Pedig ahogy a legnagyobbrészt városban mozgó vagy naponta 50-80 kilométert ingázó embereknek az elektromos hajtású (használt vagy új) autó meggyőző alternatívája lehet a gázüzemű vagy benzines modelleknek, ugyanúgy a kisautó is racionális megoldás egy nagyobb autóval szemben. Akár családi autóként is, ha a kisgyermekes évek után már nem kell babakocsit, nyuszimotort, utazóágyat hurcolni.

Tavaly és tavalyelőtt is egy kisbusszal mentünk nyaralni a tengerhez, idén viszont egy kisautóval utazunk Isztriára . A Suzuki Ignis ismerős számunkra, vezettük külföldön és Földes Attila Magyarországon is alaposan tesztelte a 90 lóerős, vidám kisautót. A nyaralás kapcsán merült fel bennem, hogy míg az elektromos autókban gondolkodók többnyire alaposan végiggondolt és érvekkel alátámasztott döntést hoznak, a belső égésű motoros autók közül választva ez a tudatosság ritkábbnak tűnik.

Százon 5,5 literből kacagva eljár az Ignis a 90 lóerős, K12C benzines szívómotorral. Egy benzines kompakt kombi átlaga inkább 7 liter százon, ami évente 15 000 kilométerrel majdnem 90 000 Ft különbség

Ami ésszerű és gazdaságos, az nem tud egyben a legkényelmesebb megoldás is lenni. A legkényelmesebb családi autó egy óriáskombi, nagy egyterű vagy még inkább a hosszított kisbusz. A kisteherautóból domesztikált modellekbe befér a bicikli, húzhatsz velük 2-2,5 tonnás utánfutót, ha van rá jogsid, rájuk fér a szörf, többen is jól elalhattok bennük és nem négy, hanem hat, de akár nyolc személynek is kényelmes utazni velük. Liter helyett köbméterben számolhatod a csomagteret, kilogramm helyett tonnában a terhelhetőséget, és mindezt csupán fél méterrel hosszabb karosszériával és százon talán két literes többletfogyasztással egy középkategóriás dízel kombihoz képest.

De egy jól felszerelt dízel kisbusz 8-15 millió forintba kerül újonnan és sokszor lesz nehéz vele parkolni lakott területen. Egy kompakt kombi viszont, hétköznapi motorral és extrákkal kijön 5-7 millió forintból, kellően tágas a csomagtere és az alsó középkategória rendesebb autóinak a biztonsága és komfortja is dicséretes. Ez reálisabb alternatívája egy kisautónak, de összevethető motorokkal és felszereltséggel még mindig nagyjából 1,5-2 millió forinttal drágább, mint egy kiskategóriás márkatárs.

Látva az elmúlt 15-20 évet, az autóiparon belül a kisautók fejlődtek messze legtöbbet önmagukhoz képest. Rövid távokra konstruált, zajos, primitív ülésű, erősen kérdéses biztonságú, mezítlábas felszereltségű modellekből biztonságos, sokkal komfortosabb, csendesebb és a nagyobb kocsik szolgáltatásait idéző autófajtává váltak a fapados verziók eltűnésével.

Iskolapélda erre a Suzuki Ignis harmadik generációja. Belső térkínálatával négy embernek nincs miről lemondania, mert az Ignisben, még a tologatható hátsó ülések nélküli modellben is, elfér hátul egy 190 centis utas. Ez aligha elvárható egy 370 centiméteres autótól, szerencsére a japán mérnökök helyhasznosítása zseniális. Az ülések kényelme elmarad a kompakt kocsikban megszokottól, a huzat anyaga és az ülés tömése is jelzi, hogy ez egy városi használatra tervezett autó, amely hosszú autópályás utakon némi kompromisszumot követel. Mindenki eldöntheti, hogy a csekély fogyasztás, az alacsonyabb vételár, a mindennapos használatban meghatározó, bámulatos fordulékonyság és a nagyon könnyű parkolás megér-e neki némi belátást az évi néhány egész napos úton.

Három-négy nagy túrahátizsák

Ma a kényelem vagy a biztonság miatt nem kell aggódnia mindazoknak, akik modern, ultranagy szilárdságú acélokkal megerősített kisautóval indulnak nyaralni, inkább a csomagtér a kérdés. Az elsőkerék-hajtású Suzuki Ignisben 260-267 literes a hely, tehát visszafogott és belátó pakolást igényel, amihez a videóban adunk tanácsokat. De 260 liter messze nem nulla! Aki túrázott 60-80 literes hátizsákkal, annak bizonyára rémlik, mennyi mindent lehet belegyömöszölni harmad-, negyedennyi térfogatba.

