1/100-as versenynek hívják, amikor egy adott szakaszt az előre meghatározott időre kell teljesíteni, méghozzá századmásodpercre pontosan. A fotocellák közötti szakaszokra másodpercekben megadott szintidőket kell hozni és ez távolról sem olyan egyszerű még akkor sem, ha nincs benne egy kurfli vagy egyéb nehezítő tényező. Változatos méretűek a szakaszok a párméterestől az 150 méternél hosszabbig is van 1/100-as mérés, melyben az autó orra indítja és zárja is a fotocellás mérést. A párméteres szakaszt még lassan is gondosan számolva vagy épp tökéletes átlagra kell belőni.

Legtöbben kirándulni és az élmény miatt jönnek a Csillagtúrára, a versenyt már kevesebben veszik komolyan – nyugtat meg az egyik induló a büdaörsi eligazítás előtt. Felsétáltunk a pompás szalon emeletére, vártunk kicsit a hatalmas csomagra, melyben néhány apróság mellett a rajtszámunk, plakettünk, tollaink és a jó vastag itinerünk volt. Belepillantottunk és egyből tudtuk, hogy hazaérve az első dolgunk lesz rákeresni, mit is kell nekünk ebből kiolvasni majd napokkal később a versenyen.

Alapvetően megállás nélkül elegáns teljesíteni a távot, de nem szólnak meg érte, ha a fotocella előtt várunk egy picit a megfelelő pillanatra. Ám ahogy egyre gyakrabban lobbant fel bennem a versenyszellem, úgy igyekeztem folyamatos mozgásból, a megfelelő átlagtempót megválasztva faragni a századokat az 560 SL volánja mögött. Olykor meglepően kevés hibapont is kiadta ezzel a módszerrel és ettől hirtelen roppant büszke lettem.

Áthajtott az egyik 1/100-as szakasz fotocelláján a gyönyörű SL

Igazán profik azonban egyetlen hibapont nélkül is lehozzák a szakaszokat akár egy Unimog tűzoltóval is, ami egész egyszerűen elképesztő. Innen látszik, hogy mennyire ismernie kell hozzá a pilótának az autót, a gázreakciót, a méreteit, az utolsó csavarjának rezgését is. Lenyűgöző összhang van itt sokaknál az ember-gép kapcsolatban.

Ahogy nézegettem, a sikerre mindenkinek más a receptje. Sok párosnál hagyományos stopper figyelt a műszerfalon, ami borzasztóan stílusos kiegészítője bármelyik veteránnak. Mostanra már el se tudok képzelni W108-as műszerfalat ezek nélkül. A modern kor gyermekei okostelefonon megnyitott stopperrel mérték az időt, de akadt több olyan duó is, akiknél dobbal adta a ritmust a navigátor.

Veteránok az úton

Hozzátesz a régi kor versenyeinek hangulatát idéző Csillagtúrához, hogy a közönség nem tribünön ül, hanem kiállnak a ház elé vagy a falu kocsmájának teraszára és onnét integetnek, szurkolnak lelkesen az elhaladó veterán Mercedeseknek. Két mért szakasz között, – ha még a befutóig is nyertünk pár percet – akkor illik megtisztelni őket dudaszóval, a sorhatos vagy V8-as motorok hangjával.

Kissé talán zavarban voltam, mikor még a jászberényi szalonnál felépített startnál álltunk, de amikor Gajdos Tamás felkonferált minket és persze a 875-ös rajtszámot viselő Mercedes-Benz 560 SL-t, akkor valahogy minden a helyére került. Az olyan pillanatoknál, mint a nyíregyházi Kossuth téren rendezett pihenő, még mindig nagyon érezhető, hogy tradicionálisan úri sport az autóversenyzés. Mind a pilótának, mind a navigátornak tudnia kell viselni ezt, mint egy szép, piros Pagodát.

Varázsa van ezeknek az öreg Merciknek, legyen szó bármelyik SL-ről, állólámpásról, Pontonról vagy épp a csodálatos Adenauerről. Utóbbi volt talán a mezőny legelegánsabb autója, pedig ennél erősebb indulók talán sehol máshol nincsenek ebben a kategóriában. Az ’50-es évek elejétől gyártott 300-as erős volt, exkluzív és persze drága. Mindez pedig ma is látszik rajta. Olyan opciós tételek voltak az extralistán, mint az üveg kabinelválasztó, a telefon vagy a diktafon. Konrad Adenauer volt a Német Szövetségi Köztársaság első kancellárja, aki hat különböző, teljesen egyedi W186 és W189 modellt használt 1949 és 1963 között.

