Minden hír arról szól, hogy egyre inkább kikopnak, eltűnnek a kínálatból a manuális sebességváltók, és nem csak az egzotikus, drága típusoknál. Az automaták tökéletesebbek mint valaha, az átlagautós pedig a kényelem felé hajlik, tehát erre az egyszerűbben használható alkatrészre szavaz.

Ennek ellenére a hazai autósok körében még mindig a kézi nyomatékváltók a megszokottak, használt autóknál is ezt keressük általában, mert megbízható, kevés hibalehetőséggel bíró szerkezetek. Mégis a szakszerűtlen, hanyag használat azért ezeket is padlóra tudja kényszeríteni, ráadásul akadnak azért beteg példányok még a modern típusoknál is. Többek között erről is lesz szó a manuális nyomatékváltókról szóló videóban, az alapvető működés taglalása mellett.