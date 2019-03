Az ország észak-keleti negyede eleve kiemelkedik a régiók közül: a 4-es fölött húzódó M3-as és a 3-as főút is rengeteg baleset helyszíne. Neki kellene már állni a térség országgyűlési képviselőinek, polgármestereinek, rendőrségi vezetőinek valamint az útkezelőknek, és közösen valamit tenni a tragikus balesetek csökkentése érdekében. Rengeteg külföldi példa létezik a közlekedésbiztonság javítására, de a magyar autósok véleményére is érdemes lenne oda figyelni.

Évről évre közöljük a balesetszám szerinti sorrendet, amit rendre a 4-es főút vezet, egyre elkeserítőbb adatokkal. 2017-re megugrott a halálos tragédiák (22 vs. 13) száma a Budapestet Debrecennel összekötő, 352 kilométeres úton, amelyen a súlyos balesetek száma (55 vs. 46) is érdemben emelkedett 2016-hoz képest.

Olvass tovább

Balesetszám Halálos Súlyos Könnyű 1. 4-es főút 227 22 55 150 2. M3 128 3 40 85 3. M1 125 8 40 77 4. 3-as főút 117 7 39 71 5. 6-os főút 115 10 31 74 6. 1-es főút 110 4 31 75 7. 7-es főút 104 8 27 59 8. 8-as főút 102 7 22 73 9. 47-es főút 99 4 29 66 10. M5-ös 96 10 31 55

Az autópályák sokkal biztonságosabbak a közvetlen szembeforgalmat bonyolító átlagos közutaknál – ismeri mindenki a számos külföldi statisztikával egyébként simán alátámasztható állítást. Elgondolkodtató, hogy Magyarországon más a helyzet, a feketelista dobogóján két hazai sztrádát látunk. Világszerte rengeteg országban ez elképzelhetetlen lenne.

Itt a top 20-as lista második fele több, az átlagosnál rövidebb úttal!

Ebben a táblázatban újabb autópályák tűnnek fel. Nyilvánvalóan más méretű forgalmat bonyolítanak, mint az átlagos főutak, de éppen az lenne a feladatuk a párhuzamos közlekedéssel, széles sávokkal, kereszteződések nélkül, de leállósávval, és minden más egyébbel, hogy biztonságot nyújtsanak a rajtuk közlekedő, átlag feletti méretű forgalomnak.

Balesetszám Halálos Súlyos Könnyű 11. 51-es főút 90 6 23 62 12. M0 89 8 19 61 13. M7 87 5 21 62 14. 5-ös főút 87 5 28 54 15. 61-es főút 67 5 17 45 16. 84-es főút 62 7 25 30 17. 71-es főút 61 5 17 39 18. 2-es főút 57 4 20 33 19. 86-os főút 55 2 20 36 20. 25-ös főút 54 3 15 33

2017-ben 16 489 személyi sérüléssel járó baleset volt az országban, ami az ORFK legfrissebb adatai szerint tavaly 16 916-ra emelkedett, azaz tovább romlott.

Érdemes azon is elgondolkodni, hogy a 20-as lista második felében feltűnnek országos viszonylatban nézve rövidebb főutak is. Ha elosztjuk a balesetszámot a táblázatokban szereplő utak hosszával, érdekes számokat látunk arra, hogy mennyi baleset jut a toplista útjainak egy-egy kilométerére.

Az M0, az M1 és a 2-es főút Magyarország legveszélyesebb útjai

Az egészen pontosan 352 kilométer hosszú 4-es főút a lista (és az ország) leghosszabbja, míg a csonka M0 a maga 77 kilométerével a legrövidebbje. Egy-egy kilométernyi szakaszukra vetítve az éves balesetszámot utóbbi egyből listavezető lesz.

Balesetszám/kilométer 1. M0 1,15 2. M1 0,74 3. 2-es főút 0,73 4. 25-ös főút 0,65 5. 4-es főút 0,64 6. 1-es főút 0,62 7. M5 0,55 8. 8-as főút 0,53 9. 71-es főút 0,52 10. 84-es főút 0,46

A soha el nem készülő M0 a magyar (közlekedés)politika szégyene, ebben a cikkben hosszan írtunk a tervezésétől napjainkig tartó gyalázatos történetről. Sajnos évről évre rengeteg áldozatot szed az út, és nem látni, hogy mikor lesz belőle végre biztonságos és teljes körgyűrű.

Hasonlóan van oka szégyellni magát az illetékeseknek az M1 miatt. Ne felejtsük, a cikkben szereplő KSH-s útadatok 2017-re vonatkoznak, amikor még a nagy nehezen tavaly beindult felújítás előtti szörnyű állapotok uralkodtak a fővárost a nyugati országszéllel összekötő sztrádán. Senki ne értse félre, nem akarjuk felmenti a hibáikkal balesetet okozó autósokat, de ennek a két gyorsforgalmi útnak a története minősíthetetlen.

Részben látunk ellenpéldát is. Éppen az itt dobogós 2-es főút északi fele mellé építették 1996 és 1998 között a forgalom nagyját átvevő M2-t, amit jelenleg szélesítenek 2×2 sávossá, ha nem is valódi autópályává. Sajnos ez is csak félmegoldás, a nemzetközi kamionforgalom egy részétől (Budapest és Vác között) megszabadított 2-es továbbra is rengeteg baleset helyszíne, aminek oka, hogy csak a feléig tart az M2.

A Váctól északra lévő települések lakói is megérdemlik, hogy egy kormány végre valahára meglépje az elkerülhetetlent: ezen a kb. 40 kilométeren is kivezesse a lakott területekről a 2-es főutat a rajta naponta közlekedő ezernyi kamionnal együtt. Öt települést szel itt ketté jelenleg a 2-es főút, régi adóssága a különféle kormányoknak, hogy kiépítsék az M2-t az országhatárig.