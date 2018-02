Mindkét autó különleges. Áramot tankolnak, de nem pusztán városi használatra alkalmasak, hanem kis túlzással azt is állíthatjuk róluk, hogy teljes értékű családi szállítók. A Hyundai 280, a Volkswagen 300 kilométeres hatótávval hirdeti autóját. A németet immár megnövelt kapacitású, de változatlan méretű akkumulátor táplálja. Tárolóképessége 36 kWh, újak a cellái és módosítottak a kémiáján is. Az Ioniq akkumulátora kisebb kapacitású, de a 28 kWh így is tekintélyesnek számít.

Ha van valami, amiben mindenki egyetért az új Golffal kapcsolatban, az az, hogy egyáltalán nem feltűnő. Van, aki pont ezért szereti. Olyan barát, akire mindig lehet számítani, de meghúzódik a háttérben. Nincs ez másképpen az e-Golffal sem. Párszor kell pislognunk, mire észrevesszük a különbséget közte és a normális Golf között. Ha szerencsénk van, világít az elektromos változat LED-es fényfüzérje – na az a különleges ismertetőjegye! Vele szemben az Ioniq feltűnő jelenség. S miközben nem tartozik az alternatív mobilitás pionírjaira oly jellemző, esetlen különlegességek közé, azért bőven begyűjti az elismerő pillantásokat az utcán. Szemünk főleg a zárt – valljuk be, csúnyácska – műanyag hűtőmaszkon akad meg, hogy aztán a zöld rendszámról végig szaladjon a pengeszerű oldalvonalán.

A villanyautók gyorsan fejlődnek, azonban ezzel párhuzamosan nem lesznek olcsóbbak, sőt. A magyar piacon nem az infrastruktúra hiánya, inkább drágaságuk a gátja a terjedésüknek, még akkor is, ha az állam nagylelkűsége révén ingyen parkolás, adómentesség és akár 1,5 millió forintos kedvezmény is jár hozzájuk. Listaáron a Golf 11 493 500 forint, az Ioniq 10 499 000 forint, ami az árengedmény levonása után sem túl családbarát. Hasonló teljesítményű belsőégésű változataikkal nem versenyezhetnek, csakis az erősebb csúcsmodellekkel. Árban tehát jobb a Hyundai, igaz, felszereltsége is szerényebb. Ha összeválogatjuk az extrákat és azonos szintre hozzuk a két modellt, az e-Golf 1 millió forinttal lesz drágább.

Mennyit bírnak valójában?

Akit a magas ár nem tántorított el, felteszi a 10 millió forintos kérdést: mennyit mennek el valójában? A hatótáv fogyásánál kevesebb szorongató érzés foghat el vezetés közben, így fontos tudni, hogy valós körülmények között mire számíthatunk. A két villanyautót ugyanazon a kifejezetten elektromos autókra szabott vizsgálati útvonalon hajtottuk meg városban és városon kívül is. Visszafogott tempót diktáltunk, úgy, ahogy egyébként a belsőégésű motorokkal szerelt autókat a takarékos fogyasztási normakörünkön teszteljük. 100 kilométerenként az Ioniq átlagban 12,6 kWh áramot fogyasztott, ami 28 gramm szén-dioxid-kibocsátásnak felel meg, miközben 243 kilométert tettünk meg egy töltéssel. Ugyanezen úton és tavaszi körülmények között tesztelve az e-Golf 12,8 kWh áramot használt el 100 kilométereként (szén-dioxid-kibocsátása 28 g/km), hatótávja pedig 271 kilométerre nyúlt. A versenyben ezzel egyenlített a Volkswagen.

A harmadik égető kérdés a töltési idő. Ugyanarról a 400 voltos fali töltőről mindkét típust lehet tölteni, így ez az összevetés sem volt ördögtől való. Hazánkban mindkét márka szériában adja elektromos kompakt autójához a CCS-töltőkábelt. Még jó, mert anélkül hosszabb utat nem érdemes tervezni, a gyorstöltőket csak ezzel tudjuk használni. A Hyundai teljesen lemerült akkumulátorát 6,8 óra alatt, míg a Golfét 4,8 óra alatt tudtuk maximálisan feltölteni. A különbség abból adódik, hogy míg az Ioniq Typ-2-es kábelével csak egyetlen fázist használ, addig a Golf kétfázisú töltésre is képes. Előny a Volkswagennél!

A következő sarkalatos pont a garancia. Meddig tartanak ki az akkumulátorok és mit vállalnak az autógyártók? Ebben nincs különbség, mind a német, mind a koreai márka nyolc év garanciát vállal az akkumulátorokra. A nagy különbség ott van, hogy az általános garancia a Hyundai Ioniqra öt év, a Golfra pedig csak négy. Milyen hatással van mindez a használtpiaci árakra? A Volkswagen hagyományosan jól tartja az árát, de a hosszabb garancia miatt annak sem kell aggódnia, aki Hyundait vesz.

Praktikum szempontjából is nagyon hasonlítanak: mindkettő orrában hordja villanymotorját, akkumulátorait pedig hátul, illetve a hátsó ülések alatt. Nem kell tehát szűkölködni, négyen kényelmesen elférnek mindkét ötszemélyes autóban. A csapott hátú és elnyújtott kialakítás miatt a Hyundai nagyobb csomagteret kínál. Újra egyenlít tehát a koreai. Padló alatti tároló egyikben sem lehet, ebben a tekintetben hasznosabbak a normál változatok.

