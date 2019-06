Első pillantásra nagyon praktikusnak tűnik egy svájci bicska, de mégse jellemző, hogy egy profi séf ilyennel aprítaná a hagymát, egy asztalos ezzel fűrészelné a lécet, egy autószerelő ezen keresgélné a megfelelő kulcsot egy csavarfejhez. Ami mindenre jó, az semmire sem jó igazán. A BMW megpróbált kivételt alkotni e szabály alól az X4 (és X3) M-mel. És az a feneség, hogy sikerült is neki. Annyira, hogy a korábbi menetpróba után most külön is megemlékezem azokról az élményekről, amit a pályán tapasztaltam az 510 lóerős X4 M Competition-nel.

510 lóerő és 600 Nm az X4 M Competition-ben, 1970 kg-ra. Katt a képre és további csodás gyári képek jönnek a Toronto Red színű csodáról

A BMW M-divízióját 1972-ben alapították, azzal a feladattal, hogy a márkának már addig is oly sok sikert hozó versenysportban szerzett tapasztalatokat utcai modelleken is kamatoztatni kezdjék. Az első igazi M-modell a Batmobile, a 3.0CSL utcai változata volt.