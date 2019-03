Tengernyi javaslat érkezett a zseniálistól a radikálisiig (nem is feltétlenül értünk egyet mindegyikkel), köztük több végtelen viták elindítására is könnyedén alkalmas. Néhány ötletet többen beküldtek, némi szerkesztés után csoportba szedtük egy részüket.

Korrupciómentes oktatást és vizsgáztatást szeretnének az ötleteket küldő olvasók.

Megnövelt óraszámú vezetésgyakorlást, sztrádával, valódi tesztpályával, rántópados gyakorlással, vészfékezéssel és így tovább.

Sz. A. szerint „minden gépjárművezetőnek 5 évente KRESZ-vizsgát kellene tenni (még ha ez nem is tetszik sokaknak), és 5 évente valós, szakszerű orvosi vizsgálaton megjelenni. Ezekkel is nagyban lehetne csökkenteni a balesetek számát”.

Érdekes javaslat a jogsiszimulátor. Olvasónk szerint először a 65 év felett autót vezetőket kellene beültetni egy legalább negyedórás szimulátorozásra, amiben lenne legalább 3 vészhelyzet, például útra ugró vad kikerülése. Ez alatt mérnék a reakcióidőt. Később szélesíteni lehetne azok körét, akiket ilyen szimulátorozásra kellene kötelezni.

Gondoltak olvasóink azokra is, akiknek egyszer, valamiért, egy bizonyos időre elvették a vezetői engedélyét. Őket a jogsi visszaadása előtt pszichológiai vizsgálatra köteleznék, aki pedig visszakapott papírokkal újra balesetet okoz, örökre veszítse el az engedélyét.

Lámpák, zebrák, kereszteződések, utak és környezetük

Mindenki jobb minőségű utakat szeretne a befizetett adóból, a lekopott felfestések újrafestését a sávhatárolóktól a parkolóhelyet mutató vonalakon át a zebrákig.

„Nekem tetszik az Ausztriában található közlekedési lámpáknál, hogy a sárga szín előtt villogó zöld jelzést adnak. Itthon is jó megoldás lenne. Valószínűleg csökkenne a lámpánál a ráfutásos balesetek száma” – írta V. A.

Más szerint problémás, hogy sok helyen a gyalogátkelők zöldje a jobbra kis ívben kanyarodók lámpájával egyszerre változik. Egyik olvasónk szerint a gyalogosoknak mondjuk 20 százalékkal kevesebb ideig legyen zöld, ők ugyanis egyszerre több tucatnyian is el tudnak indulni, míg az autósok csak egymás után. Ezzel a rövidítéssel együtt is át tud jutni még a leglassabban mozgó idős ember is a zebrán.

A kereszteződésbe beragadó autósok számát csökkentené az a javaslat, miszerint azokat a csomópontokat, ahol ez a jelenség gyakori, kameráknak kellene figyelni, és a rendszeresen bent ragadókat szankcionálni.

Volt, aki gondolt az út menti fákra is. Szerinte sokkal gondosabban kellene ritkítani az aszfaltcsíkok mentén a növényzetet, sőt, ő városon kívül az úttól 10 méteren belül nem engedne fákat telepíteni. Így az úttest felé kóborló vadakat is hamarabb érzékelhetnék az autósok.

Egyszerű, de rossz vezetői szokások Nem szükséges jogszabályt alkotni az alábbiak miatt, sokat javíthatna a közlekedésen a figyelmetlen autósok egy része a saját szokásainak megváltoztatásával is.Talán az alábbiakból találkozunk a legtöbbel az utakon, és ha nem is mind idéz(het) elő balesetveszélyt, indokolt lenne leszokni róluk. Sőt, rá se szokni, ahogy azt – elvileg – mindenki megtanulta a KRESZ-tanfolyamon, majd a vezetést gyakorló órákon. Index, index, index! Tessék használni az irányjelzőt a saját és mások érdekében.

Aki előz, lendületesen tegye, érzékelhető sebességkülönbséggel. Plusz le kéne szokni a belső sáv mániákus használatáról párhuzamos közlekedésre alkalmas utakon.

Szintén párhuzamos közlekedés, H. G. olvasónk több egyéb tanácsa megfogadása mellett a többiek megsegítésére kéri autós társait: ha a külső sávba kanyarodna be valaki mondjuk egy sztráda felhajtójáról, és üres a belső sáv, picit be lehet oda húzódni, ezzel megkönnyítve a jobb oldalon gyorsuló jármű bekapcsolódását az autópálya sebes forgalmába.

Cipzár, egyre több helyen működik, de azért még mindig akadnak, akik csak azért sem engedik be maguk elé a másik autóst.

Zöldre váltó lámpától minek sprintelni a következő lámpáig? Úgyis piros még, normális tempóra van állítva.

Tessék kevesebbet mutogatni, dudálni, teljesen felesleges a másikat stresszelni, és saját magát még jobban felhúzni a volán mögött ülő embernek. A türelem biztonságosabb.

Egyesek észre sem veszik észre, hogy fényszórót használva közlekednek. Mások meg idősebb autóikban elfelejtik este felkapcsolni a világítást, a városi világításban kavirnyálnak.

Autók ellenőrzése

Az autós iskolák mellett a műszakiztató vizsgaállomásokkal kapcsolatban lehetne rengeteg rossz tapasztalatot, és még több egészen vad pletykát sorolni. Nem most rakjuk rendbe ezeket, de pár javaslat azért érkezett ide is.

V. G. kötelezővé tenné télen a téli gumit, de minimum a négyévszakost. Ezen felül a műszakin (és akár rendőrségi ellenőrzések során) azt is meg kellene nézni, majd szankcionálni, ha valaki 10 évesnél idősebb abronccsal autózik. Mert balesetveszélyes. Ugyanő a nyári abroncs megengedett legkisebb profilmélységét 3 milliméterben határozná meg.

A kispénzű, emiatt idős, és környezetszennyező járművet használók nem örülnének H. G. kemény javaslatának, de ő mérőkapukkal „előszűrné” a járművek károsanyag-kibocsátását. „Láttam már ilyet működésben egyszer. Ha bejelez, autóst félreállítják, mobil laborral bemérik. Ha szennyező a kocsija, 3 hete van rá, hogy a kijavított autóval jelentkezzen egy szigorított mérésre (ahol például koromcsapdát is ellenőriznek), vagy autóját ideiglenesen kivonassa a forgalomból a javítás idejére. Utána szintén szigorított mérés. És persze dönthet úgy is, hogy az autót végleg kivonatja a forgalomból. Visszaesők esetén először egyéves kényszerkivonás, következő esetben utána végleges. Persze ehhez az is kell, hogy a BKK ne rendeljen meg szolgáltatást kormot okádó buszokra” – írja olvasónk.

Műszaki vizsgán a kibocsátott fényt mérni kellene egy másik autós szerint, „és csak adott fény felett” közlekedhet tovább a jármű. (Néhány régebbi autónak a hátsó világítását alig látni meg sötétben, még tiszta időben is, nemhogy ködben, esőben – tette hozzá az olvasó.)

Mérni kellene az utólag beszerelt nappali menetfényeket, sok közülük alig látható.

Kell mérni a sebességet, DE millió mást is ellenőrizni kellene a rendőrségnek

A szerkesztőségünkbe érkező legradikálisabb javaslat a sebességhatárokat is eltörölné, és a táblák számát is csökkentené, ám az autósok többsége egyetért a traffipaxozással, amennyiben a közlekedésbiztonság javítása érdekében teszik a rendőrök. Sokan emellett más feladatok végrehajtását is szívesen látnák az egyenruhásoktól.

Büntetni kellene, ha valaki nem használja a tompítottat.

Gyakrabban kellene ellenőrizni a rendőrségnek lakott területen kívül a bicikliseket. „Sokszor se világítás, se mellény.”

Másik olvasónk szerint az indokolatlan lassú haladást is büntetni kellene, javaslata szerint az adott úton a megengedett maximális sebesség 75 százaléka lehetne a minimum. (Műszaki hibás járműveknek igazolni kellene a lassú haladásuk okát.) Szerinte nem állapot, hogy 90-es táblánál 60-nal, 70-nel mennek egyesek.

Van, aki a román határhoz közel növelné a rendőri jelenlétet, a járművek súlyát és a sebességét méretné velük gyakrabban, valamint a jelenlétük csökkenthetné a vezetés közbeni mobilhasználatot.

Többet kellene figyelni, és ha kell, szankcionálni a gyalogosokat azokon a helyeken, ahol miattuk kimutathatóan sok a baleset.

G. kötelezővé tenné a traktorok és egyéb extrém lassú járművek számára a sárga villogó fény használatát, és büntetné azokat, akik negligálják ezt a szabályt. Ugyanő nem engedné közútra a bálarakásra használt villával a traktorokat. „A bökőrudakat tiltsák ki az utakról! Elöl is, hátul is, vegyék le addig, amíg közúton közlekednek. Ne jöjjenek a sablon szövegükkel, hogy ha ők nem dolgoznak, nem lesz a városinak mit ennie…. Én tisztelem a munkájukat, de ők is tiszteljék meg a többi közlekedőt.”

Fedélzeti kamerák

Régi történet, ezúttal is többen javasolták. Két véleményt szó szerint közlünk.

„A hazai közlekedést biztonságosabbá lehetne tenni különösebb közpénz ráfordítás nélkül, ha a rendőrség elfogadná az autós fedélzeti kamerák által rögzített felvételeket a szabálysértések bizonyítékaként. Minden a rendőrségre beküldött felvétel, ami megfelelő minőségű és egyértelműen tartalmazza a szabálysértést, ill. a rendszám a felvételen szerepel, rendőrségi eljárás alapjául szolgálhatna.” (V. F.)

„Az elmúlt időszakban egyre több fedélzeti kamera felvételével találkozni az interneten és a médiában, amelyek a közlekedők által elkövetett súlyos és balesetveszélyes szabálytalanságokat mutatnak. Az országban napi szinten történnek tragikus kimenetelű közlekedési balesetek, amikben sajnos legtöbbször nem a baleset előidézője jár legrosszabbul. Megteremthetnék a lehetőségét, hogy fedélzeti kamera felvételei alapján is lehessen egyszerűbben feljelentést tenni olyan ügyekben, ahol baleset veszélyt idéz elő a szabálytalankodó. Az ilyen súlyos szabálytalanságok, és súlyos mértékű sebességhatár túllépések elkövetését a rendőrség a pénzbírság kiszabásán túl a vezetői engedély bevonásával is szigorúan büntethetné, talán ennek nagyobb visszatartó ereje lehetne, mint maga a pénzbírság, plusz néhány büntető pont.” (K. Z.)