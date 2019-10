A legfelkészültebb ismerős is hibázhat, esetleg nem figyel oda a meglévő kulcsok számára, a klímaberendezés működésére (beleértve a kiáramló levegő hőmérsékletét), vagy épp a beázásra utaló jelekre. Arra pedig már valószínűleg nincs lehetősége, hogy meggyőződjön a lengéscsillapítók, a kipufogórendszer, vagy a fékvezetékek állapotáról. Pedig olyan hibák kapcsolódhatnak ezekhez, amelyek nemcsak költségesek, hanem akár veszélyesek is lehetnek a napi használat során.

A legbiztosabb megoldás a megfelelő körülmények között és alkalmas eszközökkel elvégzett átvizsgálás. Már csak azért is, mert az olyan autó esetében, ahol nincs takargatnivaló, ez biztosan nem jelent gondot. Egy ilyen ellenőrzés éppúgy szolgálja mindkét fél érdekeit, hiszen, ha az átvizsgálás hibát tár fel, az eladó időben tudja orvosolni azt, esetleg az árképzés kapcsán figyelembe venni, megkímélve magát a további kellemetlenségektől. A vevő pedig tiszta képet kap, mit is készül megvásárolni.

Érdemes az átvizsgálás mellett dönteni, a kérdés csupán csak az: hol rendeljünk meg egy ilyen szolgáltatást? Az eladó joggal ragaszkodik a hozzá közel lévő szervizhez, számunkra vevőként azonban a legfontosabb a megbízható végeredmény. Ilyen esetekben a legjobb döntés felkeresni az országos lefedettségű Bosch Car Service hálózat valamely műhelyét, hiszen márkafüggetlen szervizként, a járművekhez tartozó gyári technológiák, megfelelő diagnosztikai műszerek és – a folyamatos képzéseknek köszönhetően – a szaktudás is rendelkezésre áll. Ráadásul legyen az országban bárhol a kiszemelt autó a Bosch Car Service műhelyek az ország elérhető távolságban vannak, így találhatunk egyet a közelben.

Talán nem is gondolnánk, de az első hibát már rögtön ott elkövetik az autóvásárlók, hogy a járművek egyedi azonosítóit nem ellenőrzik. Pedig az alvázszám és a motorszám kapcsán tapasztalt eltérés már a névre írást is alaposan megnehezítheti. Arról már nem is beszélve, hogy bizonyos járművek már a fedélzeti rendszerben is tárolják ezeket az adatokat, így, ha ott eltérés mutatkozik az akár komolyabb sérülésre, korábbi műszaki gondra is utalhat.

A Bosch Car Service hálózat tagjai egységes ellenőrző listából dolgoznak, amely ezekre is kitér. Ráadásul az adminisztrációs és műszaki hibákat nemcsak jelölik a szakemberek, hanem a várható költségeket is megbecsülik a vizsgálat során. Ezt felhasználhatjuk az üzletkötéskor, vagy a vásárlás utáni karbantartás tervezésekor. Így sokkal pontosabb képet kapunk arról, milyen költségei lesznek még a járműnek, mire használatba tudjuk venni.

A szemrevételezéssel járó és mechanikai vizsgálatok mellett kiemelt szerepe van a diagnosztikának is. A Bosch Car service partnerek a legfrissebb háttérrel rendelkeznek, így a számítógépes hibakeresés eredményében nyugodtan megbízhatunk. Ennek részeként a műhelyek nemcsak a jármű motorvezérlő-számítógépét tudják ellenőrizni, hanem a tucatnyi kiegészítő vezérlők mindegyikét. Így arra is fény derül, ha valamelyik kényelmi, vagy biztonsági extra nem működik, vagy akár arra is, ha a közelmúltban lemerült a jármű akkumulátora. Az ilyen hibák elsőre talán apróságnak tűnhetnek, de ha annak fényében vizsgáljuk, hogy egy start-stop rendszerrel felszerelt autó akkumulátora akár több mint százezres tétel is lehet, sokat spórolhatunk a kapott eredménnyel.

Persze önmagában a fejlett diagnosztika kevés. A korábban már említett egységes ellenőrzőlista több mint 70 pontból áll és garantálja a karosszéria alapos átvizsgálását, az utastér és a kezelőszervek, a motortér, a csomagtér, a burkolatok takarásában lévő alkatrészek ellenőrzését, a biztonsági berendezések tesztelését és egy próbakört, amely szintén segít a hibák feltérképezésében. Ráadásul egységes felépítése miatt akár arra is alkalmas, hogy több vizsgálat eredményét összevessük, majd az eredmények ismeretében hozzunk megfontolt döntést.

Ha tehát autóvásárlás előtt állunk, mindenképpen vállaljuk az átvizsgálással járó költséget. Segítségével meggyőződhetünk arról, hogy a kiszemelt autó nem volt korábban sérült, műszakilag rendben van, illetve tervezhetjük a vásárlás utáni karbantartással járó költségeket. Röviden összefoglalva: könnyedén felmérhetjük, hogy a kiszemelt autó valóban jó választás-e számunkra.

További információkért érdemes felkeresni a Bosch Car Service műhelyek egyikét, vagy a boschcarservice.hu weboldalt!