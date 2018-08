Olvass tovább

Azt talán még tudja is mindenki, hogy a blokkolásgátló, legalább egy légzsák, a menetstabilizáló, a keréknyomás-szenzor, sőt, a nappali menetjelző fény már kötelező alapfelszerelés minden egyes új autón. Talán az is megvan, hogy kormányszervó nélkül talán a Nivát leszámítva nem lehet ma új személyautót venni Európában. Azt viszont nem biztos, hogy bárki is tudja, mennyi mindent bepakoltak a kötelezőkön felül is a gyártók az autóikba, egyebek mellett azért, hogy a híres-hírhedt EuroNCAP-értékelésen sok jó pontot szerezzenek.

Nézzük, mi minden olyan cucc van benn’ alapáron már a legeslegolcsóbb új autókban, amire nem is gondolnánk! Menjünk végig a tavalyi népszerűségi lista első öt helyezettjén – mi az, ami már egy fapados 2018-as modellben sem számít extrának?

1. Suzuki Vitara (8786 db eladott autó 2017-ben)

Ez most a Miautónk, a Swift helyett mára a Vitara nevű kis szabadidő-autó a Suzuki igazi sikersztorija itthon (és ez a kocsi is esztergomi gyártású modell). A legolcsóbb Vitara a hivatalos árlista szerint a GL 1.6, 3,89 millió forintos ajánlati áron. (A Suzuki azt az idióta árképzési modellt követi, hogy autói ún. listaárából automatikusan ad 700 ezer forint kedvezményt, tehát ne tévesszen meg senkit, hogy igazából 4,59 millió a kocsi induló “listaára”.)

Emlékszünk még a GA felszereltségű Swiftre, amihez még a kalaptartó is feláras extra volt? Na, ma már más a helyzet. A legolcsóbb Vitarának alapáron zöld, hővédő üvegezése van, a tükrei elektromosan állíthatók. A gyári rádió négyhangszórós, Bluetooth-kihangosítós, a kormányról vezérelhető. Az átlagsebességet, -fogyasztást mérő fedélzeti számítógépért sem kell külön fizetni, a sebességváltásra figyelmeztető jelzés és a stop-start automatika (!) is alapáras tétel. Az ablakok elöl elektromos mozgatásúak, a távirányítós központi zár is alap, sőt: klíma nélkül sem létezik Suzuki Vitara. Mindkét első ülés magassága állítható, a kormány négy irányban tologatható, van gyári indításgátló, riasztó.

És akkor nézzük, mik is a kifejezetten biztonsági jellegű alapáras cuccok! Hét légzsák (front, függöny- és oldallégzsákok, vezetőnél térdlégzsák). Természetes a klasszikus hárombetűs menetbiztonsági elektronikai szolgáltatások megléte (ABS, ESP, EBD – sorban: blokkolásgátló, menetstabilizáló, elektronikus fékerőelosztó), de a hegymeneti elindulást segítő automatikus féknyomástartás korántsem magától értetődő. A vészfékasszisztens is a biztonsági rendszer része: ha magától nem is fékez, de vészhelyzetben segít a lehető legnagyobb lassulást elérni a Vitara, kiküszöbölve sok vezető hibáját, hogy vészhelyzetben nem nyomják tövig a féket és/vagy az ABS jelzése miatt engednek a fékpedál taposásán.

2. Škoda Octavia (6105 eladott autó tavaly)

Hol van már az első Octavia kézi ablakemelője és számtalan vakkapcsolója! A 2018-as fapad, az Octavia Active 1.0 TSI alapáron hozza a hét légzsákot, állítható magasságú vezetőülést, zöld hővédő üveget, négy irányban állítható kormányt, klímát, első villanyablakot, távirányítású központi zárat, elektromos és fűthető külső tükröt, négyhangszórós rádiót, 6,5 col átlójú színes érintőképernyővel. A hátsó ablaktörlő is alap (a régebbi Octaviáknál ezért fizetni kellett). A Stop-Start rendszer is benne van az alapmodellben, a LED-es nappali menetjelzővel együtt.

Ez is messze áll a fapadtól, mindazonáltal érdekes, hogy az alapkivitelű Octavia 5,3 millió forintért (a Skodánál 900 ezer a szintén nehezen érthető 900 ezres automatikus kedvezmény) mennyire nem jobban felszerelt autó, mint a családi autónak ugyan szűkebb, de azért a hétköznapi használhatóságban az Octaviánál nem sokkal gyengébb fapados Vitara, ajánlati áron 1,4 millióval olcsóbban.

