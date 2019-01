Jelenleg egy Daewoo Matizunk van, de szeretnénk nagyobbat. Családi autó terén nincs nagy tapasztalatom, de a kompakt kombi jó választásnak tűnik. Amit nem szeretnék soha többé, az az autónk oldalirányú billegése. Nagyon megelégeltem az esetlen mozgását és rossz élményünk is származik belőle.

Varga Tibor több mint húsz év tapasztalattal a háta mögött enyhít a használtautó-vásárlás kínzó terhén, levélben, és terepen is. Most az olvasói kérdések között válogattunk.

Évi 15000 km körül, jellemzően inkább országúton 15-20 km távolságon használjuk. 1,5 millió körül gondolkodtam és rátaláltam a hármas megane-ra. Az elektronikus problémáitól nem félünk, mivel teljesen fapadból ülnénk át és jelenleg az üzemanyagjelzőm sem működik úgy 2 éve. Amit mindenképp szeretnénk, az a klíma, de az is csak tényleges kánikulára

Milyen lehetőségeim lennének, ha szeretném magabiztosan befejezni a megkezdett előzéseket és milyenek, ha csak az olcsóság számít?

Másik autó? Esetleg 3-as bmw? (Talán most felnevetett vagy unottan a billentyűzetre borult vagy ebben a sorrendben, de azon úgy minden jónak tűnik, még ha nem is érdekel a márka, sem a túlzott teljesítmény.)

Szakértőnk válaszol

Kedves Norbi!

A Megane 3. generációját 2008-1016 között gyártották. Az ön által leírt használatra inkább az 1.6 szívó benzines motort ajánlanám. Kiforrott, megbízható, takarékos konstrukció és nem fog billegni. Az elődjénél sokkal jobban sikerült az elektromos rendszere is, de azért előfordulnak meghibásodások. A Matiz után űrhajó lesz.

BMW-ből nem írta, hogy melyik évjáratra, generációra, motorra gondol, így csak általánosan tudok beszélni a típusról. A fenntartása biztosan drágább lesz a Megane-nál. Megbízhatóság szempontjából itt is az egyszerűség a megoldás. Kevesebb extra, kevesebb gond. A kisebb benzinmotorok nem túl dinamikusan mozgatják a nehéz karosszériát, de a mindennapokban azért elboldogul az 1,6-1,8 literes benzinmotor is.

Főleg BMW-ből rengeteget hoznak be külföldről rossz állapotban, amit később csillogóra políroznak. Vásárlás előtt érdemes átnézetni mindkét típust, nehogy később meglepetések érjék.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

Családnak 150 lóerő felett

Olvasónk kérdez



Kedves Tibor!

A segítségét szeretném kérni. Használt családi kombi vagy egyterű autót szeretnék vásárolni. Az autóra fordítható keretösszeg nagyjából 3,5M forint + átírás, szerviz, gumi stb. Évi 40.000 km-et vezetek, ebből min. 20.000 Budapest.

Mindenképp automata váltós autót szeretnék min. 150LE teljesítménnyel (Gyorsabb tempóban szeretek vezetni) és nem szeretnék 5 évnél idősebb illetve 150.000 km-nél többet futott autót venni, ezenkívül semmilyen extra igény nincs (az is mindegy, hogy van-e rajta alufelni), ellenben a megbízhatóság és fenntartási költségek ár-érték arány, fontos szempont.

Ezeknek a feltételeknek sok autó megfelel 308 II, C4 Picasso, Zafira, Focus, Octavia stb. Többféle motorral. Mindegyiknek meg van az előnye, Ön mit ajánlana, dízelt vagy benzinest, és melyik modellt?

Előre is köszönöm a segítségét!

Szakértőnk válaszol

Kedves Attila!

A C4 Picasso és az Opel Zafira inkább egyterűek, míg a Peugeot 308, a Focus és az Octavia a középkategóriát képviselik. Első lépésben érdemes lenne átgondolni, milyen méretű autóra van szüksége. Az előbbiekből a Zafirát, az utóbbiakból az Octaviát tenném talán első helyre, de az autó állapota a legfontosabb. Évi 40 000 kilométer és sok vidéki úti használatnál érdemes lehet dízelautót vásárolni, mivel hosszú távon a turbós benzines motorokat nem lesz olcsóbb szervizelni, viszont a fogyasztásuk magasabb és kevés a tapasztalat, hogy magas futásteljesítménynél mennyire lesznek problémásak.

Gyakran nem érdemes kis futásteljesítményű autót keresni, hiszen valószínű, hogy ezeket az autókat városban használták, vagy visszatekerték a számlálót. Egyik sem jó önnek. Persze 3-4 évesen reális lehet a 150 ezer kilométer.

Üdvözlettel:

Varga Tibor

Alfa Romeót szeretnék…

Olvasónk kérdez



Kedves Tibor!

Agglomerációból járok M0-on keresztül Budaörs felé. Reggelente 2-3 elindulással, megállással, napi kb. 60-70km. Belvárosba szinte soha, max dél Pest felé ritkán.

Alfa Romeo 159-et szeretnék, sima 1.8-as 140Le-s szívó motorral. Dízelt elvetettem, egyrészt a drága fenntartási költségek miatt, másrészt kicsit városi jellege van a kijutásnak az agglomerációból.



Mennyire ajánlja ezt a típust? Tudom, hogy nem egy erőgép, de öregurasan vezetek, nyugodtan, szóval a menetteljesítménye számomra megfelelő lenne. Vegyes fogyasztásban 8-9 körüli fogyasztásból szeretnék kijönni. Vásárlásnál mire kellene különösen figyelni? Kb. 1,5millió a keret plusz 2-300ezer az esetleges javításokra. Amit még nézegettem, Saab 9-3 1.8i, nem a turbós, 2007-es évjárattol fölfelé, szóval valami egyedibb autóban gondolkodom. De a 159 az elsődleges.

Köszönöm előre is.

Szakértőnk válaszol

Kedves Gábor!

Magam is használok Alfa 159 1.9 JTDm-et nagy megelégedettséggel. A nehéz (1,7 tonna) karosszériát nehezen mozgatja az 1,8 benzinmotor. Fogyasztása 10 liter körül alakul. A saját dízelem 6,5 litert fogyaszt 100 kilométeren, amiben sok autópálya és budapesti használat is van. Az 1,9 dízel motor “világvégeálló”. Persze lehet sok pénzt költeni rá, ha széthajtott példányba nyúlunk bele, de igaz ez a benzinesre is, ahol gyakori az olajfogyasztás. 100 000 kilométer alatt 1 milliót fog beletankolni a benzines Alfába a dízelhez képest és a teljesítmény összehasonlíthatatlan. A gyenge pont a sebességváltó és a kormánymű.

A Saab 9-3 1,8 szintén nem versenygép. Az 1,8 turbó (ami valójában 2 liter) sokkal jobban autózható és a fogyasztása sem vállalhatatlan. A svéd designt meg kell szokni, de pár nap használat után szerethető. Az Opel-rokonság miatt az alkatrészek sem túl drágák a motorhoz, váltóhoz és a futóműhöz. A karosszériaelemek viszont drágák. Összességében szerethető autó. Nekem három is volt.

Elkerülendő a későbbi drága javításokat, nézesse át szakemberrel a kiválasztott autót vásárlás előtt.

Tisztelettel:

Varga Tibor

