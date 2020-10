Olvass tovább

Kacsintgattunk újabb, kevésbé széthullós autó irányába, akár még dízel irányába is, mivel ez 12 ezer kilóméter egy évben, és akkor még máshová nem mentem. Az új szerelem keresett tulajdonságai egy kicsit feszesebb futómű, több megbízhatóság és néhánnyal több ló, kézi váltóval és kevesebb szívás.

A keret 1,5 millió forint lenne körülbelül, magasnyomású rendszert, kettős tömegűt és turbót érintik. Továbbá a TSI és hasonlók is hozhatnak akkora fogyasztás csökkenést, mely indokolná az úgy hogy ebben az átírás és az első nagyobb szervíz is elférjen. A dízellel kapcsolatos fenntartások itt is érvényesek, melyek a ugrást, hogy ne a meganebe locsoljuk a pénzt tovább?

Szakértőnk válaszol

Kedves Levente!

“Pénzt locsolni” egy pár évvel fiatalabb autóra is fognak nagy eséllyel. A Megane II-ben az 1,6 benzinmotor igazi kincs. Dinamikus, takarékos erőforrás. Igaz, hogy az elektronikával meggyűlhet a bajuk, de nem olyan rossz autók, mint a hírük, feltéve, ha karban tartották őket.

1,5 milliós kerettel mindennel együtt (így a vételár nagyjából 1,2 millió forint), nem fognak találni patika, takarékos, szupermegbízható örökmozgót. Ha dízelt vásárol, nagy eséllyel költeni fog rá sokat, viszont takarékos. Ha benzinest, kevesebbet fog költeni, de többet fog fogyasztani 2-3 literrel, mint a dízel. Ha TSI-t, sokat fog rá költeni és a fogyasztás sem lesz dízeles.

1,2 millió körül A Megane kategóriájában nagyjából Opel Astra H-t, Ford Focust érdemes vásárolni. Az önnek ideális autó talán a Kia C’eed-Hyundai i30 lenne, de egy jó állapotú példányhoz hozzá kelleni még tenni vagy 6-800 000 forintot.

Én lehet, hogy maradnék a Megane-ban. Ha mégsem és minőségi ugrást szeretnék, akkor még zsebbe kéne gyúlnom.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

autovizsgalat.hu

Magas sofőrnek nagy autót

Olvasónk kérdez

Kedves Tibor!

Első autó vásárlása előtt állok ebben kérném a tanácsod! Családi autót keresek, amivel hosszabb kirándulásokat tennénk ezért hátul szükség van a 3 teljes értékű kényelmes ülésre, sajnos ezt egy kombi sem tudja pedig annak jobban örülnék. Ikerlányaim miatt egyből egyterűre gondoltam. Két méteres magasságom és hosszú lábaim sem engedik a kombit. – Egy mondeoban is szűkös a hely mögöttem ülve főleg hosszabb utakon.



Alapos vizsgálat után 3 autó maradt versenyben. A helyezések: 1. Ford S-max (2010), 2. Peugeot 5008 (2015), 3. Citroën Xsara Picasso (2010)

Ahogy én láttam Ford -ból jót nehéz itthon találni. A Peugeot kicsit kisebb de a célnak ugyanúgy megfelelne és akár korszerűbb dízelt is kapok belőle mint fordból, a Picasso szintén egy praktikus autó viszont az az érzésem pár év alatt kinőné a család. Eddig csak Ford S-maxban volt szerencsém ülni és abban elfértem kényelmesen magam mögött.

Szerinted melyik lenne a jobb választás?

Köszönettel!

Gergócs Tamás

Szakértőnk válaszol

Kedves Tamás!

A Peugeot ugyanazokat a dízel motorokat használja, mint a Ford, viszont az 1,6 HDI (TDCI) csak a Peugeot-ban érhető el, ami nem is baj, mert az S-Maxot nehezen mozgatná. Helykínálatban verhetetlen az S-Max. Magam is egy Galaxyt használok céges autónak és nagyon szeretem. Egyébként az 5008 is jó alternatíva, de valóban kisebb. A Xsara Picassókkal van a legtöbb gond, főként elektromos téren.