Rokoni szálak fűzik hozzá minden idők egyik legszebb sportautóját, a Mercedes-Benz 300 SL-t. Motorja alapvetően ugyanaz a 2996 köbcentis, sorhatos, de a sportautóban karburátor helyett benzin befecskendezőt kapott, valamint szárazkarteres kenési rendszert, amivel csökkenthették a motor magasságát és heves kanyargás közepette sem szakad meg az olajozás. Érdekessége, hogy 130 literes tankja révén teletöltve érezhetően megváltozik az SL viselkedése.

Amerikában helyezték forgalomba először a Csillagtúrán versenyző ezüst 300 SL-t, melyet aztán egy verseny során még a ’80-as évek tájékán összetörtek. Nyomára csak a ’90-es években akadtak meglehetősen reménytelen állapotban, de az alapoktól felújították és most talán szebb, mint valaha.

Minden Csillagtúrán van alkalom valamelyik modellt ünnepelni, a 2019-es futamra két ilyen is jutott. Az örök kocka alvázas terepjáró, a munkagépből státuszszimbólummá váló G-osztály lett 40 éves idén. Jelentős mennyiségű részvénye volt az iráni sahnak a vállalatban, amikor a Mercedes G-osztályát fejlesztették, melyet főképp ő szorgalmazott. Eredetileg katonai járműnek készült, de már a kezdetekkor is tervben volt, hogy kínálnak belőle civil verziót.

Német szénbányában, a szaharában és a sarkkörön is tesztelték a G-osztályt mielőtt beindult volna a szériagyártás ausztriai Grazban. Ma már a G-osztályok többsége igazi luxuscikk, ezért aztán főként turbós, V8-as motorral szerelt modellek gördülnek le a szalagról a nemrég megújult legendából. A világ változását jól mutatja, hogy pillanatok alatt elkapkodták az olyan limitált szériás szörnyetegeket, mint a hatkerekű verzió vagy a 630 lovas Mercedes-Maybach G 650 Landaulet.

Mellette pedig az R129-es kódjelű SL ünnepli harmincadik születésnapját. Elképesztő, hogy mikor Magyarországon javában zajlott a rendszerváltás, abban az évben a Genfi Autószalon egyik újdonsága a negyedik generációs Mercedes-Benz SL volt. A W124-es rövidített padlólemezére épülő roadster aztán egészen 2001-ig marad gyártásban Brémában. Hat-, nyolc- és tizenkét hengeres motorokkal szerelték, melyek közül a legnagyobbat az SL73 AMG kapta. Ennek 7,3 literes, V12-ese bő 520 lóerőt teljesít 5500-as fordulatnál. Nyomatékból is irgalmatlan 750 Nm áll rendelkezésre. A 4,5 másodperc alatti gyorsulást produkáló modellből 85 darab készült.

Ilyen információmorzsákat is érdemes volt fejben tartani ahhoz, hogy a márkatörténeti verseny kvízeinél magabiztosabban pipáljuk be a helyes – vagy annak vélt – választ. Nem csak egyszerű műszaki kérdések jöttek szembe a színes lapokon, hogy 450 kilométert megy-e az elektromos EQC, hanem olyanokra is, mint Diana hercegnő R129-es SL-je.

Ünnep, amikor megy

Társasági esemény is a Csillagtúra, hiszen még a márka köré szerveződő vagy épp típushoz köthető klubtagok sem találkoznak gyakran. Itt viszont lehetőség van a sztorizásra, megosztani azokat a tapasztalatokat, melyek talán még az internet legmélyebb fórumaiban sem kerül elő. Apró, de annál bosszantóbb hibákat feltárni vagy megadni az aranykezű szerelő számát, akinek műhelyében szinte magától hibátlan lesz a K-Jetronic.

Precíz szervezői munka van egy ilyen gördülékenyen zajló Csillagtúra mögött, amiért jár a megemelt kalap és a taps. Egyúttal azoknak is, akik féltett kincseikkel, garázsban szunnyadó SL-jükkel vagy W108-asukkal tolták hosszú géptető végén figyelő csillagot két napon keresztül Jászberénytől, a hortobágyi Kilenclyukú hídon át egészen Debrecenig.

Fotó: Horváth Zsolt, Mercedes-Benz, Vezess