Róbert kutyák között nőtt fel, a falujában minden portán természetes módon éltek az emberek mellett a négylábúak. A főiskola elvégzése után gyorsan saját lábra állt az ügyes kezű férfi, sikeres vállalkozást indított, a háza mögötti alapanyagokkal teli épületet a kezdettől három eb vigyázta. A lányai megszületését követő évektől persze mosolyogva mindenkinek csak azt mondta: miattuk tart kutyákat, mert kell a gyerek mellé az állat. Az úgy normális.

Innen nézve jó döntés volt, a két kislány napi szinten hatalmasakat játszott a nagy testű keverékekkel. Sajnos akadt némi probléma is az állatokkal, a családi házuk hátsó kerítését több helyen lyuk csúfította, amin időnként kisurrantak csavarogni a kutyák. Szomszédjuk többször panaszkodott is Róbertnek és a feleségének, hogy hajkurásszák az ebek a macskáit. Azon az örökké emlékezetes délutánon is a telken kívül rohangáltak jókedvűen a négylábúak – így indul a közlekedési balesetek bírósági utóéletét bemutató sorozatunk e heti története.

Hívták a rendőrök, azonnal induljon haza

A családi ház háta mögött földút húzódott, párhuzamosan a város főútjával, amit sokan járdának, kerékpárútnak használtak, alkalmanként autók is poroltak rajta. Unokája születésnapjára tekert itt aznap Miklós. A nyugdíjas pék kétféle süteményt is sütött délelőtt, a bringa kormánya előtti kosárban illatoztak a finomságok, amikor elhaladt Róbert portája mögött.