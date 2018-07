Olvass tovább

Renault Zoé és Clio

Két fontos autó. A Renault Zoé Európa legnagyobb darabszámban értékesített elektromos autója, amely tavaly szeptember óta nem csak használtan van jelen hazánkban. A Clio pedig, 2294 forgalomba helyezett kocsival, a kiskategória piacvezető modellje volt Magyarországon az elmúlt évben, a Corsa, a Yaris és a Sandero előtt.

A Zoé esetében a kötelező szervizek során kerekítve 90 700 forintot kell elkölteni pótalkatrészekre, amiben nincsenek benne a vezetési stílustól és az megtett utak hosszától függően kopó alkatrészek. Tehát a szűrők és a kenőanyagok, folyadékok például igen, a fékbetétek nem.

Munkadíjra 173 400 forintot költ az elektromos kisautó tulajdonosa, a cserélendő kenőanyagok és folyadékok árát pedig elütésnek hinnénk, de valóban 9100 Ft. Az első 200 000 kilométer karbantartási munkáira, kerekítve, összesen 273 200 forintot hagy ott a Zoé gazdája a márkaszervizben. Aki tisztában van bármilyen új vagy használt autó karbantartási költségeivel, mert jár szervizbe és nem a cég fizeti, csodálkozhat az összegeken, de nem tévedés, az elektromos Golfé még alacsonyabb.

A szervizelés lefedi a revíziókat és az utastéri szűrő cseréjét 30 000 kilométerenként, az elektromos rendszer ellenőrzését a 60-120-180 ezres szervizeken, a fékfolyadék cseréjét négyévente vagy 120 000 km megtétele után. Az elektromos rendszer hűtőfolyadékának szűrőjét évente vagy 30 000 kilométerenként kell lecserélni a gyár előírása szerint. Csak érdekességképen, erre hat perc munkaidőt enged elszámolni a rendszer.

A 12 voltos akkut háromévente kell cserélni, a gyári pótalkatrész ára 23 500 Ft, ebből tehát kettővel számolhatunk a nyolc év alatt. A hűtőfolyadék 150 ezrenként vagy ötévente cserés. A légkondicionálót hat év után kell feltölteni gázzal és olajjal.

Egy elektromos és egy benzines kisautó szervizköltségei*

Clio 0,9 TCe, 90 LE, benzines és Zoé, 88 LE, elektromos

Listaár 3 599 000 Ft (Alizé) 8 399 000 Ft** (Life)

Alkatrész 183 300 vs. 90 700 Ft

Munkadíj 201 400 vs. 173 400 Ft

Olajak és folyadékok 168 000 vs. 9100 Ft

Összesen 552 700 vs. 273 200 Ft

*Nyolc év/200 000 km használatra. Forrás: Renault Hungária

**Levonva az adófizetők 1,5 millió forintos támogatását. A teljes listaár 9 899 000 Ft, használtautó-beszámítással az autó akciós ára 7 899 000 Ft. A Clio esetében 150 000 Ft az akciós kedvezmény

Mitől kerül többe a háromhengeres, turbós benzines Clio fenntartása? Például mert 60 000 kilométerenként vagy négyévente gyújtógyertyát és légszűrőt kell benne cserélni. A segédberendezések ékszíját 150 000 km után szükséges leváltani, ez hajtja például a klímakompresszort, ami a Zoéban elektromos.

Összességében jelentős tétel a 4,0 literes olajtöltet és az olajszűrő cseréje is, bár az olajcsere-intervallumot a gyár elengedi legfeljebb két évig vagy 30 000 kilométerig. A mi számainkban is ez szerepel, de aki vesz egy benzines Cliót és nem napi több száz kilométeres utakra használja a kocsit, ne hagyja 15 000 kilométernél többet futni a kenőanyagot. Aki egy kicsit is gazdája kíván lenni az autójának, sűrűbb olajcserével és az elektromoshoz képest arányosan magasabb költségekkel számolhat.

