Ahogy ígértük, egy percre sem hagyjuk pihenni az új Suzuki Swift Sportot. Az új immár turbómotorral szerelt modellel a tervek szerint hamarosan a Nürburgringen körözünk majd. A legendás pályára azonban nem akarunk készületlenül érkezni. Miután alaposan megnéztük a Swift kupában induló versenyváltozatot, magunkhoz vettünk egy halom hasznos infomorzsát Lengyel Ádámtól, aki a fenti videóban elmeséli, hogy mire kell figyelnie annak, aki olyan elsőkerék-hajtású, izmos kisautóval vág neki a versenypályának, mint a 140 lóerős Swift Sport.

Az ülés és a kormány beállítása mellett fontos, hogy az autó megfelelő műszaki állapotban legyen. Még egy olyan friss gépet is érdemes alaposan körbenézni a nagy hajtás előtt, mint a mi Swiftünk. Ha valamit nagyon nem szeretnek a versenypályán látni, az a szétfolyó olaj vagy a hűtőfolyadék. Nem árt ellenőrizni a fékeket, hiszen sokszor kell majd nagy tempóról megállni. Ezért aztán elhasznált darabokkal nem is érdemes nekifutni. Pláne nem a 73 kanyarból álló dimbes-dombos Nürburgringnek, ahová mi is készülünk. Érdemes beállítani a megfelelő guminyomást is. Ezen a ponton lehet egy kicsit játszani azzal, hogy a hátsó gumikat kicsit túlpumpáljuk, így már élénkebb lesz az autó fara, szűkebben lehet vele fordulni.

A kupás Swifttel ellentétben a mi sárga Sportunk utcai autó, tehát a légzsáktól kezdve az összes vezetéstámogató rendszer élesítve van az autóban. Ezek jól jönnek a mindennapokban, a versenypályán azonban okozhatnak nagy galibát és riadalmat, ezért még a felhajtás előtt kapcsoljuk ki a ráfutásgátlót és a sávtartót is, amelyek országúton kiváló támogatást adnak, de versenypályán nem lesz rájuk szükségünk. Cserébe sűrűn figyeljük a tükröket, mert nem szép dolog feltartani a nálunk gyorsabban autózókat.

Következő alkalommal mindezt gyakorlatban is kipróbáljuk az Euro-Ringen, hogy aztán magabiztosabban vágjunk neki a híres Nürburgringnek!