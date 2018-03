Messze járnak már azok az idők, amikor az automata váltós autók lassabbak és torkosabbak voltak, mint a kézi váltóval szereltek. Sok modellből már egészen el is tűnt a hárompedálos változat, de néhány autó továbbra is kézi váltóval az igazi. Ilyen például a Mazda MX-5-ös és még néhány élményautó. Persze ezek mellett is bőven akadnak olyan hétköznapi modellek, amelyeknél termsézetes jelenség a manuális.

Európa nagyot fordult és az amerikai piac is, ahol az autóbolondok körében egyre népszerűbb a kézi. A Jalopnik kiszúrta, hogy a Mazda például több oldalt szentelt a bizonyára sokak által soha fel nem lapozott használati utastításban a hárompedálos verzió kezelésére. Nem csak a váltás folyamatát illusztrálják, hanem azt is, hogy melyik fokozatot nagyjából milyen tempóig javasolt használni, továbbá azt is, hogy a váltást jelző piktogramon melyik szám az aktuális fokozat és melyik a javasolt.

Sőt, a YouTube-on temérdek videót találni a “hogyan vezessünk kézi váltós autót” témában, rengeteg autóval mutatják meg a lelkes tulajdonosok.