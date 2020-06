Olvass tovább

Opel Corsa-e – 10,499 millió forint ma a kedvezményes ár, május közepén 11,4 millió volt.

Kia e-Niro – 10,899 millió ma a 39 kWh-s alapára, pár hete 11,499 volt.

Hyundai Ioniq electric – 10,99 millió forintról indul most, 11,29 millióért kínálták nemrég.

Ráadásul ezekből így már lejön a 2,5 millió forint, azaz jó dolog most villanyautó-vásárlónak lenni. De mindez semmi ahhoz képest, amennyiért a taxisok megkapják nagyrészt ugyanezeket a kiváló járműveket.

A Kia e-Niro 39 kWh-s már 4,9 milliótól hazavihető a taxisoknak. Sőt, a 64 kWh-s, nagyobb aksis (amire már nincs 2,5 milliós kedvezmény az átlagpolgároknak) 5,87 milliótól. Magánszemélyeknek az ára a rá kapható félmilliós állami támogatással 12,55 millió forint.

A Hyundau Ioniq (38,3 kWh) 4,95 milliótól indul nekik.

A Hyundai Kona 39 kWh-s változata 4,95 milliónál kezdődik, a 64 kW-s (erre már nincs 2,5 milliós támogatás a civileknek) 5,85 millió forintnál.

Egészen csodálatos árak, ezek lennének azok az összegek, amennyiért már az átlag újautó-vásárlók (akik még nem a 220 ezret kereső átlagmagyarok) közül már sokan villanyautóra váltanának. Hiszen nagyjából ezt az összeget látjuk az évek óta legnépszerűbb hazai új autó, a Suzuki Vitara szélvédőjére írva.

Na és itt jön képbe az ügyeskedő magyar, akinek csavaros észjárással megfordul a fejében, hogy összekösse a kettőt: a magánszemély státuszát a taxiskedvezménnyel. Vajon úgyis megéri félár alatt villanyautót vásárolni, hogy kamuból váltja ki a taxisengedélyt? Utast persze soha nem szállítana, csak lecsapna a sok-sok milliós kedvezményre. 11 milliós autó 5 misiért – ezen el kell gondolkodni!

Melyik villanyautóból lehet taxi?

Akad azért némi korlátozás a taxisok számára, a civilek ugyanis bármilyen villanyautóra kérhetik az ingyenes állami forintokat, a személyfuvarozóknál – Budapesten talán a legszigorúbban – rendelet szűkíti a kört. A két legfontosabb méretkorlát számukra a minimálisan 2700 mm-es tengelytáv, és a villany-, valamint hibridautóknál a legalább 300 literes csomagtér. Utóbbi ráadásul engedmény számukra, a kizárólag belső égésű motorral hajtott taxiknál ennél nagyobb, 340 literes űrtartalmat írnak elő.

Vagyis a piac legolcsóbb (azaz legkisebb) elektromos autóiból nem szemezgethet a fővárosban dolgozó mintegy 5000-6000 taxis. Nem kapják meg a vételár 55 százalékát a 6,5 milliós Škoda Citigo E-re (jelenleg nem is rendelhető, elfogyott az idei kvóta), de a 7,5 milliótól induló Smartok, az e-Up, vagy a Zoé sem lehet hivatalosan fővárosi taxi. De a vadonatúj Corsa-e/Peugeot 208-e páros, vagy a MINI Cooper SE sem fóliáztatható sárgára.

Nem véletlenül emeltük ki az árváltozások felsorolásánál a Niro, az Ioniq és a Kona elektromos változatait, ezek álltak be egyik napról a másikra a taxisok célkeresztjébe. Sőt, már van olyan márka, a Kia, amely éppen ma, azaz szerdán indít számukra egy kétnapos mézesmadzag-rendezvényt, ahol az érdeklődők kipróbálhatják a tesztautókat, és átbeszélhetik az importőr segítőkész szakértőivel az esetleges hatótávkételyeiket, a töltési időket, a szervizperiódusokat, a garanciát stb. „A flottás kollégáim hatékonyak és profik. Erre csak ezt tudom mondani” – reagál a dicséretemre Rusótzky Viktória, a Kia kommunikációs vezetője, miután megemlítem neki, hogy fene gyorsan rárepültek a taxisokra.

Van még egy olyan modell, ami fizikai valójában jelen pillanatban ugyan nem létezik az országban, de fű alatt könnyen főszereplője lehet a fent megírt forgatókönyvnek. Egy villanyautó, amelynek jelenleg még magyarországi ára sincs, ám a háttérbeszélgetéseken rendre, igaz, halkan, előkerül a róla szóló mondat: „lehet, hogy ennek az egésznek az ID.3 lesz a nyertese”. Ha valaki felmegy most a Volkswagen honlapjára, ezt a feliratot találja a modell oldalán:

Meglehetősen szokatlan, hogy még ára sincs, máris elfogyott az összes ebből a szériából. Mintha egy(-két) cég már lecsapott volna a tudása és mérete alapján kiváló taxialapnak tűnő összes ID.3-ra, amely fantasztikus vételnek ígérkezik az állami támogatással. Akkor is, ha 11 millióra lövik be az alapárát, és most tessék kapaszkodni, akkor is, ha vastagon fog a ceruza, és 15 millióra. Hiszen papíron taxiként forgalomba állítva úgy is remek vétel az árának mindössze a 45 százalékát kifizetve. Elgondolkodtató. Rákérdeztünk a Porsche Hungáriánál a tervezett alapárra, de – egyelőre – nem kaptunk választ erre a kérdésünkre.

