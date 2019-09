Egy S-Merciben ismerte meg a világ, de ma már egy Suzuki Vitarában is be tudjuk mutatni videón, hogy is működik az autóipari elektronikai rendszerek egyik leghasznosabbika: az ACC (Adaptive Cruise Control), amit magyarul követőradaros tempomatként szoktunk emlegetni. Nézzük, hány kilométert sikerül úgy elautóznom a forgalmas autópályán, hogy egyáltalán nem használom a lábam a vezetéshez!