sem. Nagyon fontos, hogy tartották karban a kocsit, követhető-e a szervizelőélet, milyen javításokat végeztek, de egy 10 éves 7-es BMW-nél ettől függetlenül bármikor bármi tönkremehet, ezért különösen fontos vásárlás előtt a műszeres diagnosztika és a profi átvizsgálás. A kérdésre, hogy “mire kell odafigyelni?”, ezért nem tudok konkrétan válaszolni. Nagyon fontos kideríteni, feltárni az előző sérüléseket, illetve a javításuk minőségét.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

autovizsgalat.hu

Hitel helyett jobb döntés a lízingelés?

Olvasónk kérdez

Tisztelt DAS Jogszerviz / Vezess.hu,

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy új típusú gépjármű vásárlási szándékom van, valamikor a jövőben. A kiszemelt példányok: Skoda Karoq vagy Seat Ateca. Mindkettő kb. 12-13 millió Ft, szériafelszereltségeken túl pár extrával, mindenestül, konfigurátor alapján.

A teljes vételárat nem tudnám egyből kifizetni készpénzben, banki hitelhez (szabad felhasználású személyi kölcsön) nem szívesen folyamodok, egyszer épp elég volt… Most ezért pénzügyi lízingben gondolkozom, méghozzá; zárt végű vagy operatív. Az volna a kérdésem, hogy magánszemélyként mely verzióval járnék a legjobban, illetve “ár/érték-arányban” melyik szolgáltatás kényelmesebb/jobb? Köszönöm előre is a válaszukat, remélem, tudnak segíteni, már ha csak elméletben is, akkor tisztábban tudnék gondolkozni rajta, az is nagy segítség volna. Köszönöm még egyszer!

Szakértőnk válaszol

Tisztelt Levélíró!

Azt érdemes megfontolnia, hogy kölcsönből vagy lízingből finanszírozza az önerőn felüli részt.

A lízing választása esetén Ön nem válik egyből tulajdonossá. Ennek a hátrányai és a nehézségek akkor mutatkoznak meg, ha a gépjárművet nagymértékű károsodás éri, netán ellopják vagy rejtett hiba miatt jótállási igényt kell érvényesítenie. A lízingbevevő (Ön) lehetőségei ugyanis korlátozottabbak ahhoz képest, aki önerőből vagy kölcsönből/hitelből vásárolja meg a gépjárművet.

Lehetséges, hogy ezt a hátrányt a lízing finanszírozás ellensúlyozni tudja (alacsonyabb törlesztőrészlet), ezt Önnek kell mérlegelnie. Egy új autónál természetesen kisebb a jótállási jellegű hiba felmerülésének lehetősége, de nem kizárt. A törés- és lopáskár azonban valós kockázat, és a casco biztosító nem biztos, hogy Önnek fog teljesíteni.

Üdvözlettel:

D.A.S. JogSzerviz

www.das.hu