Lehet találni jó állapotú S-Maxot a piacon, csak nem a legaljából kell csemegézni. Amennyiben rövid a takaró, inkább vásároljon 1-2 évvel idősebb, facelift előtti példányt. Ne ragaszkodjon a max. 10 éves korhoz, nem a korhatártól lesz jobb, vagy rosszabb az autó.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

autovizsgalat.hu

Családi autót kétmillióig

Olvasónk kérdez

Kedves Tibor!

Családi autót keresünk 2M forintig. A gyakori városi használat és kis távok miatt benzinesben gondolkodunk. Pár autóról szeretném a véleményét. Opel Astra J 1.6-os kombi és a Peugeot 3008 és 5008 1.6VTi motoros autókról lenne szó. Ha esetleg tud ezeknél tágasabb és megbízhatóbb autót, olyan 2010-es évjárat körül akkor szívesen veszem a tanácsát.

Köszönöm

Szakértőnk válaszol

Kedves Balázs!

10 évesen a legfontosabb az autó állapota. A legendával ellentétben nem csak a dízel motornak árt a rövid-városi használat, hanem minden motort kivégez hosszútávon. Ezzel együtt erre a használatra inkább benzines motort javasolnék én is.

Ha a megbízhatóság a legfontosabb, akkor Kia C’eed-Hyundai I30-at javasolnék 1,6 benzinmotorral. Nagyon megbízható, ellenben dögunalom autó. Az Astra J régi konstrukció műszakilag, mégis jobb autózni vele, mint egy Kia-Hyundai-jal. A Peugeot 5008 1,6 VTi a legtágasabb, de a legnehezebb is. Ez meg fog látszani a fogyasztáson és a dinamizmuson.

Alternatíva lehet esetleg egy Renault Megane III Grandtour 1,6 benzinmotorral. Kényelmes, megbízható autó remek, takarékos motorral, kedvező áron.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

autovizsgalat.hu

Jogtalan büntetés?

Olvasónk kérdez

Tisztelt DAS!

Külföldön dolgozom. Augusztusban mentem MO-ra, íhegyeshalomnál léptem át a határt. Rokonaim laknak Levélen, ez a szomszéd falu, kb 5 km. Ezért ismerem a környéket. Mindig mikor megyek haza, Levélen szoktam tankolni /olcsóbb/ és ott veszem a magyar autópálya matricát. Eddig még soha nem volt problémám. Most viszont, kaptam egy büntetést. 08.07 reggel 07:06 lefényképeztek Hegyeshalomban az első ellenőrző pontnál.

Én 20 percel késöbb 07:26 vettem matricát Levélen. Én úgy tudom 1 óra türelmi idő van. Én nem blicceltem, és még is meg akarnak büntetni. És nem is kevésre! Mert nekem nem csak a 14875ft-ot számolják, hanem még 70 euro egyébb költségeket is kérnek. De érdekes, hogy az útdíj nincs benne! Csak kezelési és egyéb költségek. Ön szerint jogos-e ez a büntetés?

Mellesleg megjegyzem. Az öcsém 2 héttel korábban ment haza. Ő is külföldi renszámú autoval. Ő is ugyan így tankolt és vásárolt matricát! De őt nem büntették meg!

Köszönöm a válaszát!

Tisztelettel Horváth Péter

Szakértőnk válaszol

Tisztelt Levélíró!

A vonatkozó szabály értelmében nincs helye a jogosulatlan úthasználat miatt pótdíj kiszabásának a járműre megfelelően megváltott jogosultság érvényességi idejének kezdetét megelőző 60 percen belül végzett ellenőrzés alapján.

Azt javasoljuk, tegyen írásban panaszt a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálatán. Ügyeljen azonban arra, hogy az alapösszegű pótdíj megfizetésének határideje 60 nap.

Tisztelettel:

D.A.S. JogSzerviz

www.das.hu