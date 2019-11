Már az előző autójával is ebbe a márkafüggetlen szervizbe járt. Ahogy hallgatom, megállás nélkül dicséri őket: komoly cég, van vagy 5-6 kocsiállás aknákkal, náluk nem a szerelők mozgatják az autókat, hanem a műhelyvezető áll be, és áll ki velük, nehogy koszos legyen a sofőrülés. Értem, hogy miért szereti őket, múlt héten viszont egy rosszul sikerült mozdulat miatt forráspontra jutott a régi jó kapcsolat. Egészen pontosan két mozdulat volt az.

„Minden a szokásos mederben zajlott. Bevitte a főnök az autót, tíz perc múlva kihozta, rajta a négy acélfelni a téligumikkal, addigra fizettem a pénztárban. Itt adnak számlát, normális hely. Átvettem a kulcsot, elköszöntem. Mivel velem volt a kislányom, átmentünk az autó jobb hátuljához, amikor egy pillanat alatt elsápadtam. Mintegy kéttenyérnyi horpadást láttam a sárvédőn. Egyből a főnök után kiáltottam, mire visszakérdezett: valami baj van? Szerintem nem kicsi” – felelte neki Róbert.

Beszélgetésünk közben többször rákérdezek nála, hogy milyennek látta a szervizvezető reakcióját, amikor megmutatta neki a sérülést. Azt mondja, őszinte meglepettség volt rajta, ő biztos benne, hogy a főnök is ekkor látta először a sérülést a kocsin.

Róbertet azonnal beküldte udvariasan az irodába, majd gyorsan beviharzott a szerelőkhöz. Pár perc után azzal jött vissza, hogy elismerte az egyik alkalmazott, ő volt. Véletlenül. „Kiderült, hogy berúgta a gyökér a sárvédőt, mert azt találta telibe a megszorult kerék helyett.” Nehéz is lett volna tagadni, mert az egész műhelykomplexum be van kamerázva. Ugyanakkor, ha nincs a kislánya, úgy hagyta volna el a tetthelyet, hogy sem ő, sem a főnök nem tud a sérülésről. Később nyilván észrevette volna, akkor aztán magyarázkodhatott volna, hogy hát biztosan itt sérült meg a kaszni. Ja, kerékcsere közben!

„Visszautalta volna az összes téli gumi árát. Ha náluk vettem volna”

Szerencsére innentől kezdve nem az volt a kérdés, ami körül táncoltak, hogy ki a felelős. A sérülés kijavítása és a kártalanítás állt a középpontban. Egyáltalán nem könnyű ügy ez, ha tényleg precízek akarnak lenni. A horpadás (esetleg fényezéssel) eltüntetése ugyan forintosítható, és gyorsan kipipálható, ám innentől kezdve ez az egyéves autó már nem sérülésmentes. Azaz veszített az értékéből. Hogy mennyit, azt viszont már nemigen lehet belőni, mivel Róbert jelenleg nem akarja eladni.

Szó szót követett, végül abban maradtak, hogy mivel a műhelyben nem dolgozott kasznis, elviszik a Peugeot-t egy szakihoz. A férfi ügyesen ki is húzta a horpadást a problémát okozó szerviz költségén. „Azért nem lett száz százalékos. Másként esik rajta a fény, azaz, ha valakinek megmutatom, észreveszi, hogy itt volt valami ütközés, horpadás. Szerencsére a fényezés nem sérült, viszont csökkent az autóm értéke, ez nem kérdés” – mondja a tulajdonos, aki felkeresett egy igazságügyi kárszakértőt is. Kiderült, hogy 50 ezer forintért megmondaná a tutit. Ér ennyit az egész?