Portugáliában azt hallottam egy Volkswagen-eseményen még decemberben, hogy a konszern kimondottan az ID.3 minél szélesebb körű terítése érdekében autómegosztó-céget épít Európa-szerte. Ezzel a piacot is megteremtik saját villanyosuknak. Vajon nálunk is ott bukkannak majd fel? Vagy egy taxis cégnél landolnak? Jelenleg több a kérdés az ID.3 körül, mint a válasz.

Fájóan hiányzik az ideális modellek felsorolásából a Nissan Leaf, pedig ez az a villanyautó, amelyből a legtöbb szolgál taxiként Magyarországon. A 60 darabos flottával induló Green Taxi nevű projekt ugyan rövid idő alatt kimúlt egykor, az immár 40 kWh-s aksival a második generáció jó választásnak tűnne. Csakhogy a mai napig nem sikerült az importőrnek az állami támogatáshoz igazítani az alapárat, amely ma 12,49 millió forint. Így a magánszemélyek számára nem játszik (hiszen támogatással is csak 12-ért vihetnék haza), taxiként ugyan 45 százalékos áron megvehető, de 1,5 millióval így is drágább a dél-koreaiaknál.

Megkerestük az importőrt, hogy van-e bármilyen speciális ajánlatuk kimondottan a személyfuvarozók részére, egyelőre nem kaptunk választ. Arra sem, hogy terveznek-e ilyet. Úgy hallottuk, folyik az egyeztetés az európai központtal az árkarcsúsítás érdekében.

Akkor szaladhatok is kiváltani a taxisengedélyt?

Megkérdeztük: van bármilyen jogi akadálya annak, hogy valaki felgyűrt ingujjal most nekivágjon a taxistanfolyamnak, elintézzen minden szükséges dokumentumot, és – mindenféle valós személyszállítási tevékenység nélkül – papíron taxissá váljon? Ugye, csak azért, hogy aztán 5 millióért szép és új villanyautója legyen. A válasz szerint elvileg ez megvalósítható.

Csak hát van itt pár költség, amit tessék beütni a számológépbe, mielőtt valaki nekivágna élete lehetőségének. „Nekem még mindig azt dobta ki az Excel, hogy nem jönnék ki jobban” – állítja egy fővárosi taxis, aki a szakmájában ma a leggazdaságosabbnak tartott autóval és módszerrel dolgozik. Használt hármas Priust bérel. Ő továbbra is marad ennél a konstrukciónál, a cikkünk elején idézett City taxi-s vezető azonban másként látja. Az ő flottájuk a legzöldebb Budapesten, mégpedig a sok fiatal Auris hibrid miatt, amelyekbe hatmillió környékén ültek bele a kollégái. Kisebb üzemanyagköltséggel mostantól ötmillió ugye a villanyautó.

De térjünk vissza a játékhoz a számokkal, nézzük meg, hogy milyen költségekkel kell számolni akkor, ha valaki kívülről csapna le a taxiskedvezményre. „Durván ötszázezer és egymillió forint közötti összeg az egyszeri kezdőköltség, ami után van több fix, havi költség” – mondja az általunk megkérdezett taxis. Utóbbiakat akkor is fizetni kell, ha soha, senkit nem szállít. „Ezt nem ellenőrzi senki. Ha nem szállít embert a taxis, akkor ő rossz taxis. Ennyi” – mondja a kedvezményvadász felvetésre.

Kezdjük az egyszeri költségekkel, körülbelüli összegek jönnek. Fóliázás olyan 200 ezer forint, online pénztárgép 150 körül, taxióra szintén 150 körül, bankkártyaterminál egy 10-es, plusz új rendszám, és ami ahhoz kapcsolódik. Mindez persze csak azok után, hogy végigcsinálta a szintén pénzbe kerülő tanfolyamot (elmélet és vezetés), majd taxis és PÁV2-es vizsgát tett, valamint kell egy adóképes cég, amelynek a tevékenységi körei között ott van a taxiszolgáltatás.

Egyszeri költség a drosztdíj, amelyet magánzóként is fizetni kell, a Priusra ez évi 65 ezer forint. A taxikat évente kell műszakiztatni, plusz a fővárosban van a BKK-vizsga is „ahol megnézik, hogy jó helyen vannak-e a kocsin a matricák”. A legdurvább összeg, amire az össze taxis panaszkodik évek óta, a biztosítási díj. A kötelező casco, és a kgfb is drágább nekik, ráadásul sokkal. „Háromszor-négyszer-ötször annyi nekünk a két biztosítás együttes összege, mint egy ugyanolyan értékű autóra egy ugyanolyan bónuszfokozatú civil autós esetén” – állítják. Számszerűsítve 500 ezer és egymillió forint közötti összeg évente, modelltől függően. Ráadásul a villanyautók biztosítása jellemzően magasabb a hagyományosoknál. Érdemes mindezt végiggondolni a ravasz fejesugrás előtt.