A hely kihasználását döntően javítja a két ülés mozgatása hosszirányban és a sokféle szögben rögzíthető háttámla, amit az Ignis kínál GL+ és GLX felszereltséggel. Akinek azonban a négy helyett ötüléses belső tér a fontos, maradjon a GL kivitelnél, mert abban fix, de háromszemélyes a hátsó ülés.

A kettéosztott ülések tologathatósága sokkal jobb a vevőnek, mint amikor a gyár eldönti, hogy nagy hátsó lábteret szeretne a csomagtartó rovására, ahogy a Daewoo/Chevrolet Lacetibben történt vagy a hátsó térdhely rovására maximalizálja a csomagtartót, amit a Škoda csinált az első generációs Octaviával. Sokszor elég lenne 10, vagy akár 4-5 centiméter pluszban, hogy lecsukhassuk a csomagtérajtót, mégsem megy.

Sajnos ez a lehetőség a konstrukció költsége mellett a mozgatható ülések többletsúlya miatt is kiveszőben van, a kisebb fogyasztás és szén-dioxid-kibocsátás fontosabb érv a variálhatóságnál. Maroknyi kisautóban, az egyterűekben és az egyterűek helyét átvevő aszfaltterepjárókban él tovább ez az okosság, aminek az Ignisben nagyon is hasznát vesszük nyaraláskor.

Utánfutó: nehézkes megoldás

De ha egy-két hétre négy ember külföldre utazik, ott mindenképp sok a csomag. Kiskocsival az egyik megoldás az utánfutó. Ehhez vonóhorog szükséges, ami nagyjából 70-150 ezer forintos kiadás és aki nem az esedékes műszaki vizsga előtt szerelteti fel a kampót, annak külön költség a műszaki, hatósági áron 16 290 forintért. Erre rájön még 5-15 ezer Ft a kényelemért, ha valaki nem maga vizsgáztatja le a járművet illetve nem a Nemzeti Közlekedési Hatóság vizsgaállomásait veszi igénybe. A vizsgán kapott dokumentummal kell elballagni egy kormányablakba, ahol bejegyzik a vonóhorgot a forgalmi engedélybe.

A Suzuki félhibrid Baleno-Ignis-Swift triójára ez nem vonatkozik, de a legtöbb hibrid autóval tilos akárcsak könnyű utánfutót is vontatni. Például az első három Prius-generációra és az Aurisokra csak a kerékpártartó kedvéért szerelhető vonóhorog. A vontatás egyrészt erősebben terhelné a nem erre méretezett hajtásláncot, másrészt a szerelvény többletsúlya összekuszálná a viszonyokat gázelvételkor és fékezéskor, amikor az akkumulátorokat a generátorüzembe váltó villamos gép tölti a mozgási energiából termelt árammal.

Hajtásmódtól független nehézség, hogy utánfutóval tolatni, parkolni elég macerás. Sokan idegenkednek tőle, nem is könnyű megtanulni, ezért az utánfutó a legtöbb embernek elméleti lehetőség, hiába húzhatna az Ignis 400 kilós fékezetlen és kereken egy tonnás fékezett utánfutót.

Térnyerés a tetőn

Szerencsére teret nyerni nem csak a kocsi mögött lehet, az autón is teremthetünk átmeneti vagy állandó többletkapacitást a csomagoknak, méghozzá tetőboksszal. A szerkesztőséghez legközelebbi helyen egy elismert márka tetőcsomagtartója napi 1500 forintba kerül, egy öblösebb műanyag boksz naponta 2500 forintért bérelhető.

Ki lehet számolni, hogy egy komplett rendszer márkától függően kb. 60-200 ezer forintos árából hány napig lehet bérelni a cuccot. Ám sokan akkor is bérelnek, ha a síelés és a nyaralás miatt hamar megérné inkább megvenniük az egészet, mert így nem kell fel- és leszerelni, tisztogatni a bokszot, zárat zsírozni stb. és a kényelmük megér ennyit. Vagy egyszerűen nincs hol tárolniuk a tetőbokszok 600 literes csillagrombolóját.

Egy fejlett, igényes konstrukciójú eszköz használata könnyebb, mint az olcsóbb, viszont butább zárú, primitívebb zsanérú, rosszabb légellenállású szetté, de mindenki eldönti, mennyit hajlandó vagy képes áldozni rá.

