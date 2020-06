Olvass tovább

Élen a Yaris, jó a Twingo

A Yaris jó szereplése aligha kelt különösebb meglepetést. A 26 autó legjobbika nagyrészt a Toyota franciaországi gyárából indult hódító útjára és szolgálja elégedett tulajdonosait. A Toyota Yaris hibagyakorisága évjárattól függetlenül alacsony szinteken mozgott, ami jó vagy kiváló üzembiztonságra enged következtetni.

Az ADAC még egy kisautót emelt ki, méghozzá a Renault Twingót. A húsz évet átfogó összegzés alapján mindhárom generáció jó eredményt ért el az évenkénti hibastatisztikákban, nemcsak az első. A Twingo I a legegyszerűbb technika miatt könnyebb helyzetben volt utódainál és a 2000 utáni adatfelvétel is segítette, mert addigra már minimum hét éve gyártásban volt. A hosszú modellciklus általában kiforrottabbá, érettebbé teszi a gyártási periódus utolsó harmadában készülő autókat. A Twingóból azonban a 2007-ben bevezetett utódnemzedékek összes évjárata jól tudott szerepelni.

A Daimlerrel közösen fejlesztett, farmotorra és hátsókerék-hajtásra átállított (de kiszedett biztosítékkal sem deaktiválható menetstabilizálású) kisautó a 2014-es modellváltástól több hibát produkált, de indítási nehézségei nagyrészt az akkumulátorra vezethetők vissza.

Elismerés az Audiknak

Nem először igazolódik a kiskategóriás autók megbízhatósága. Ez a bizalom a kocsik értékében a várható költségeket beárazó használtautó-piacon is érvényesül a kiskocsik kiemelkedő értéktartásában.

Magasabb kategóriájú autók közül a legnagyobb német autóklub statisztikái szerint az Audi A3 és az A4 valamint a Mercedes-Benz A-osztály szorult említésre méltóan kisszámú segítségnyújtásra 2000 óta.

Mi romlott? Mi javult?

Érdekes az az áttekintés, amelyben az ADAC szakemberei összevetik a két évtized hibaokait, ezek megoszlását és változását. Szerintem a legtöbben fejből fel tudnátok sorolni, milyen hibákhoz hívják ki a sárga angyalokat az érintettek. A bezárt kulcs és a kifogyó üzemanyag biztosan előfordul, ez azonban nem kerül bele a hibastatisztikába, mert ezekben az esetekben nem az autó, hanem a tulaj hibázik.

A motorok és a befecskendező-rendszerek egyre ritkábban okoznak működésképtelenséget. A párásodni képes vagy elkopott rotorú osztófej eltűnésével kiesett egy hibaforrás a gyújtásból, a nyestrágta gyújtókábelektől is megszabadultunk az indításképtelenség okaként.

Jobbak lettek a hengerfejtömítések is, az autók azonban kiegészültek új hibaforrásként a külső kipufogógáz-visszavezetés elemeivel, köztük az EGR-szeleppel. (A belső EGR-es autók tulajdonosai jobb helyzetben vannak.) A turbófeltöltő meghibásodása is csak a feltöltés általánossá válásával tűnt fel érdemi hibalehetőségként.

Időben kellene akkut cserélni

Benne van viszont első helyen az akkumulátor. Egy modern autóban igen sok számítógépes vezérlő működik, ezek elalvásukig, az utolsó ajtónyitás-zárástól számított kb. 6-10 percig elég sok áramot vehetnek fel. A számadatok szerint az autók 5 és 6 éves kora között szaporodnak meg vele a gondok nagyon, aminek az lehet az oka, hogy a már gyengülő, de még működő akkut sokan nem cseréltetik ki elővigyázatosságból. Inkább használják, amíg lehet, mert minek adjanak ki 20-30 ezer forintot érte, ha még működik?

Pedig jobb lehet időben megvenni egy helyesen tárolt akkut egy szaküzletből, nem a legolcsóbb netes kereskedőtől. Az akkumulátorcsere költségét csak tetézni fogja a taxizás vagy az akkumulátor helyszíni kiszállítása és akkor, amikor már tényleg meg sem nyekken vele az autó. Az akkubaj különösen aljas tud lenni, ha a motor otthon még beindul, de pár kilométerrel arrébb, lefulladáskor vagy az iskola előtt, már csak kerreg, kattog az önindító és nem pörgeti fel az indításhoz szükséges fordulatszámra a motort.

Sokat javul a helyzet a kipufogórendszerekkel. Még városban futó, a kipufogórendszert a kondenzvíz elpárologtatásáig ritkán átemelgető autók kipufogódobja sem lyukad át 3-4 év alatt, mint régebben, a kipufogó-leömlők repedése is kevésbé jellemző, ahogy a flexibilis csövet is elég 10 év feletti autókban cserélni.

Ritkán forr fel a víz

Hatalmasat lépett előre az autóipar a hűtőrendszer üzembiztonságában is. Régen ki lepődött meg, ha dugóban a felforrt hűtővíz miatt álltak félre az autók a sztrádák vészsávjában, és nem farmotoros Škodákról van szó, gyárilag alulméretezett hűtőkapacitással. A hűtés szabályozása és kapacitása is jobb lett az évtizedek során.

Jelentős a hibaszámcsökkenés az üzemanyag-ellátásban is a benzin- és gázolajszivattyúk fejődésével, az üzemanyag-vezetékek tömítettségének javulásával. A kuplungbovden szakadása is eltűnt a lerobbanási okok közül, mert a mai autókban hidraulikus a tengelykapcsoló működtetése.

Pótkerék ohne

Jelenleg már az ADAC segítségnyújtási statisztikájában is kézzelfogható a pótkerék ritkulásának hatása az új autókban, pedig a hazainál jobb úthálózaton futnak a vizsgált autók. De még így is elérte a hat százalékot a segítségkérés okai között a gumihiba. Az egyik ok a pótkerék eltűnése. Az autót olcsóbb pótkerék és emelő nélkül gyártani, kisebb a súlya, a fogyasztása, a szén-dioxid-emisszió és sok nyugat-európai országban az adótétele is.

De van épp elég baj a defektjavító szettekkel, mert előfordul, hogy hiányzik a kocsiból, nehézkes használata elriasztja a tulajt vagy a gumiabroncsba fúvandó pempő hasznavehetetlen, mert képtelen eltömíteni a krátert a járdán kicsípett, úthibában kihasadt gumin.

Mindenkinek azt javasoljuk, hogy az egyre jobb minőségű és egyre megbízhatóbb autók ellenére cseréltessenek időben akkumulátort! Legalább ahol lehet, ott rendeljenek pótkereket az új autóhoz vagy lássák el vele utólag a kocsit! A fogyasztás leszorításában a gördülési ellenállás csökkentésének is szerepe van, és a gumik könnyítése ritkán javít úthibatűrő-képességükön.