Kisautó létére magabiztosan falta a kilométereket és a 37 literes tank ellenére nem kellett sokszor meglátogatnunk az útba eső benzinkutakat, a Suzuki Swift Sport kicsivel 6 liter feletti átlagfogyasztást produkált. Persze mindenhol a sebességkorlátozásokat betartva, tempomat használata mellett. Az 1,4 literes, négyhengeres Boosterjet turbómotor 140 lóerejénél nagyobb változás, hogy immár 230 Nm nyomatéka van 2500 és 3500-as fordulatszám között, így igazán könnyen szalad az autó és a rugalmassága is dicséretes.

Mikor átvettük az új Suzuki Swift Sportot, rögtön kezdetét is vette a kaland, hiszen első utunk a Hungaroringre vezetett, ahol megnéztük, hogy miket kell hozzátenni, de leginkább elvenni ahhoz, hogy kupás versenyautó válhasson belőle. Ezek után már minden a versenypályák körül forgott, azért megkérdeztük a Swift Cup Europe sorozatban versenyző Lengyel Ádámot, hogy miként lehetnénk hatékonyak a pályán. Edzésnapunk at az örkényi Euro-Ringen töltöttük, ahol jobban összecsiszolódtunk a sárga Swift Sporttal. Kis pihenés után megkezdtük hosszú utazásunkat a legendás Nürburgring felé, hiszen minden sportos autónak és szerető tulajdonosának illik egyszer tiszteletét tenni a Zöld Pokolban .

Aprónak tűnik a Suzuki Swift Sport a hatalmas Nürburgring felirat alatt

Keményebb futómű került a Suzuki Swift Sport alá, és a 17 colos felnikre szerelt 195/45-ös gumik megfelelő tapadást biztosítanak, de így is kényelmes futású marad az autó.

Feszesen tartanak az első sportülések, aminek különösen örültünk versenypályán, hiszen nemcsak a háttámla tartotta helyén a pilótát és a navigátort, hanem az ülőlap is nagyon jól betámaszt. Közben pedig minden adott, ami a hosszú utazáshoz kell. A középkonzoli érintőképernyő egyszerű menüjén pillanatok alatt beállítható a navigációs rendszer vagy a hangulathoz passzoló zene. Nagy segítség a kormányról beállítható adaptív, távolságtartós tempomat, valamint a sávtartó rendszer is a hosszúra nyúlt utazásokon. Sokat számítanak az olyan apróságok is, mint a hatékonyan hűtő klíma és a kevéske szélzaj. Kipihentebben érkezik a messziről jött kalandvágyó autóbolond a Nordschleifére ilyen térben.

Eldugott múzeum a Nürburgringnél

A Nürburgring köré komoly központok épültek ki, hiszen több gyártó is végez itt teszteket, a pályán tartott versenyhétvégék pedig méltó infrastruktúrát igényelnek. A hatalmas szürke épületben több bolt is található, ahol temérdek apróságot lehet vásárolni a modellautótól a híres Nürburgring matricáig. Ezek mellett egy múzeum is becsúszott az épületbe, amit meglepő módon nem sokan néznek meg. Nincs interaktív tárlat, sem modern kütyük, talán ez lehet az oka, hogy alig páran lézengtek a kiállított autók között. Így legalább jobb képeket tudtunk készíteni.

Sportos Swiftek több mint 30 éve

A múzeumban jelenleg még nem kapott helyet a Swift, de ez még változhat, hiszen sokaknak ehhez a modellhez kötődik a Nordschleife, mert ilyet lehet bérelni a helyszínen, ha valaki nem saját autóval körözne. Történelme már most van a kocsinak.

Az első Suzuki Swift még a 80-as évek elején jelent meg, ez volt az az autó, mellyel a Suzuki ki tudott lépni a hagyományos japán kisautók, a kei carok közül. Japán piacon Cultus néven árulták, de ennél jóval több változata volt ausztrál és kanadai piacra is. Az Esztergomban lévő gyár miatt hazánkban leginkább a második generáció ismert, hiszen a rendszerváltás után a Swift lett a “mi autónk”. További két generáció érkezett a magyar üzemből, mostanra azonban a Swift gyártása Japánban folyik.