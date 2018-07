Olvass tovább

Ezzel együtt ügyeljünk arra is, hogy az első körben még ne törjük rá az istálló ajtaját a lovakra, fussunk egy szolidabb bemelegítőkört és fokozatosan gyorsuljunk. Aki ismeri már a pályát, annak is érdemes nyitva tartania a szemét, hiszen nincs két egyforma nap. Az időjárás és az aszfalt is változik. Mi egy igazán meleg, nyári napot fogtunk ki, ezért a gumik tapadására cseppet sem volt panasz.

Ha egy kicsit élénkebb farra vágynánk és szűkebben szeretnénk fordulni, akkor a tanácsok szerint érdemes picikét túlfújni a hátsó gumikat. De fékezésre vagy gázelvételre így is finoman reagál a hátuljával. Mindenesetre így gyorsabb kanyarsebességet, szűkebb fordulókat érhetünk el. A futómű elöl a népszerű és könnyen jóra hangolható MacPherson, hátul csatolt lengőkaros, ám a hátsó híd merevebb a többi Swifténél, és a Sport hagyományosan Monroe lengéscsillapítókat kap.

Erősebbnek és könnyedebbnek érezni a Swift Sportot, és ez nem csak az autóskártya szintjén igaz. Az 1,4-es BoosterJet 140 lóerős és papíron 230 Nm nyomatéka van. Utóbbi adat a katalógusokban szerepel, azonban a mérések szerint ennél látványosan többet tud az autó.Lényegesebb azonban, hogy még az előd kicsivel 1 tonna feletti tömegéből is le tudtak faragni nagyjából 80 kilogrammot, a végeredmény 975 kilogramm. Igen, csak ennyit nyom a Swift Sport a mérlegen. Pehelysúlyú.

Áldásos hatása az Euro-Ringen érvényesül. Egy tollpihe könnyedségével mozog a hozzá pont passzoló, kicsit szűkebb vonalú, technikás kanyarokkal tűzdelt pályán. Nem terheli agyon a gumikat, ami jól jön majd a Nordschleifén is, később veszítenek majd tapadásukból. A nyomatékos motornak köszönhetően széles tartományban van bőséges erő – nagyjából 5000-es fordulatig szakadatlan a lelkesedése. Ez a közepes kanyarokban jött jól, ahonnan jó erővel húzta ki a kocsit.

Ennek okán a pontosan kapcsolható váltóval sem kell sokat babrálni, csak élvezni az ideális íveket az izmos kisautóban és figyelni a kanyarcsúcspontra, illetve hogy minél hamarabb tudjunk kigyorsítani. Harmadik fokozatban szinte minden szituáció megoldható ezen a pályán. Jól vizsgáztak a fékek is, melyek nem fáradtak el a délután végére, de ebben nekünk is van némi szerepünk. Mivel a Nürburgringre is ezekkel a féktárcsákkal, fékbetétekkel és gumikkal szeretnénk feljutni, ezért valamelyest kíméletesebben hajtottuk az autót. Elsősorban a technikát gyakoroltuk most.

Amire a vezetőnek szüksége van ilyenkor, az az utastérben is rendben van. A kormányzás jó, pontosan irányítható a Swift Sport, a piros fordulatszámmérő meg egyszerűen király. A mindennapokban sem jön rosszul, de a pályán kifejezetten örültünk a határozott oldaltartású üléseknek, nem csak a háttámla fog nagyon, de a comboknál sem ereszti a vezetőt és az utast. Ráadásul szövetkárpitozásuk kifejezetten előnyös, hiszen jobban tapad a ruhához, mint a bőr.

Ahogy elődjei, az új Suzuki Swift Sport is az arany középutat jelenti a hétköznapi használhatóság és a pályázás élvezete között. Kiautózható, akár olyan Budapest közeli pályákon is, mint az Euro-Ring, ahol próbáltuk. Vagy akár péntek délutánonként a legközelebb eső szerpentinen. Itthon jól vizsgázott a sárga Swift Sport, de hamarosan meglátjuk, hogy a világ legnehezebb versenypályája hosszan elnyújtott kanyarjaiban és tempós egyeneseiben mennyire lesz elég ez a tudás. Irány a Nordschleife!