Buktatók a tetőboksszal

A tetőbokszok használata és felszerelése sem bonyolult, de van pár buktató. Sokan egy vonalba húzzák a tetőboksz orrát a szélvédő felső élével, mert így tartják áramvonalasabbnak. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy érdemes az eszközt előrébb helyezni, hogy a – jobb esetben szélcsatornában formált – tároló saját maga hasítsa a levegőt és ne a szélvédőről átterelt, örvénylő menetszélt törje – ad egy tippet Sólyom József. Az óbudai Herbály Autó Thule-márkabolt üzletvezetője arra is fel szokta hívni a bérlők figyelmét, hogy a keresztrudakat ne helyezzék túlságosan távol egymástól, elkerülve ezzel a tetőboksz hasának belógását.

Egy 210 centis tetőboksznál 70-70 centiméter az ideális távolság az orr és az első kereszttartó illetve a hátsó fal és a hátsó keresztrúd között, így a két kereszttartó között is kijön a 70 centiméteres távolság. De a lényeg, hogy az eszköz a kocsi hossztengelyével párhuzamos legyen, ne álljon ferdén. A bokszot akkor sem kell középre tenni, ha nincs mellette biciklitartó. A tető jobb szélére helyezve kényelmesebb és biztonságosabb is a pakolás a járda felőli oldalról, mert középen legfeljebb a gibbonkarú, hórihorgas emberek érik el.

Fentre a ruhákkal!

Nem árt elhelyezni egy sárga cetlit figyelmeztetésként a vezető látómezejében, hogy tetőboksz van fent, nehogy rutinból fa alá beállva vagy alacsony mélygarázsba tartva lezúzzuk az egészet. Nem épül be rögtön a vezető tudatába a mintegy 40-45 centis magasságnövekedés, főleg nem stresszhelyzetben, ha nyűgős a gyermek, rossz helyre vitt a navigáció, építkeznek a szálláshoz vezető úton stb.

A tetőterhelhetőség a kis és kompakt autóknál jellemzően 50 kg, ennyi a Suzuki Ignisé is. A következő lépcső 75 kg, nagyobb kombik és egyterűek, luxuslimuzinok és terebélyes SUV-k esetében lehet egy mázsa. Mindig a tetőtartó, a boksz és a csomagok komplett súlyával kell kalkulálni! Ha tehát 23 kg a tetőtartó a dobozzal, akkor legfeljebb 27 kilogrammnyi csomagot nyelhet el a tároló, hiába van még benne hely.

Nagyon fontos használni az eszköz belső csomagrögzítő hevedereit, ha gondolt erre a gyártó, mert így ütközéskor nem vagy nehezebben törik át a műanyaghéjat a csomagok. A kocsi tetejére sosem szabad nehéz, hegyes, éles sarkokban végződő tárgyakat tenni! Ezek helye a csomagtartóban van, szorosan a háttámla mögött, hogy fel ne gyorsuljanak balesetben. Fentre a nagy térfogatú, de viszonylag könnyű dolgok mehetnek, például mindazok a ruhaneműk, amiket feleslegesen hurcolsz a tengerig meg vissza.

Mennyi a többletfogyasztás?

A tetőbokszok között a prémiumterméknél bízhatunk a szélcsatornás tesztelésben és az áramvonalas kialakításban. Az olcsó, kisipari ládikók többet dobnak a fogyasztáson. A többlet a sebesség növelésével, ahogy a menetellenállásokon belül a légellenállás aránya nő, aránytalanul erősen emelkedik. Biztonsági okokból a fejlett tárolórendszerekkel is 130 km/óra a felső sebességhatár.

Korábbi mérésünk során egy dízel kompakt SUV fogyasztását állandó 130-as sebességnél mintegy fél literrel növelte a 600 literes, de aerodinamikus tároló. Ha kisebb nyomatékú motornál egy litert számolunk rá, még az sem tétel ahhoz képest, mennyi üzemanyagot takarít meg egy kisautó az év során a nagyobb csomagterű kompakt kombihoz képest.

A tetőre rámolva nemcsak a többletfogyasztás okozhat kellemetlenséget hosszabb úton, hanem a légáramlatok zaja is. Éppen ezért egy rendes tetőboksznak a lehetőségekhez képest áramvonalas formát rajzolnak a mérnökök, így zavaró szélzúgás helyett egy mély, de távoli morgás jelzi, hogy van valami extra a fejünk fölött. A fent hagyott üres tetősín nagyobb ricsajt csap magában, mint a tárolóval megpakolva.

Mindenki eldönti, milyen autót választ, mekkora autó felel meg az igényeinek. A kisautók fejlődése elért odáig, hogy a mindennapokban kamatozó takarékosságuk, kezességük, jó vezethetőségük mellett nyaralni is kényelemben és biztonságban utazhassunk bennük. Némi ráfordítással és kompromisszummal az összes csomag velünk jöhet, amit a családtagok nélkülözhetetlennek tartanak.