Róbert szerint a főnök kapásból visszautalta volna neki a négy téli gumi árát, ha éppen náluk vásárolta volna őket. Némi tanakodás után abban maradtak, hogy a kaszni javításának kifizetésén felül innentől kezdve havonta egyszer ingyen kívül-belül kitakarítják a 308-ast. Nincs végső dátum, ameddig mindketten úgy látják, addig hordhatja. Ez a szolgáltatás náluk tízezer forint per alkalom.

Elengedte lélekben a kárszakértőt, elfogadta a gyakorlatban az ajánlatot, nincs harag. Normálisnak, korrektnek tartja a műhely hozzáállását a történtekhez. Van olyan, hogy félre csúszik egy mozdulat, ráeshet egy villáskulcs a kasznira, rácseppenhet az olaj a kárpitra, emberek vagyunk. Csak tessék azonnal a tulajdonos elé állni, belenézni a szemébe, hogy bocsánat, hibáztunk! Ezt most a szerelő mulasztotta el, ráadásul a menedzser a másik hátsó kerék felett is apró sérülést talált a sárvédő peremén, belül, amit tapintással lehet érezni. Szinte biztosan az is rúgás miatt keletkezett.

„Egyértelműnek tűnik a műhely polgári jogi felelőssége”

Felmerül a kérdés, hogy biztosítóval rendezhető-e ilyen anyagi kár. Egyrészt nem mozgás közben keletkezett a sérülés, nem szereplője másik jármű az ügynek, egy szerelő a károkozó. Másrészt a horpadás kijavítása pár tízezer forintból megvolt. Az értékcsökkenés meg nyúlós téma.

„A töréskár fedezet bármely okkal bekövetkezett törésre vonatkozik, tehát kiterjed erre az esetre is, természetesen önrész felett, és az adott termék szerződési feltételei szerinti szolgáltatással. Egyértelműnek tűnik a károkozó (a munkáltató) polgári jogi felelőssége, tőle az okozott károk megtérítése követelhető a kártérítés általános szabályai szerint. A cascóra így kifizetett kárt a biztosító a károkozó cégtől visszkeresetelheti” – kommentálta a történteket a Vezessnek Dr. Megyeri Gabor, az Aegon gépjármű termékmenedzsere.

Megkeresésünkre a K&H Biztosító felvázolt egy másik lehetőséget is, szerintük az így bekövetkezett értékcsökkenés tény, különösen akkor, ha valóban csak úgy javítható, ha annak nyoma marad. Az autósok nemigen tudják, de léteznek felelősségbiztosítások a gépjárműjavítók részére is, azonban nem biztos, hogy kiterjednek ilyen jellegű károkra (nem az értékcsökkenésre, hanem a tényleges javításra).

„A konkrét felelősségbiztosítás tartalmától, a szerviz által választott, megkötött alap és kiegészítő fedezetektől függően kiterjedhet az ilyen típusú károkra. A felelősségbiztosítással fedezett káresemények köre mindig a konkrét szerződés esetében vizsgálható. A K&H Biztosítónál elérhető a vállalkozói felelősségbiztosítás keretében gépjárműjavítók felelősségbiztosítása záradék, amelyet kifejezetten a szervizek részére ajánlunk, és a hasonló jellegű károkat téríti. Esetünkben a szolgáltatás tárgya kerékcsere volt, a sárvédővel kapcsolatban a műhelynek nem lett volna dolga, így ez a kár rendezhető lenne egy ilyen jellegű biztosításra” – állítja a K&H.

Nem tudjuk, hogy ma Magyarországon mennyi autószerelőnek van ilyen biztosítása, sejtésünk szerint a márkafüggetlenek többsége nem fizet ilyesmiért. A hátsó garázsban tevékenykedő szakik még annyira sem.

Sajnos ebben az esetben az értékvesztést le kell nyelnie a tulajdonosnak. Minél idősebben adja el a Peugeot-t, annál kevésbé lesz mérhető forintban a kár, amit a szerelő Benny Hillt idéző akciója okozott.

(Nyitókép: Ricardo Liberato – Benny Hill, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16071025)