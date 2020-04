Egy becsapás története

Audink története 18 évvel ezelőtt kezdődött, amikor édesapám megvette ezt az autót, amely elkísérte az ő fiatalkorát és a mi gyermekéveinket. Emlékszem, hányszor megnéztük a kereskedés kerítésén át, hogy megvan-e még. Nap végén az iskola bejáratánál várt vele, a családi nyaralások emlékei is IKA-975-höz kötnek bennünket.

Aztán eladta, elmúlt több mint tíz év, és közeledett apukám 60. születésnapja. Mivel is tudnánk meglepni? Elkezdtem keresgélni az autót rendszáma alapján, hogy bátyámmal visszavásárolhassuk. Végül sikerült felkutatni, hosszas győzködés után rávettem a tulajdonost, hogy találkozzunk személyesen és megegyeztünk. A bőrbelső restaurálása és a fényezési munkák után eljött az a bizonyos nap! Sikerült nagy örömöt szerezni az „időgéppel”.

Sajnos bosszúság lett az egészből, amikor kitaláltuk, hogy a visszatérő autó megérdemel egy motorfelújítást. Az ismerős autószerelő 2019. februárjában szólt, hogy vihetjük az A8-ast, aztán áprilisban felhívott, hogy kiszedte a motort és pénz kellene neki az új alkatrészekre.

Otthagytuk a kért összeget, és itt kezdődött a linkség! A telefont nem vette fel, akárhányszor is kerestem, megszámlálhatatlan sms-t is írtam neki, mindhiába. Többször is elmentem hozzá (másik megyében lakik, kb. 80 kilométerre tőlünk), de sosem volt otthon… Tavaly nyár végén valami csoda folytán elértem és megmondtam neki, hogy ez így nem korrekt! Amikor rákérdeztem, hogy milyen alkatrészeket vásárolt a pénzből és szerettem volna látni az új alkatrészeket, mindig kikerülte a választ. A hengerfejről azt állította, hogy egy komoly szakembernél van hónoláson, de mint kiderült, ez sem volt igaz. Amikor már hat hónapja állt ott az autó, azt ígérte, hogy legkésőbb októberre összerakja, aztán karácsonyi elkészüléssel hitegetett. Újabb eltűnés következett, miközben az autó egy teljes évet rohadt az udvarában!

Mivel az egykori ajándék megannyi álmatlan éjszakát okozott, lépni próbáltam. Ügyvédemmel megírattam, hogy szeretnénk visszakapni az autót és az alkatrészre átadott pénzt. Azt válaszolta, hogy hordjam ki onnét az összes „új” alkatrészt és vigyem el az autót, de siessek, mert gyorsak a közterületesek. Végül létrejött a személyes találkozó az ügyvédünk jelenlétében, mutatott pár kisebb új alkatrészt, amelyek értéke az odaadott összegtől jelentősen elmaradt. A hiányt azzal intézte el, hogy a fennmaradó összeg nincs meg és alkatrész sincs, nem is lesz! Azt kértük tőle, hogy legalább rakja össze az autót üzemképesre, mert így is lett otthagyva. Erre annyit közölt, hogy ez a hajó már elment és nem fogja összerakni.

Az autó érdekében cselekednem kellett, hogy minél hamarabb eltűnjön a rossz kézből. Elszállíttattam egy másik szervizbe, ezúton is szeretném nekik megköszönni a gyors segítséget és a precíz hozzáállást! A jogi lépéseket megtettem, a konzekvenciát levonva arra kérek mindenkit, hogy tanuljatok az esetből és ne bízzatok meg ilyen szavahihetetlen, hazug, becstelen emberekben! Az egészben az bánt a legjobban, hogy az autó történetét, ajándék voltát ismerve merte ezt tenni! Köszönöm, hogy elolvastátok!” – zárul a tulajdonos levele.