A gyermekeiket autóval óvodába vagy iskolába hordó szülők sokat őszülnek a gyakran idegőrlő reggeli fuvarjaik során. Gyorsan szaladó percmutató, lassan haladó forgalom, parkolóhely persze nincs sehol, és már be kéne érni a munkahelyre. Anita harmadik éve közlekedik a Citroënjükkel ugyanazon az úton, napról napra, sok százszor megtette már azt a 7-8 kilométert az otthonuk és a belvárosi óvoda között. Ismeri az összes lámpát, kereszteződést és közlekedési táblát, rutinból megvan számára az a néhány pont, ahol időt nyerhet, és persze olyan szakaszok is nehezítik az életét, ahol rendre elakadhat.

Olvass tovább

Csak lassított, de nem állt meg, pechjére. Miközben ő 20-22 km/órás sebességgel kanyarodott, a 40-es, nyugis tempóval érkező opeles jó reflexszel a fékre lépett, ennek ellenére összekoccant a két jármű. A Citroën bal elejével végighúzta az egyébként ismerős Corsa oldalát. Olyannyira ismerős volt a másik autó, hogy Anita – igaz, csak egy-két másodpercig látta, de – felismerte annak vezetőjét. Egy másik anyuka volt az oviból.

Anita azon szülők közé tartozik, aki köszön a többieknek, a gyerekek hozzátartozóinak nagyját jól ismeri, de látásból minimum tudja, melyik apuka vagy anyuka melyik picihez tartozik. Vele ellentétben léteznek olyanok is, akiknek gőzük sincs a többi szülőről, látványosan nem is érdekli őket, köszönés nélkül járnak ki-be az épületbe.

Szerencsére egyikük sem sérült meg a baleseteben, mivel éppen hogy csak összeértek a járművek, működőképesek maradtak. Pár százezer forintos kasztnisérülések keletkeztek.

A stoptáblát negligáló anyuka a koccanás után sem állt meg, lendületből tovább hajtott. Mint későbbi kihallgatásán elmondta, ő a legkevésbé sem akarta megúszni a kár kifizetését, mivel ismerte a másik autóst, úgy döntött, majd a férje lerendezi az ügyet a hölgy férjével. Nagyon fontos meetingre kellett beérnie, elmondása szerint egyszerűen nem fért bele neki, hogy megálljon akkor és ott beszélgetni a másik autóssal.

Nagyjából egy perc múlva fel is hívta a párját még az autóból, akinek elmesélt mindent. A telekommunikációs cégtől a nyomozók által kikért hívásadatok egyértelműen igazolták ezt a hívást, amit a férje eskü alatt is megerősített. Ez persze nem menti neje tettét.

Rendőrök jelentek meg az anyuka munkahelyén

Miután a vétlen autós megállt, azonnal rendőrt hívott, akiknek elmondta, hogy megjegyezte a rendszámot. Később derült ki, hogy bár látta egy pillanatra a balesetet okozó „harmincas nő” arcát, fogalma sem volt róla, hogy egy óvodába hordják a gyerekeiket. Ő a nem köszönő szülők csoportjába tartozott.

A személyi sérüléses baleseteket jellemzően komoly helyszínelés követi, majd ilyen-olyan szakértői anyagok készülnek, amik egy részét most is előállították. Ezek alapján cserbenhagyás vétségével vádolta meg az ügyészség Anitát, aki már aznap rádöbbent, mennyire rossz húzás volt továbbhajtani, amikor megjelentek a munkahelyén a rendőrök. Akkor már túl volt azon, hogy a férje is leszidta, de az ő kérésére sem autózott vissza a kereszteződésbe.

A hölgy védelmét a Vezess olvasóinak is rendre jogi tanácsokat adó közlekedési ügyvéd, Janklovics Ádám látta el a bírósági ügy alatt.

Az alapkérdés: fennállt-e a sérülés veszélye

„Cserbenhagyás vétsége kétféle elkövetési magatartással valósulhat meg: a baleset helyszínén történő megállás elmulasztásával, valamint a baleset helyszínéről való eltávozással anélkül, hogy az illető meggyőződött volna arról, hogy valaki megsérült-e. Vagy van-e valaki, aki az életét vagy testi épségét közvetlenül fenyegető veszély miatt segítségnyújtásra szorul” – mondja a védő.

A bíróság szerint hiába beszélünk ebben a konkrét esetben viszonylag kis mértékű, érintőleges ütközésről, a jármű vezetőjében fel kellett volna merülnie annak, hogy a balesetben érintett másik fél megsérült. Avagy megsérülhetett.

Nyilván, amikor egy álló autónak nekikoccan valaki a bolt előtti parkolóban, kicsi az esélye a személyi sérülésnek, ám a szakértői vélemények szerint ennél a koccanásnál fennállt a reális esélye annak, hogy a vétlen autós megsérült. Ez a „reális esély” lett az ítélet kulcsa.

Mi a legfőbb baleseti ok? Az elmúlt évek tragikus baleseti statisztikáival kapcsolatban rendre a gyorshajtást nevezi meg a rendőrség legfőbb okként. Eközben alig hallani a hivatalosan is második helyezettnek tartott hibáról, az elsőbbségi szabályok megszegéséről. Ha szétbontjuk abszolútra és relatívra a gyorshajtást, akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy nem a sebességhatárokat jelző táblák feletti közlekedés, hanem az elsőbbségadási kötelezettség negligálása miatt sérül meg a legtöbb ember a hazai úthálózaton. 2019-ben összesen 4221 személysérüléses baleset okozója volt ez a szabálytalanság.

Letöltendő börtön is adható ilyen esetekben

„A sérülés potenciális bekövetkezhetőségével a terheltnek számolnia kell a baleset körülményeiből következően, s ha ennek ellenére nem teljesíti megállási kötelezettségét, cserbenhagyást valósít meg. A cserbenhagyás büntetendőségének lényege, hogy egy ilyen bizonytalan helyzetben a balesettel érintett személy teljesítse meggyőződési kötelezettségét” – magyarázza Janklovics az ügy lényegét.

Akár letöltendő börtönbüntetés is lehet a cserbenhagyásos ügyek vége, a Btk. 239. §-a szerint ugyanis egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Az összes körülményt figyelembe véve végül ennél sokkal enyhébb büntetéssel megúszta a munkába siető anyuka. Ugyan bűnösnek mondta ki őt cserbenhagyás vétségében a bíróság ítélete, a makulátlan közlekedési múltja miatt 150 ezer forintos pénzbüntetést kapott, és egy évre bevonták a jogosítványát.

Vagyis egy darabig ő kimarad az idegőrlő reggeli oviba autókázásokból, utána pedig minden bizonnyal erősebbnek tartja majd a stoptáblát a saját meetingje kezdési időpontjánál. A szakértők szerint piszok nagy szerencséje volt, hogy nem lett nagyobb csattanás az elsőbbségadási kötelezettségének elmulasztásából.