Érdekelnek a zöld rendszámos autók? Lesz elég áram, ha minden magyar villanyautóba ül? A Nissan LEAF, a Hyundai Ioniq és a Kia Soul EV szervizköltsége benzines és dízel márkatársak ellenében Hyundai Ioniq-teszt Top 10: amit tudnod kell az új villany-Golfról A Renault Zoé tesztje Melyik a jobb villanyautó: Ioniq vagy e-Golf? Ötletek Genfből, villanyautóra

Volkswagen Golf VII, 5G

Nézzük egy nagyobb autó, a Volkswagen Golf VII karbantartási költségét, szintén 200 000 kilométeres vagy nyolcévi használatra! Bár a szerviztervben szereplő, 125 lóerős 1,4 TSI helyét időközben átvette a 130 lóerős 1,5 TSI és az 1,6 TDI is 115 lóerős lett 110 helyett, ez azonban nem állítja feje tetejére a kalkulációt.

A kisebb teljesítményű Golfokhoz, 250 Nm nyomatékig a száraz kuplungos automatikus váltó kapcsolódhat, amelyben nem kell 60 000 kilométerenként olajat és olajszűrőt cserélni, mint az olajos kuplungos DSG-ben.

Ebben az esetben is két év vagy 30 000 kilométer az olajcsere maximuma a TSI és a TDI négyhengeressel is, amit a rugalmas szervizintervallumon belül a számítógép mérsékelhet a használat függvényében. A motorolaj ára egységesen 5700 Ft literenként. A dízel olajtöltete kicsit több, így nem 24, hanem 28,2 liter a cseremennyiség a 200 000 kilométeres perióduson belül.

A benzinessel nem szükséges üzemanyagszűrőre költeni, a dízelen kettőt kell cserélni, mert 90 000 kilométer a periódusa. A négyévente vagy 60 000 kilométer megtétele után esedékes gyújtógyertya-cserével a benzines van hátrányban, mert a gyertyák darabja kerekítve 7400 Ft. Egyformán hat év vagy 90 000 km az előírás a levegőszűrő cseréjére, ami nagyon hosszú idő annak tükrében, hogy a turbófeltöltő mennyi levegőt présel át rajta. Ezt sem árthat ellenőrizni és visszábbvenni, ha a gondos gazda jónak látja.

Ezzel szemben az elektromos Golf villamos gépében nem kell kenőanyagot cserélni, nincs szó olajleeresztő-csavar tömítésről, üzemanyagszűrőről, légszűrőről, izzító- vagy gyújtógyertyákról, vezérléskészletről. Szervizmunkaként a belső téri szűrő és kétévente a fékfolyadék cseréje adódik, illetve az átvizsgálás, ami az első szerviz után 30 000 kilométerenként vagy évenként esedékes.

A benzines, a dízel és az elektromos autó szervizköltsége*

VW Golf VII 1,4 TSI, 125 LE és 1,6 TDI, 110 LE és e-Golf, 136 LE

Listaár 6 694 080 (1,5 TSI Comfortline) 6 864 260 (Comfortline) 10 543 410**

Kötelező karbantartás 544 600 vs. 505 900 vs. 197 800 Ft

*Nyolc év/200 000 km használatra. Forrás: Porsche Hungaria

**Levonva az adófizetők 1,5 millió forintos támogatását. Az e-Golf teljes listaára 12 043 410 Ft. A Golf 1,5 TSI ára félmilliós használtautó-akcióval 6 194 080 Ft, a dízelé az 550 000 forintos kedvezménnyel 6 314 260 Ft.

A Hyundai, a Kia és a Nissan autói után ismét beigazolódott, hogy az elektromos autók karbantartása nem csak elméletileg kerül sokkal kevesebbe, mint a dízel vagy benzines társaké. Legalábbis ott, ahol az óradíjakban – még – nincs vagy alig van felára az elektromos autóknak, amelyek szervizelése azonban jelentős befektetést követel a márkaszervizektől.

A szervizelés önmagában nem kompenzálja a sokkal magasabb vételárat, de az áramot tankolva csekély üzemanyagköltség, az ingyenes közterületi parkolás, a főleg céges használattal domináns adóelőnyök alapján hosszú távon sokkal több embernek érhetné meg zöld rendszámos autóval járni, mint ahányan most alkotják a villanyautós közösséget.