A holttérfigyelő feláras

További pozitívumot jelent a Hyundai szélesen feltáruló ötödik ajtaja, csomagjainkat könnyeben pakolhatjuk be ide, mint az e-Golfba. Ami egyik oldalon előny, az a másikon hátrány, a hátrafelé látást jelentősen zavarja a C oszlop. Ez bizony pontlevonással jár és máris orrhosszal vezet a Golf. Az Ioniq mentségére legyen mondva, hogy szériában kapja a tolatókamerát. Már alapfelszereléssel is gazdagnak mondható az Ioniq Electric ellátmánya, amely felextrázva kerül annyiba, mint az alap e-Golf. Ez a különbség majd a két autó közötti költségek összehasonlításakor hoz plusz pontokat a Hyundainak.

Érthetetlen ugyanakkor, hogy az alapverzióhoz miért nem lehet például holttérfigyelőt rendelni, ehhez meg kell venni a Prémium változatot (ráadásul ott is feláras). Szerencsére a navigációs berendezés alapáras. Ennek örültünk, a működésével azonban nem voltunk elégedettek.

A Volkswagen sem ússza meg a feketelevest, a feláras fedélzeti információs és szórakoztató rendszere a nagy kijelző ellenére is visszalépést jelent az elődhöz képest. Nemcsak a közvetlen hozzáférést biztosító menügombok hiányoztak, hanem a forgó-nyomó kapcsolók is. Jobban jár, ha a kisebb és olcsóbb navigációs berendezést rendeli meg. De ez csak a mi konzervatív tippünk. A holttérfigyelő az e-Golfban is pluszba kerül.

Multimédiában kétségtelenül többet adhat a Volkswagen, az e-Golf kívánságra WLAN-hotspotként is funkcionál, DVD-lejátszóval, okostelefon-antennával is felszerelhető, felismeri a közeli parkolóházakat és olvassa a közlekedési táblákat. Hangvezérlése megbízhatóan működik, de persze nem ért magyarul. Nincs mit tagadni, az e-Golf előnye egyre csak nő, fogy az Ioniq esélye, hogy utolérje.

A Golf az Golf

Milyen vezetni? Hogyan megy? Pontosan úgy, mint egy Golf. Banális válasznak tűnik, de nincs rajta mit magyarázni. A villamos berendezések plusz tömegét jól viseli, nem érződik a mozgásán. Bár rugózása feszesebb, de nem kényelmetlen sem a városban, sem az autópályán. Kiválóan gyorsul és kanyargós utakon még élvezzük is a vezetését. Kellemes, diszkrét és halk társ a mindennapokban.

A Hyundai sem adja alább, de a Volkswagen finomságától minden tekintetben egy hajszálnyival lemarad. Nem marad erősségek híján azonban az Ioniq sem, például csomagtartója sokkal nagyobb és jobban is használható. Nem beszélve az energia-visszanyerésről, amelyben hatékonyabb a Golfnál. A fékezési energia hasznosítását a kormányon található kapcsolóval négyféle módban vezérelhetjük.

Az Ioniq arra is jó példa, hogy a villanyautó és a vezetési élmény milyen jól megférnek egy konstrukcióban. Sport üzemmódban élénkebben reagál a pedál érintésére a villanymotor, a kormány közvetlenül válaszol és kanyarban szépen tolja a fenekét a kocsi. Ezt a Golfban is megtapasztalhatjuk, így a német magabiztosan zárja az élen a versenyt.

Frusztráló lehet a Golf mezőnyében kihívni a bajnokot és aztán kikapni tőle. Az Ioniq azonban emelt fővel hagyja el a küzdőteret, ha nem is tudta megszorongatni a bajnokot, de azt bebizonyította, hogy kiváló alternatíva azoknak, akik nem szeretik a Golfot.

Műszaki adatok

Járműtípus Hyundai Ioniq Electric VW e-Golf Motor fajta Állandó mágneses szinkron elektromotor Állandó mágneses szinkron elektromotor Teljesítmény (kW(LE) 88(120) 100 (136) Nyomaték (Nm) 295 290 Erőátvitel Elsőkerék-hajtás egyfokozatú lassító áttétel Elsőkerék-hajtás egyfokozatú lassító áttétel Tesztautók gumiabroncsai 205/55 R 16 H Michelin Energy Saver 205/55 R 16 Q Bridgestone Turanza T001 Legnagyobb sebesség (km/h) 165 150 Gyorsulás 0-100 km/h (s) 9,9 9,6 Hosszúság x szélesség x magasság (mm) 4470 x 1820 x 1450 4270 x 1790 x 1428 Tengelytáv 2700 2629 Saját tömeg/terhelhetőség (kg) 1447/433 1591/429 Tesztfogyasztás (kWh/100 km) 12,6 12,8 Listaár (Ft) 10 499 000 11 493 500

Ez a cikk az Autó Magazin 2017/10. számában jelent meg eredetileg, ilyen és ehhez hasonló anyagokért keresse a friss számot az újságárusoknál! Fotók: Rossen Gargolov Copyright 2017 MPS