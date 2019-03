Kata lányom 14 éves múlt, így már benevezhettem arra a sajtóprogramra, amin teljesen újszerű módon nem én, az újságíró, hanem az újságíró gyereke vezethetett autót. Ez volt a Mercedes-Benz U17-es Vezetésélmény-programjának bemutatója. A programban az ifjú Lewis Hamiltonok és Jutta Kleinschmidtek teljes biztonságban, elfogulatlan és képzett oktató támogatásával, profi tanpályán szerezhetik meg első tapasztalataikat az autóval, sőt, az Autóval. (Vagy legalábbis egyik első tapasztalatukat, na, hiszen nyilván a mai gyerekek jó része is odafér a kormányhoz már jóval nyolcadikos kora előtt, ha ő vagy az apukája nagyon akarja.)

Helyes ülés- és kormánybeállítás: ezzel indul a kaland

Az a bizonyos Autó a magyarországi programban egy Mercedes A200, automata váltóval, a jobb első ülés előtt segédpedálokkal az instruktor számára. Az instruktor pedig a Driving Camp profi oktatója, aki egészen máshogy áll a számára idegen gyerekekhez, mint egy szülő, ami két irányból is nagyon hasznos. Egyrészt nem rombolja a gyerek önbizalmát, ha az netán ügyetlenkedne az első métereken, itt biztosan nem hangzik el, hogy “AZ A JOBB LÁBAD? IDE FIGYELJ NEKEM, HA HOZZÁD BESZÉLEK!”. Másrészt a gyerek is sokkal-sokkal komolyabban veszi és sokkal jobban megjegyzi az első, a későbbiek során meghatározó alapvető tudnivalókat az autóvezetéssel kapcsolatban, ha azokat nem ugyanaz a személy adja, aki azokkal az esztelen, felesleges baromságokkal is traktálja, mint hogy fésülködjön meg reggel, ne hagyja szanaszét a koszos ruháit, vagy vigye ki már végre a hugyos forgácsot az aranyhörcsög alól.