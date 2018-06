A nem is olyan távoli múltban indult egyterű-szaporulat (ami mára lecsengett, és átfordult SUV-mániába) idején több márka is fennen hirdette, hogy ő alkotta meg a legelsőt. A Chrysler Voyagertől a Renault Espace-ig lehetne példákat hozni az önmutogatásra, de hol vannak ezek az igazságtól?

Számos különféle lista létezik minden idők legszebb autóiról – nos, az alábbi három-, és négykerekűek ezeknek a közelébe sem gurultak, avagy úsztak soha. Ellenben örök időkre bizonyítják, hogy a körzővel és vonalzóval a párnájuk alatt alvó mérnökök között is vannak extrém sportolók, akik bármibe fejest ugranak.

Ráadásul szó sincs róla, hogy bedöntött volna bármely céget, még csak ki sem rúgták a tervezőit, sőt, a második világháború után jött a kevésbé lőállásra emlékeztető utóda. Ime, a napsütéses Stout Scarab Experimental 1946-ból, csokibarna belsővel!

Innen már csak egy lépés volt két évvel későbbről a tényleg személyautó formájú Tucker 48, amely bátran próbálkozott azzal, ami igazán sosem jött be az autót vásárlóknak: a háromlámpás orral. Ezt leszámítva számos, manapság is előszeretettel alkalmazott dizájner-trükk szúrható ki rajta a combosított sárvédőktől a kupésan lejtő farig.

Hátulról is egészen különleges, ugye? Sajnos a legyártott darabszám (51 példány) alig múlta felül a 48-as típusszámot, 1949-ben becsődölt Preston Tucker cége Chicagóban. Szegény, ha tudná, hogy manapság – amikor nagy ritkán előbukkan egy-egy példány a Sotheby’s aukcióin – akár 1,5 millió dollárért is elkelnek az autói.

Azt viszont mindenki tudja, hogy hájasból a lapos autók tervezése felé fordultak az amerikai autók merész tervezői az ’50-es években, számos csodálatos cirkálót megalkotva a kor rakenroll-lázában égő zselés hajú suhancai, és persze az utókor számára. Mind közül az egyik legbátrabb projekt a Cadillac Cyclone 1959-ből.

Hogy a formájában már ott volt egy maradandó széria-autó alapja, azt a rivális Chrysler mutatta meg a világnak 1963-ban, a Turbine-nal. Itt már bőven benne volt az amerikai járműipar a „no replacement for displacement”, vagy másként fogalmazva a „bigger is better” korszakban.

Ezt persze nevéből adódóan egészen más hajtotta, mint 5,5 méteres kortársait: V8-as belső égésű motor helyett egy kéttengelyű gázturbina kompresszorral, amelyek között nem létezett merev kapcsolat, a háromfokozatú automataváltót közvetlenül a turbina tengelyére szerelték, nyomatékmódosító nélkül.

Ugorjunk egy nagyot, váltsunk kontinenst, és méretet is, hiszen büszkén kiálthatjuk világgá: Európa sem szükölködött a progresszivitást az őrülettel vegyítő mérnökökben. Az Amphicar Model 770 nevű kabrió-motorcsónak hibridet például a nyugat-németországi Lübeckben alkotta meg pár zseniális férfiember a ’60-as évek legelején. Oké, igaz, az 5-6 éven át gyártott kétéltű 3878 legyártott darabjának nagyja az USA-ban kelt el.

A BMW 1956-os Isettájánál is kisebbre sikeredett a Peel P50-es, ahogy látható, a lámpák helyes számát az orron itt sem sikerült eltalálni. Az 1962-től legyártott 50 darab háromkerekűből ami maradt mára, az “a világ legkisebb autója” címmel aktívan hódít: 2016-ban egy floridai aukción 176 ezer dollárért cserélt gazdát egy példány.

Nem Jeremy Clarksson licitált, erre több fontot is rátennénk, bár egész jól összehaverkodott a P50-essel. A Reliant Robinnal pedig szinte minden egyes kanyarban felborult, tessék csak megkeresni a Top Gear egykori filmjét a világ talán leginstabilabb autójáról.

A brit autóipar eme félrecsúszott konstrukcióját bármily meglepő is, 1973-tól egészen 2002-ig gyártották. Sőt, egy ideig Görögországban és Indiában is, összesen 3 kasztni-változatban. 8,2 fordulóköre ráver ma is bármire.

Nekem kimondottan tetszik a Subaru 1978-as Brat nevű pickupja, habár az ilyen járműveket szállításra találták ki, ennek az utastere is szűkös, és a csomagtartója sem használható túl sok mindenre. Ennek ellenére az Egyesült Államokban 1987-ig árult dizájn-munkagép egy igazán tündéri sztorit is fel tud mutatni: Ronald Reagen elnök is használt egy példányt a farmján, azonban ezt igyekezett a sajtó előtt titokban tartani, mert a nyilatkozataiban jó nacionalista módjára általában bírálta a japán – meg úgy általában a külföldi – autóipart.

Pedig a Subarunál nagyon érezték a személyautós áruszállítás műfaját, amit a két kerékpár szállítására is alkalmas Baja prezentált 2003-ból. Igaz, ez lenyitott hátsó ajtóval, és az autó farára szerelt kerítéssel (gyári extra) együtt működött csak.

És akkor már el is ért szubjektív – és hangsúlyozottan közel sem teljes – válogatásunk a 2000-es évekhez, amelynek gyöngyszemei itt járnak körülöttünk. Akad azért kivétel, a Volkswagen bátor mérnökeinek a fogyasztáscsökkentés totális optimalizálása miatt kissé furcsára sikerült csodabogarából nem sokat láthatnak mozgásban a magyar autósok – ennek a bemutatásával zárjuk a sort.

Az évezred hajnalán, még 2000-ben kezdődött fejlesztést követő 13 hosszú esztendő után mutatták be a harmadik, immár végleges verzióját. Az XL1 fantázianevű hibridben a 0,8 literes, kéthengeres, 48 lóerős dízelmotor, és a 27 lóerős villanymotor plusz hétfokozatú dupla-kuplungos sebváltó alkotta hajtáslánc rendszer-teljesítménye 70 lóerő, a jármű hibrid üzemben mért átlagos CO2-kibocsátása 21 g/km, ami éppen egy cseppnyi gázolajjal bement az 1 liter/100 kilométeres átlagfogyasztás alá a gyártója szerint.

A hálózatról tölthető lítium-ion akkupakkjából táplálkozva állítólag 50 kilométert is elgurult tisztán elektromos üzemben közvetlen károsanyag-kibocsátás nélkül a 700 kilós test. Ennek lemerülése után pedig a 10 literes tankból aprókat kortyolgatva még újabb 450 kilométert.

Gyűjtők hangárjában ennek is ott a helye, de hagyjuk most a milliárdosokat, mielőtt másik autós cikkre kattintana, játsszunk!

