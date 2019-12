Olvass tovább

A plázás autómosók általában nagyobb gárdával dolgoznak, ezért gyorsabban végeznek, viszont ennek ára van. Egy dél-budai bevásárlóközpontban például 4400 forintnál kezdődik külső-belső mosás, de waxolással és gumiápolással 6400 forintot is otthagyhat egy autós. Akkor már inkább érdemes igénybe venni egy ózonos belső fertőtlenítést is, de csak akkor, ha megoldható, hogy ne utazzon gyermek az autóban a tisztítást követő néhány napban.

A legtöbb plázás autómosó plusz szolgáltatásokat is vállal, így akár bőrápolást, kárpittisztást, vagy akár motormosást is kérhetünk. Sőt, akad olyan bevásárlóközpont, amely eladásra felkészítést is vállal, ami magában foglalja, hogy az utasteret alkalmassá teszik arra, hogy eladásnál fel lehessen tenni a “nemdohányzó női tulajdonostól, garázsban tartva, megkímélt” lemezt. Egy dolog biztos: ha valaki nemcsak szimpla külső-belső takarítást szeretne, akkor a történet valószínűleg legalább 10 ezer forint körül lesz. Rendes autókozmetikánál pedig ennek legalább a duplája.

Persze, ha valakinek belefér az idejébe, akkor érdemes felkeresni egy önálló autómosót, mert egyrészt legalább olyan jó, ha nem jobb minőséget kap az autós, mint a plázás autómosóknál, másfelől pedig egy kis alkalom nyílik a kikapcsolódásra is.

Otthon négy fal közt

Teljesen érthető módon sokan saját maguk szeretik elvégezni a piszkos munkát. Egyrészt a végeredmény, vagyis a kívülről-belülről csillogó autó látványa mindennel felér, másfelől pedig közhely, de igaz, hogy egy autót talán a tulajdonosa tud a leginkább megbecsülni. Ahogy egy nő fejből tudja a kedvenc táskáján minden egyes karc történetét úgy nincs ez másképp a férfiakkal sem, ha autóról van szó. És akkor karcokból senki nem akar még többet.

A rutinos otthoni autótakarítók nem szorulnak felvilágosításra, de azoknak, akik most télen próbálnak meg először kocsit mosni a garázs négy fala között, érdemes az alábbi gondolatokat megfontolni. Elsőként tájékozódjunk saját autónk fényezéséről, illetve arról, hogyan és mivel szabad mosni. Erre kiváló platformot biztosít egy márkakereskedés, vagy akár az autó kézikönyve, feltéve, ha még megvan. A fényezés minősége nemcsak márkánként, hanem akár egy autógyártó kínálatán belül is változhat. Van olyan, amelynek egy ajtó rányitása sem jelent tragédiát, de akad olyan négykerekű, amelynél már akkor kár keletkezik a fényezésben, ha mondjuk az út menti bokor ágai hozzáérnek.

Ha tisztában vagyunk vele, mit bír el a fényezés, akkor menjünk el egy hiperbe, vagy autóboltba és szerezzük be a szükséges tisztítószereket. A külső takarításhoz jól jöhet egy mikroszálas textilkendő, felnitisztító, aktív habos autómosó, a belső csutakoláshoz pedig szükség van egy nagyobb szívóteljesítménnyel rendelkező porszívóra, illetve speciális, műszerfalra való nedves törlőkendőre. Az üvegfelületek megtisztítását papírtörlőkendővel és autóablaküvegre való tisztítószerrel érdemes elvégezni.

Benzinkutaknál

Ha valaki egy tankolással szeretné összekötni az autó külső-belső megújítását, akkor irány a benzinkúthoz épített gépi mosó. Az autó tulajdonosa által preferált kúthálózat általában valamilyen formában kínál árukapcsolásos kedvezményeket, azaz ilyen-olyan pontokért, bizonyos összeg felett történő vásárlásért kedvezményesen lehet kocsit mosni. A Shell például 1399 ClubSmart pontért kínálja az autómosást. Ez magában foglalja az aktív habos mosást, a viaszt és a szárítást. 759 pontért ugyanakkor expressz kocsimosás is igénybe vehető, ami az aktív habos mosást és a szárítást jelenti. Ráadásul ezt most akár ingyen is kipróbálhatjuk mert megújult a ClubSmart applikációjukkal és letöltésért jár 1000 pont, részletek ITT.

