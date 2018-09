Azóta sokat változott a világ, Románia már közel nem az a szomorú, üresen kongó ország, mint ami akkor volt, és persze időközben a büfékocsi is alaposan átalakult. Ma már nem kismamacipős konyhás nénik állnak benne, hanem kivarrt Kossuth Lajos hasonmások, és sokkal szebb neve is van, úgy hívják food truck. Hogy képben legyünk a 2018-as választékkal, kilátogattunk a szeptember 7 és 9. között megtartott VIII. Food Truck Show-ra, hogy végignézzük, miféle járgányokból lehet mozgó konyhát építeni, mik a legegyszerűbb megoldások és mennyire lehet belebolondulni abba, hogy az autóban főzzünk.

Olvass tovább

Ez is egy módja az autóban főzésnek, de a Food Truck Show-n azért másként nyomták a résztvevők:

De nézzük, ki miből építkezik. A bejárathoz közel álló, bonbonosdobozként nyitható Barkasba botlunk bele először. Bor, fröccs, szörp, pálinka kapható itt, és gondoltak a kutyákra is, akiknek egy tál víz jutott az autó bal hátsó kerekénél. Az átalakítás elég komoly, de az aránylag egyszerűen elkészíthető kínálat miatt szellős, elegáns maradt a járgány. Már amennyire elegáns lehet egy Barkas.

Bort, fröccsöt, pálinkát, szörpöt mérnek ebből a nyitható Barkasból

De miből lehet jó food truckot építeni? Nagyjából bármiből, aminek van legalább három kereke. Kettővel ugyanis csúnyán felborulna. Így az itt megtalálható 50 különféle jószág közül is a triciklire, vagy a Piaggio Ape különféle modelljeire épült jószágok jelentik a belépőszintet.

Általában egy tisztességes, gőzmozdonyszerűen sistergő kávégép trónol ezeknek a puttonyában, ami hangulatában remekül passzol a háromkerekű, olasz kismotor alapú áruszállítóhoz. Ezeken kívül a robbanócukorral felturbózott vattacukros tricikli, illetve a színes fánkos, 400-as Piaggio képviselte a háromkerekűeket.

Eggyel komolyabb szint az utánfutóból, lakókocsiból kialakított food truck. Már ha egyáltalán lehet ezeket food trucknak nevezni. Itt a legegyszerűbb példányokban fröccsöt árultak, míg a másik végletet a balkáni ízekkel operáló, akár egy ökörsütéshez is megfelelő tűzerővel bíró transzformer utánfutó jelentette. Ezt széthajtogatás után elképesztően nagy helyet foglal, amiben kényelmesen lehet sütögetni és nagyobb tömeget is simán ellát kajával ez az egység.

A leggyakoribb a klasszikus food truck, ami önjáró, és általában egy közepes furgonból készül. Itt érezhető volt a nem túl friss, második generációs, facelift előtti Fiat Ducato illetve ennek más emblémával gyártott megfelelőinek dominanciája. A legtöbb mozgó kajaárus erre az alapra épít.

Elvétve vannak még Mercedesek, Volkswagenek, de a Ducato a legnépszerűbb. Persze a legtöbb, igazi konyhaként működő jármű feszegeti a használhatóság határát, így hátulról nem annyira vonzóak. Vödrök, csövek, hűtők sorakoznak a legtöbb mögött, hiszen ilyen apró helyen szinte lehetetlen teljes értékű konyhát üzemeltetni.

Kicsit kilógott a sorból a BKK jegyárusító busza, semmi ehetőt nem hoztak magukkal, de sebaj, már nyalogathatja a szája szélét az, aki majd pár év múlva, a leselejtezéskor megkaparintja. Kiváló food truck lehet még ebből is.

Ezek lehettek az legelső food truck-ok? Valószínűleg a food truck feltalálása is a hadseregnek köszönhető. A történelem számtalan hadjárata alatt sok-sok embert kellett etetni, sokszor irgalmatlan hosszú menetelések alatt. Utóbbinak volt annyi előnye, hogy a haladás közben is rotyogó üstökben a legszívósabb marhának is volt ideje puhára főni. Ősi hun mozgókonyháról, kerekes konyhajurtáról nem találtam képet, de itt ez a remek gulyáságyú az első világháborúból:

A következő kategória a veterán vonal, aminek legszebb képviselői a lemezoldalú Citroën HY-ok. Ezt a modellt a Jóisten is food trucknak álmodta meg, a sufniszerű, remek helykihasználású hátsójával. Akadt is belőle pár a Food Truck Show-n, de kompakt méretével csak italokat kínáltak belőlük. Ugyanúgy, mint a Herbie stílusában kidekorált VW Transporterből épített sörpultból.

De akadt is nagyobb veterán járgány is, olyan, amire egy pizzakemence is felfért. Ehhez az Opelhez már rendes lépcsősort is kellett építeni, de megérte, igen csinos lett a végeredmény. Szintén ebbe a kategóriába tartoznak a szintén 20-40 éves, anno valószínűleg mozgó boltként működő járművek is, amik szintén aránylag fájdalommentesen alakulhattak át, hogy alkalmasak legyenek új funkciójukra.

Végül van maradék kategória, amibe olyan cuccok kerültek, amik valami kisipari próbálkozás keretében épült célgépek. Mint például ez itt: