Idén tavasszal is publikálta az ADAC azt a segítségnyújtási statisztikát, ami a lerobbant agy be nem induló autókhoz történő kiszállásokon alapul. Ezt nem érdemes egy az egyben megbízhatósági rangsorként értelmezni, de más felmérések eredményeivel együtt értékes támpont lehet autóvásárláskor, akár új, akár használt autóban gondolkodik az ember.

A lemerülés jele, ha az elektromos indítómotor egyre nehezebben teker. Érdemes megméretni az akkucellák feszültségét és a töltést, hogy az első hidegebb napon ne kelljen segédakkumulátoros indításra hagyatkozni. Ennek alternatívája behúzással, betolással vagy lejtőn legurulva, kettesben vagy hármasban beröffenteni a motort. Mindez kizárólag hideg motorral és csak azokban az autókban alkalmazható, amelyeknek nincs egyéb gond az indítással, csak a gyenge akksi.

3,8 millió segítségnyújtás 2019-ben

Az idei hibarangsor 25 márka 113 modelljéről tartalmaz adatot és összesen a 2019-es naptári évben adódó 3 756 226 segítségnyújtáson alapul. Ezt a számot így önmagában nehéz értelmezni, ezért megnéztem, régebben mennyi volt az annyi. A 2005-ös felmérés 2,4 millió, a 2011-es körkép 4,25 millió kiszálláson alapult. Ezekben a számokban sosincs benne a bezárt kulcs vagy a kifogyott üzemanyag, olyan emberi hibák, amelyek nem róhatók fel egy autónak. A túlságosan csekély mennyiségben futó autók kimaradnak, mert ha három Zaporozsecből egy megáll, az eltorzítaná a statisztikát.

2019-re 3 756 226 segítségnyújtást jegyez az ADAC statisztikája, amiben nincs benne a bezárt kulcs vagy a kifogyó üzemanyag

113 autóból 18-at sorolt a megbízhatatlan és 37-et a megbízható kategóriába a legnagyobb német autóklub, egyben Európa legnagyobb taglétszámú civil szervezete. Ez azonban elég szerencsétlen megközelítés, mert a hibaszám évjáratfüggő is. A legjobbak közé, Top minősítéssel azok fértek be, amelyek minden évjáratban a vizsgált kortárs autók legjobb 40 százalékában voltak. A Flopnak titulált fekete bárányok azok az autók, amelyek egy vagy több évben a legrosszabbul muzsikáló 5 százalékba estek. Az eredmények azért is érdekesek, mert sokszor mókásan nem vágnak egybe a fejekbe gyógyult előítéletekkel, lásd a kiskategóriát.

Városi minik

Ebben a szegmensben a Toyota Aygo áll, amelynek első generációja is rendre kiválóan szerepelt és a második generációja is jónak mondható. Sereghajtó a Daimler és a Renault közös fejlesztésének tekinthető Smart Forfour és a FIAT 500. Előbbinél a lemerülő akkumulátor és az önindító a fő probléma, az 500-ban az akku mellett a váltórudazat is hibaforrás a német autóklub tapasztalatai szerint.

Kisautók

Itt nagyon sok modellt tart megbízhatónak az ADAC. A magasabb méret- és árkategóriájú autóknál valamivel egyszerűbb technikájú kisautók jó eredménye rímel arra a tapasztalatra, hogy ami nincs, az nem is tud elromlani. Névsorban közöljük a típusokat, annyi köztük a jó: Audi A1, Citroën C3, FIAT Punto, Honda Jazz, Mazda CX-3, MINI, Mitsubishi Space Star, Peugeot 2008, Renault Captur, Suzuki Vitara, Toyota Yaris. Gondoltátok volna, hogy a Citroën C3-at és a FIAT Puntót a legjobb, a 2011-2014 közötti Hyundai i20-at a legrosszabb autók közé sorolja az ADAC? Utóbbinak a gyújtáskapcsolóval és a gyújtógyertyákkal adódtak gondjai.

Alsó középkategória

Érdemes böngészni a kompakt autók segítségnyújtási számait is. Itt a német prémiummárkák alsó középkategóriás autói álnak az élen, hátulra pedig egy japán és egy dél-koreai autó szorul. A Nissan Qashqai szinte kizárólag az akkumulátorral keserítette meg a tulajok életét, a Kia Cee’d 2011-es évjárata viszont több különféle hibával.

Ez a korszak az első generáció modellfrissítésére esik, a második nemzedék számai lényegesen jobbak, ami a testvérmodellre, a Hyundai i30-ra is igaz. Ezzel együtt az első generációs Cee’dről és i30-ról tudjuk a bemutatásuk óta eltelt mintegy 13 év tapasztalatából, hogy egyik sem megbízhatatlan autó.

Családi autók: hátul az egyterűek

Sajátos a középkategóriás hibatáblázat. A felső sávjaában az igazán jó eredményt elérő A4-es, A5-ös és Q5-ös Audik illetve 3-as, 4-es és X3-as BMW-k jó vagy kiváló eredményt érnek el a 2010-2017-es évjáratú modellekkel, a zöld szín dominanciája lejjebb haladva a nagyobb hibagyakoriságot jelző sárgába, narancssárgába és legmagasabb segítségnyújtási arányhoz tartozó pirosba vált.

Mind a Ford S-Max, mind a SEAT Alhambra és a Volkswagen Sharan tulajdonosainak átlagon felüli gyakorisággal kellett kihívniuk a segélyszolgálatot. Valószínűleg a Galaxyból értékesített kisebb mennyiség miatt az S-Max testvérmodellje nem szerepel külön a statisztikában, de azonos technikájuk miatt mérvadónak tekinthető a nagyobbik Ford egyterűre is az S-Max eredménye.

Itt a lemerült akkumulátornál fájóbb tételek is szerepelnek a segítségkérés okai között, az üzemanyag-szivattyú, a részecskeszűrő és a generátor, ami az akkumulátor gyengülésével is összefügg. Az Alhambra és a Sharan eredményét elsősorban a kipufogógáz-visszavezetéssel kapcsolatos hibák rontják le.

Nagyautók és kisbuszok

Besorolási szempontból ez még a középkategória teteje, de a nagy limuzinok és kombik nemegyszer az adott márka luxusmodelljének színvonalát és fejlettségét is megközelítik, ha tárkínálatát és presztízsét nem is feltétlenül.

Itt tehát adódik hibalehetőség bőven, ennek ellenére az Audi A6 és a BMW 5-ös sorozata is jól szerepel. A modellváltások üteme alapján a 2010-201-es évjárattal nagy fedésben a C7-es vagy 4G típuskódú Audi A6 és az F10-F11-es 5-ös BMW számait láthatjátok.

Nehezen indulhatott viszont Az E-osztály a modellváltás után, mert a W és az S212 első két évével a Mercedes-Benz aligha lehet elégedett.A német autóklub segélyszolgálatának munkatársai az alábbi hibalehetőségeket tárták fel a 2009-től szögletes lámpákra váltó E-osztálynál: önindító, gyújtáskapcsoló, kormányműhibák, problémás csövek és természetesen itt sem maradt ki az akkumulátor. Szerencséjére a márka akkor még nem használta a legjobbat vagy semmit szlogent. Ennél nagyobb rizikót a Toyota vállalt, amikor az E120-as Corollát úgy reklámozták, hogy egy Corolla nem romlik el.

Nagycsaládosok, oszkározók, figyelem! Ebbe a kategóriába sorolja az ADAC a kisbuszokat is, amelyek az adott márka könnyű áruszállítójára épülnek, tehát robotolásra termett járművekre. Eredményeik közepesnek mondhatók, a 2010-2014 közöttiek körül a VW T5 Transporter áll valamivel jobban a többieknél, a 2015-2017-es gépek közül a Ford örülhet legjobban a Transit számainak, pedig ennek éves átlagos futásteljesítménye jóval magasabb, mint a konkurenseké.

Nem mind megbízhatatlan, amihez kiszáll a sárga angyal

Bármelyik méretkategóriáról legyen is szó, széles határok között szór a lerobbanások aránya, amiről nagyon fontos tudni, hogy nagyban karbantartási kérdés, az autótartási kultúra nem kellően magas fokából, az elhanyagolt karbantartásból és javításból fakad, nem pedig konstrukciós hibákból, silány gyári alkatrészekből.

Akinek lapos a pótkereke, mert nem fújta fel, hiányzik vagy nem működik kocsijához a pótkulcs, az utolsó utáni pillanatra tolja az akkucserét stb. nagyobb eséllyel szorul a sárga angyalok segítségére a gondosabb gazdáknál. Mivel az adott márkák és termékek nem egyforma ügyfélkört szólítanak meg, az ADAC megbízhatósági ranglistáján a tulajdonosok összetétele is befolyásolja a helyezéseket.

Ha érdekelnek a többi év eredményei, az oldal aljára görgetve innen letöltheted az ADAC hibastatisztikáit PDF-formátumban, 2007-ig visszamenőleg. Itt pedig kiemeltük az utolsó pár év rangsorait



