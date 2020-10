De miért éppen egy összkerekes, platós Nissan teherautót választott? Mert főzni mindenhol jó, nemcsak otthon, erre az ötszemélyes pickupra meg felfér a jövő hét is és akkor sem jön zavarba, ha elfogy alóla az aszfaltút. A megemelt, sárvédő-szélesítésekkel és irgalmatlanul magasan lévő tetőbox-szal feltupírozott Navara még kapott oldal- és plató fellépőt is, a főzéshez nélkülözhetetlen felszerelések, eszközök, alapanyagok pedig a rolóval fedett platón kaptak helyet.

Kovács Lázár nevét valószínűleg mind ismerik, akik már életükben összedobtak egy rántottánál bonyolultabb dolgot a konyhában. Mostantól viszont nemcsak remek kajákat, illetve azok elkészítését láthatják majd azok, akik követik a séf YT csatornáját, hanem különleges tájakat is. Ugyanis Lázár egy alaposan átalakított Nissan Navara-t vehetett át a márka hazai forgalmazójának PR menedzserétől, így most már semmi sem tartja vissza attól, hogy hegytetőről, vagy éppen folyópartról jelentkezzen be legújabb főzős videójával.

Ugyaninnen lehet kihúzni a munkapultot is, amelyen tényleg egyszerűbb a mezőn grillezni, mint tábortűz mellett gubbasztva. Mindennek megvan a helye, csinos kis dobozok mindenhol, kapszulás kávéfőző és még a zenének, friss fűszernövényeknek is jutott saját kuckó. Azt, aki szeret és tud is nyílt tűzön sütni főzni, azt nem fogja különösebben felcsigázni a platón lévő gázpalackos grillsütő, de valljuk be, azért sokkal kényelmesebb a piezo-t pattogtatni, mint fát gyűjteni, gyújtóst hasogatni és gyufával vacakolni, hogy tisztességes tüzünk legyen.

Pedig utóbbi sem feltétlenül bonyolult, a bográcsban, vagy tűzben sült ételnek pedig sajátos aromája van, bár a klasszikus, nyársas szalonnasütésnél kevés undokabb dolgot lehet tűz mellett csinálni. Inkább fogj egy tekercs alufóliát, hajtogass belőle kis tepsit, kockázd bele a szalonnát, hagymát, kolbászt, krumplit, gombát, fűszerezd, tekerd a tepsid fóliába és vesd a parázsba úgy 15-30 percig. Aztán kész is. De inkább iratkozz fel Kovács Lázár YT csatornájára, ott tutibb tippeket kapsz és már a Nissan konyháról készült videókat is megnézheted.

Nekünk szerencsénk volt, a frissen leleplezett gasztromobil hátulját azonnal beüzemelte a büszke tulaj és egész korrekt kis szendvicskéket ropogtathattunk el, amit rétessel fojtottunk le. Igaz, még nem a patakparton, távol mindentől, ahová az autó készült, hanem a nemrég nyílt, de hamar a márka életének egyik központjává vált Nissan Centrum hátsó udvarában.

A Nissan úgy gondolja, hogy sokat hozhat a márkának, ha híres embereknek adnak autót használatra, így Kovács Lázárra a Navara-t bízták, Hajnóczy Soma kétszeres bűvészvilágbajnok az X-Trail arca, míg Katus Attilának a Nissan Juke népszerűsítésének feladata jutott. Az ötlet nem új, itthon is tucatnyi autómárkának volt már vagy kéttucatnyi nagykövete, de hogy ez az olvasók, vagyis szerintetek mennyire működik, kit tartotok igazán hiteles arcnak egy márka, modell mellett, az ebből a cikkből kiderül.

De ha már autó és főzés, tudtad, hogy egész más módon is lehet autóban ételt készíteni, mint a platóra installált sütőn? Például a motortérben remekül lehet pisztrángot párolni. Már ha van rá két és fél órád, és van hova kergetni az autót. Ami a legmókásabb, komoly irodalma is van az autó különböző, többé kevésbé felforrósodó részeinek közelében elkészíthető fogásoknak.

Sokak szerint az autóban, autó környékén főzés még belefér a jólneveltségbe, de aki autóban eszik, az más gazemberségektől sem riad vissza. Arról, hogy az autó és a kajálás mennyire férnek meg együtt, korábban már vitatkoztunk egy nagyot. Ha érdekel, itt megnézheted mire jutott egymással a két egymással ellentétes iskola követője:

