Bár a hírekben, közlekedésbiztonsági tanácsokban főleg a nyáriról télire váltást hangsúlyozzák, azért a nyáron használt téli gumi is legalább annyira veszélyes lehet, mint nyárival nekivágni a havas, jeges útnak. Az ugyan nem fordul vele elő, hogy elakadunk, de a fékút itt is megnő, és az autó stabilitására is rossz hatással van a puha, a forró aszfalton könnyebben kenődő téli abroncs. Emellett gazdaságilag is rossz húzás, mert akár már egy nyári szezon alatt használhatatlanná kophatnak. Szóval érdemes időben lecserélni a télit nyárira. De ha a tavaly ősszel biztos, ami biztos alapon még elraktárazott nyári gumit leporolva valaki mégis inkább új abroncs vásárlására szánja el magát, vajon mit válasszon? Megpróbálunk segíteni.

225/55 R17

Az Auto Bild által vizsgált méret leggyakrabban a kompakt szabadidő-autókon használatos, így a hazai eladási listák élén álló Suzuki Vitara, mellett a VW Tiguan, a Ford Kuga, a Kia Sportage, a Mazda CX-5, a Nissan Qashqai is elképzelhető ezzel a méretű abronccsal.

A méretkategória legjobbja a Goodyear lett a Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 típussal, amit elég nagy tumultus követ, ugyanis második helyezettből rögtön három is van, a Continental Premium Contact 6, a Hankook Ventus Prime és a Nokian Powerproof osztozik a dobogó második fokán. Őket a Maxxis Premitra követi az ötödik helyen.

225/45 R17

Szintén az Auto Bild munkája a kompakt autókra való méretben kapható nyári abroncsok tesztje is. Itt már másként alakulnak az eredmények, első a Michelin Pilot Sport 4-es lett, amit a SUV-os méretben győzedelmeskedő Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 követ, majd a Falken Azenis FK510 és Hankook Ventus S1 evo következik holtversenyben a harmadik helyen.

Persze közel sem biztos, hogy mindenkinek a tesztgyőztes abroncs a legjobb választás, hiszen hiába nyert összesítettben a Michelin, ha valakinek mindennél fontosabb a vizes felületen elérhető legrövidebb féktáv, akkor a Hankook, ha pedig a legtakarékosabbat keresi, akkor a Bridgestone lesz a neki legjobban megfelelő. Az első és huszadik helyen álló abroncsok féktávja között amúgy szárazon szűk 3 méter a különbség, vizes felületen pedig 4,5 méter. Ami néha nagyon sokat számíthat.

185/65 R 15

A német ADAC idén 16 különböző abroncsot vizsgált, ők a kisautókra való abroncsméretet választották. Náluk a Bridgestone Turanza T005 lett a legjobban teljesítő gumiabroncs, második a Vredestein Sportrac 5, harmadikként pedig a Michelin Crossclimate+ futott be. Utóbbi különlegessége, hogy négy évszakos gumiként árulják, de mivel alapból nyári abroncsnak definiálja a gyár, ami téli körülmények között is jól használható, így bekerült a nyári gumik közé, ahol szépen is teljesített azzal, hogy megcsípte a bronzérmet.

Igaz, kis híján 100 eurós árával ez az abroncs a mezőny legdrágábbika. Aki olcsó gumit szeretne, annak ott a fele ennyibe kerülő Linglong Green-Max HP010, ami feleannyiba kerül, mint a Michelin terméke. Igaz, nem is harmadik, hanem csak az utolsó helyen végzett.

235/45 R 18

Az autozeitung.de a 18 colos – ez nagyjából a Škoda Superb, VW Passat, Peugeot 508 mérete – kerekek tesztjének feküdt neki, de a csapatba ők is bevették a Michelin négy évszakos abroncsát is, ami itt már kevésbé szerepelt jól, mint az ADAC-nál, csupán a hetedik helyre volt elég a tudása. Tanulságos, hogy szárazon ennek az abroncsnak a leghosszabb a fékútja az autozeitung.de mérései alapján, viszont nedves aszfalton az egész mezőnyt simán, hosszú méterekkel megveri, de jó a gördülési ellenállása is, miközben ez a legzajosabb a mezőnyben. Ne felejtsük el, hogy négy évszakos abroncsról beszélünk.

Végül a győztes a Continental Premium Contact 6 lett, ezüstérmes a Michelin Primacy 4, míg a bronzérmet a Maxxis Premitra HP5 vitte el. A sor végén szokás szerint kínai márka áll, a Nankang AS1 képében. A Nankang hiába kerül fele annyiba, mint a legdrágább Michelin Crossclimate, gördülési ellenállása hatalmas, vízen hamar felúszik, nedves aszfalton pedig 23 (!!!) méterrel hosszabb a fékútja, mint a legjobban teljesítő Michelin négy évszakosé.

A teljes teszt, az elért pontokkal itt található.

225/40 R18

Ebben a méretben a Gute Fahrt vizsgálta a nyári abroncsokat, egy VW Golfra szerelve. Náluk a Continental Premium Contact 6 lett a legjobb, amit a Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5, valamint a 17 colos referenciaabroncs után a Dunlop SportMaxx RT 2 követ. A sort a Vredestein Ultrac Vorti zárja.

Aki persze irtózik a gumicserétől, annak továbbra is ott a négy évszakos abroncs, az a télivel ellentétben nyugodtan maradhat nyáron is az autón. Igaz, ez főleg azoknak ajánlott, akik évente nem autóznak túl sokat. Cserébe spórolhatnak a gumison, és nem kell egész évben kerülgetni a parlagon heverő gumikat sem. Aki viszont sokat autózik egy évben, gyakran jár autópályán, az jobb, ha ősszel, tavasszal az aktuális abroncsot szerelteti fel.