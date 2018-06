Párolás, hideg-meleg füstölés, szuvidolás: mind relatíve alacsony hőfokon történik, manapság az ínyenc fogásoknak elég 60-100 Celsius fok hőmérséklet, no meg rengeteg idő. Ilyen értékeket pedig bőven mérhetünk egy autó motorterében, csakhogy a modern típusok javarészt zsúfolt orra nem ad lehetőséget arra, hogy “sütőként” is hasznosítsuk.

Szakácskönyv motorteres főzéshez? Igen, létezik! Hol máshol írnának ilyen speciális szakácskönyvet, mint a végtelen utak és hatalmas autók Mekkájában, az Egyesült Államokban. Az 1989-ben megjelent, 2008-ban átdolgozott Manifold Destiny című kötet egyedi, humoros stílusának köszönhetően mára kultikus státuszt ért el. Az eredeti ár akár tízszeresét is hajlandóak kifizetni érte a témára rákattant gasztro- vagy épp autórajongók.

Mivel szakácskönyvvel nem rendelkeztünk, így maradt az improvizáció. Előzetes méréseink alapján a terület huzamosabb használat után elérte a 90-100 fok körüli hőmérsékletet, menet közben, a terhelés alatt álló turbófeltöltőtől pedig még többet is reméltünk.

A pisztrángokat frissen szereztük be Visegrádról, a tálcán pedig borsóval, hagymával, bébirépával zöldfűszerekkel megterített ágyra kerültek, sonkával, aszalt paradicsommal, olívaolajjal, kevés fehér borral felöntve. Az elkészítés körülbelül 2,5 órányi autózást jelentett, a turbót munkára fogva, Kékestető irányába. A forradalmi kísérletről videót is készítettünk, családdal, kutyával (nyugalom, a végén ő is jól lakott).

A Suzuki derekasan helytállt, még ez a forszírozott hegyi menet sem hozott magas fogyasztást, sőt a halakat sem darálta be az esti megérkezésig. Ennek roppant örültünk, hisz meglehetősen éhesen értünk haza, a vacsora pedig valódi meglepetést hozott. Finom volt!