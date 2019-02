4 tagú család vagyunk, a tanácsára lenne szükségünk: Úgy tűnik 2 autó lesz a családban az eddigi 1 helyett. Ennek oka, hogy én távolra járok dolgozni, feleségem mobilitása érdekében szükség lesz második autóra is. Jelenleg Citroen Berlingo 1.6 benzines autóval járok napi 120km-t, autópályán. Ez az autó maradt volna feleségemnél, de ő nem szeretné ezt vezetni, valami kisebbre tartana igényt. Viszont pályán, ha 120 fölé megyek a Berlingo nagyon szomjas lesz. Cseréljük-e le a Berlingo-t és vegyünk 2 másikat, vagy csak egy autót vegyünk amivel feleségem a városban elvan a 2 gyerkőccel? Csak benzines autóban gondolkoznék, vagy benzin/gáz. A lényeg az egyszerűség, elfogadható minőséggel. A keret ha eladjuk a Berlingót 1,5 millió Ft.

Nem egy szimpla kérdés, tudom, de kérem adjon pár tanácsot.

Köszönöm előre is.

Üdvözlettel:

Tibor

Szakértőnk válaszol

Kedves Tibor!

Én napi 120 kilométer autópálya használatra biztosan dízelt vennék. Mondjuk egy Ford Focus 1,6 TDCI-t. A 90 lóerősben még nincs kettős tömegű lendkerék és változó geometriás turbó, ezért egyszerűbb és olcsóbb a fenntartása. Gázolajból beéri 5,5 literrel 100 kilométerenként.

Ön évi 30 000 kilométert vezet autópályán (és gondolom máshol is használja az autót). 2,5-3 liter fogyasztáskülönbséggel számolva (jó esetben, ha a benzines autója 8-8,5 litert fogyaszt pályán) körülbelül 1 100 000 forintot tankol a benzines autójába pluszban 3 év alatt, ami kb. 100 000 kilométer Önnek. Ennek az összegnek a töredékét fogja javításra költeni a dízel autójára.

Ha ragaszkodik a benzineshez, a japán autók takarékosabbak. Egy Toyota Corolla jó választás lehet. A benzin-gázos megoldással nincs kevesebb baj, mint egy dízellel és még csomagtér, vagy pótkerék sincs, mert elfoglalja a gáztartály.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

Sportautó mellé nagy Hondát?

Olvasónk kérdez

Kedves Tibor!

A jelenlegi sportautóm mellé, szeretnék egy kényelmesebb, nyugodt, de erős autót vásárolni.

Dízeleket első körben el is engedném, mivel a hosszú utazások mellet, bőven kapni fog városi üzemet is. Hétköznaponta ez, 2×20 km reggel és délután, fixen. Úgy gondolom, hogy erre egy dízel nem megfelelő, de javítson ki, ha tévedek.

Nekem a Honda Legend KB1 3.5 V6-os motorral szerelt változata rettentő szimpatikus autó.

Egyetlen gondom vele, hogy félek a benne lévő “SH-AWD” féle összkeréktől, illetve az összes eladóban már bőven 250.000-300.000 km környéke van, ami lekövethető előélet illetve 1-2 tulaj ide vagy oda, de nem kevés.

Továbbá, mivel nem túl gyakori modellek, ezért az alkatrész ellátottság számomra egy óriási kérdés.

A keretem 2-3 millió forint között mozog.

Örömmel venném, ha a fent említett típuson kívül még tudna ajánlani egyebet, ami megfelel az általam támasztott kritériumoknak.

Köszönöm!

Szakértőnk válaszol

Kedves Gergő!

A Honda Legend sokunknak álmaink egyik autója. Kényelmes, gyors, szép, megbízható… ezek a jó pontok. A negatív pedig, hogy ritka, ezért az alkatrész ellátás kicsit nehézkes és drága, valamint használtan szinte beszerezhetetlen. a “sok” kilométertől nem kell félni, ennek ellenére lehet jó állapotban, ha vigyáztak rá és rendesen szervizelték. az összkerék meghajtás szintén japánosan megbízható.

Ha hosszú utakra is használná a városi üzem mellett, érdemes dízelben is gondolkodni. Japán vonalon nehezen tudnék hasonló autót ajánlani. Esetleg Mercedes-BMW-Audi vonalon is lehet elindulni, bár a megbízhatóság ez esetben kevésbé lesz meghatározó.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

Volvo XC90 családi autónak

Olvasónk kérdez

Kedves Tibor!

Ismerősömtől szeretném átvenni 7 személyes Volvo XC90 2008-as 185 Le-s autóját. 340 ezer km. van benne, viszont végig Volvo szervizben volt karbantartva. Háromgyermekünk van, szükség van nagyobb autóra. Szeretném a véleményét kérni, mennyire vállalható ez egy középrétegű családnak? üdvözlettel és Köszönettel! Csaba

Köszönöm!

Szakértőnk válaszol