3. Dacia Duster, 4018 eladott autó tavaly

A Dacia márka aztán végképp a fapadosság szinonimájaként került be a köztudatba, amikor a Logannal megkezdte feltámadását, 2004-ben. Ehhez képest a márka ma legnépszerűbb modellje, a Duster Access kivitelben, 2,99 millióért tartalmaz 6 légzsákot, emelkedőn elindulást segítő modullal és vészfékrásegítővel kiegészített menetbiztonsági elektronikát, LED-es menetjelzőket, távirányítós központi zárat, elektromos első ablakemelőket, fedélzeti számítógépet. Klíma és rádió, állítható ülésmagasság és kormány nincs a nagyon-alapmodellben.

Ami a megdöbbentő, hogy – új modell lévén – a második generációs Duster fapadosan is automatikusan kapcsolja fel-le a tompítottat szükség esetén és sebességkorlátozó automatikája is van. Mindkét szolgáltatás hiányzik az előző két, elvileg drágább és igényesebb autóból.

4. Suzuki SX4 S-Cross, 3407

Az automatikus kedvezményt leszámítva (bahh!!!) 4,14 milliós Suzuki SX4 S-Cross GL egyliteres turbómotorja mellé a Vitara extráin felül automatikus fényszórómagasság-állítást is ad, valamint ezen a modellen már a tempomat és a sebességhatároló elektronika is az alapfelszereltség része. Az ablakok ebben a “fapados” Suzukiban hátul is elektromosak.

5. Ford Focus, 3260 eladott autó

A Ford Focus fapadja kifutó modell, nem rendelhető, kíváncsian várjuk, mik lesznek majd az új fapados Focus alapfelszerelései. Pót-ötödiknek nézzük az Astrát, az még van:

6. Opel Astra K, 2716

A mai alap Opel Astra egy 5,36 milliós Selection lenne, 1,4 literes, 100 lóerős szívómotorral. A felszereltségi listája szinte teljes egészében megegyezik a Škoda Octaviáéval, vagyis az Astra is messze jutott már az egykori hazai slágertől, a kézi ablaktekerős, kormányszervo nélküli F-fapadtól.

+1: a Polo a reklámból

A fenti áttekintés után azzal kanyarodhatunk vissza a Volkswagen Polóhoz, hogy az a bizonyos kritizált reklám fő mondanivalóját tekintve nagyon is jogos: a Polo valóban több biztonsági cuccot ad már alapáron is, mint sok, nála nagyobb kocsi. Az már igaz, hogy a sok alapáras felszerelés árát az alapárban nagyon is megkérik: a legolcsóbb új Polo ma itthon a 4,678 millió forintos 1.0 TSI Comfortline. De mik is ezek a nem-feláras dolgok?

Az ESP-t az emelkedőn indulást segítő alrendszer mellett elektronikus differenciálzár-funkcióval is kiegészítették, sőt: a Polo alapáras kivitele is figyelmezteti a vezetőt, ha az autó kóválygásából a sofőr álmosságára “következtet”. Minden Volkswagen Polóban benne van az előre figyelő városi automatikus vészfékező rendszer, amely észleli a ráfutás, ütközés veszélyét és önállóan is lassít, ha a vezető nem reagál a leadott vészjelzésre. Sőt: a gyalogosfelismerő és gázoláselkerülő rendszer is benne van minden, nálunk kapható Polóban.

Hővédő üvegezés, manuális klíma, multifunkciós kormány, négy villanyablak, motoros, fűthető tükrök, magasságállítós vezetőülés, állítható kormány, ködfényszórók, nyolc légzsák, 6,5 colos kijelzős, négyhangszórós audiorendszer meg az apró: ez is mind a Polo alapfelszerelésének része. Egyetlen fura hiányosság van csak az extralistában: a Bluetooth-kihangosítás nem szerepel az alapszolgáltatások között.

Nem igaz már, hogy a fapad tényleg fapadot jelent. Az viszont igaz, hogy ugyanannyi autót és ugyanannyi (egykori) extrát más-más emblémával nagyon széles ártartományban kínálnak a gyártók. Vagyis továbbra sem érdemes vásárláskor reklámok alapján dönteni, érdemes alaposan mérlegelni, melyik gyártó mit nyújt a pénzünkért, hogy a végén aztán az autóvásárlók 90%-a úgyis azt tegyen, amit az autóvásárlók mindig is tettek: megvegye azt a kocsit, amelyik tetszik neki.