A gépi mosás előnye, hogy gyors, azonban igénybe vétele előtt mindenképp tisztázni kell, hogy az autó mehet-e ilyen mosóba. Fontos előnye a gépi mosóknak, hogy több funkció is igénybe vehető, mert számtalan program áll az autósok rendelkezésére. Ha valaki szeretné, akkor külön beprogramozhatja a felnik és az alváz tisztítását is. Egy mosási folyamat során pedig a samponozást és a vaxolást akár többször is elvégezheti a rendszer. Arról nem is beszélve, hogy szárítást is kap a karosszéria, így nem marad vízcseppes az autó.

Önkiszolgáló autómosó

Meglehetősen elterjedtnek számítanak az önkiszolgáló autómosók, amelyeknél gyakorlatilag 1000-1400 forintból le lehet mosni a kocsit. Ezek általában érmés automatával működnek, tehát az ember bedobja az aprót és addig biztosítják az adott tisztítási funkciót, amíg le nem telik az összeghez tartozó idő. A legtöbb esetben nem látja az ember az időt, túlnyomórészt csak a bedobott összeg csökkentését lehet nyomon követni.

A legnagyobb probléma ezekkel, hogy nem lehet velük alapos tisztítást végezni. A habkefe általában jól lazítja fel a fényezésre rárakodó több hetes finom port, azonban, ha véletlenül kihagyunk egy felületet, akkor azt a nagynyomású tisztító egyszerűen nem fogja levinni. Ha mégis sikerült az autót tetőtől-talpig habba fürdetni, akkor egyáltalán nem biztos, hogy nem marad-e az autón egy-két makacs, nagyon ragaszkodó sárpötty, vagy galambszar. Persze a nagynyomású tisztítózás mindjárt szebbé varázsolja az autót és aki megelégszik azzal, hogy legalább fotón, vagy messziről tisztának látszik a kocsi, annak érdemes önkiszolgálót választania.

A 0-24 órás nyitva tartással rendelkező önkiszolgáló mosók vitathatatlan előnye, hogy megadják a “csináld magad” életérzést, ergo, ha minden jól működik, akkor azért le lehet veretni az autóról a “telekjárás” nyomait. Plusz még egy kis vaxot is lehet rá tolni, hogy pár napig fényes maradjon. Azonban azt is számításba kell venni, hogy ezeknél az önkiszolgáló mosóknál mindig van egy olyan állomás, ahol nem minden klappol: vagy nem jó az automata kijelzője, vagy nem működik a habkefe.

Vannak olyan önkiszolgáló autómosók is, amelyeket olyan lámpacsövekkel is felszerelnek, amik segítségével éjszaka is nagyon jól láthatóvá válnak a fényezés, vagy a karosszéria esetleges sérülései. Így, aki sikeresen kivakarta a koszból a saját autóját, az neki is láthat a polírozásnak, ha úgy tartja kedve. Az önkiszolgáló mosókhoz azonban feltétlenül vigyünk magunkkal mikroszálas textilkendőt, mert az ajtók küszöbét és a nehezen elérhető helyeket csakis ezzel fogjuk tudni áttörölni, ellenkező esetben beszálláskor látni fogja az utas, milyen dzsuva ette a kocsit mielőtt az ő kedvéért kinyalta volna a sofőr az autót.

Jól látszik tehát, hogy a téli autótakarításra számtalan lehetőség áll rendelkezésre. Egy szintén komfortos megoldást a végére hagytunk. Ha valaki összeköti az autó téli felkészítésre vonatkozó szervizelésével (gumicsere, folyadékellenőrzés), akkor akár a márkaszerviznél is ki tudja takaríttatni az autóját-kívülről belülről. Sőt, vannak olyan cégek, ahol időről-időre ezzel kedveskednek a visszatérő ügyfélnek.