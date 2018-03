Megkerestem a témában a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületét, amelynek tagjai nemcsak 8-10 autós szerelvényeket használnak, hanem ráhordásként 3,5 és 7,5 tonna alatti autószállítókat is. Az NiT Hungary tapasztalatai nem vágnak egybe a sajtóhírekkel, tagvállalataiktól nem érkezett panasz az osztrák szervek eljárásával kapcsolatosan – tudta meg a Vezess.

Nem szokatlan látvány a rendszám nélkül álló, elhagyott utánfutó, magányos autószállító vagy személyautó a műszaki szemle helyszíneként szolgáló parkolókban az autópályák mentén. Ismerve a hazánkba beérkező használt autók tömegét (2017-ben 155 414 db volt az import), ez a kérdés sok neppert és használtautó-vásárlót is érint.

Szemle után ugrik a rendszám

Más forrásokból viszont keserűbb tapasztalatokról értesültünk az osztrák rendőrök eljárását illetően. Egy havonta mintegy 50 külföldi használt autót importáló autókereskedő arról számolt be lapunknak, hogy a rendszámtábla-világításban kiégett izzó helyszíni cseréjét megúszta 50 eurós büntetéssel (kb. 15 5000 Ft), de többek között a repedt tükörházért is fizetett már bírságot. „Az akkumulátor rögzítettségétől kezdve bármit képesek ellenőrizni az autókon és érzésem szerint rosszindulattal állnak hozzánk. Nem a határozott rendőri fellépéssel van bajom, de a rendőrök viselkedése helyenként agresszív. Ha visszakérdezek a bírság okára, könnyen duplázódik a büntetési tétel, ezért inkább fizetünk elsőre. Néha csak 50, néha 500 eurót” – meséli.

Egy Mercedes-Benz Sprinterrel autómentőző és versenyautókat fuvarozó vállalkozó arra panaszkodik, hogy a használt szállítójárműveiken nagyon könnyű fogást találni. „Kiint az osztrák rendőr, ránéz a kocsira és megállapítja, hogy rozsdás az alváz, így nem vehetek részt a forgalomban. Aki ismeri a Sprintert, pontosan tudja róla, hogy rozsdásodik, de a korrózió ellenére is masszív az alváza, nem gyengült meg szerkezetileg attól, hogy a felülete rozsdás. De őket ez nem érdekli.”

Egy, az autószállító szakmában jó nevű vállalat képviselőjének a gyári állapotú rögzítőfék miatt gyűlt meg a baja nyugati szomszédunk hatóságával. ”Az én egyik autómnak 1,3 millió kilométerrel a csodájára jártak, a rendőrök sem hitték el, hogy ilyen állapotban lehet egy jármű ekkora futásteljesítménnyel. De a Sprinterekben gyárilag olyan kicsi a fékdobban a rögzítőfék fékpofája, hogy a hazai műszaki vizsgán megkövetelt lassulást is csak úgy képes produkálni, ha a vizsgáztató lábbal ráfékez egy kicsit. Ezt mindenki tudja, aki ezt az ipart űzi. Az álló autó biztonságos rögzítésére elég ez a fék, de a lassítóképessége gyenge, mert arra ott az üzemi fék. Az osztrák rendőr erről nem vesz tudomást” – panaszolja.

Tényleg több az ellenőrzés

Bár a hatóságok nem kifejezetten a használtautó-szállítókra utaznak, a szakmában dolgozók megfigyelése helytálló. Wolfgang Schererbauer ezredes, az osztrák Szövetségi Belügyminisztérium közbiztonsági igazgatóságának munkatársa arról tájékoztatta a Vezesst, hogy az osztrák hatóságok valóban fokozottabban kontrollálják az árufuvarozókat. Bár nem kifejezetten ők vannak az ellenőrzések célkeresztjében, de a sűrűbb megállítások természetesen több trélerest is érintenek.

Érdemes tisztázni, hogy egy érvényes magyar műszaki vizsgával rendelkező személyautót vagy teherautót miért kényszeríthet egy osztrák rendőr helyi vizsgaállomásra. A vizsga annyit jelent, hogy az adott időpontban az autó megfelelt a követelményeknek és részt vehet a közúti forgalomban, de ez nem garancia arra, hogy az új autókra négy, használt autókra két évre szóló érvényességi időszakban végig meg tud felelni. Márpedig az osztrák hatóságok egy jármű aktuális állapotát látva elrendelhetnek műszaki vizsgát egy közeli vizsgaállomáson, vagy a parkolóban létesített átmeneti bázison meg is ejtenek. Többnyire lehet kifogásolnivalót találni, és megvágni sem nehéz egy autót a műszaki vizsgán. A féktárcsák és fékbetétek cseréje a kinti alkatrészárakkal és óradíjakkal komoly tehertétel, akár félmillió forint feletti összeg lehet és egy-két napra meghiúsíthatja a továbbhaladást.

Rendszám nélkül

Az ellenőrzések során fiatalabb járműveket is kivesznek, látszólag a kontrollok során a szelekció egyik fő elemének a magyar (román, moldáv, bolgár) rendszámtábla tűnik. Trélerek, platós autószállítók mellett személyautók is állnak levett rendszámmal. A vezető a megkövetelt javítások után visszaszerezheti a hatósági jelzést, de nyilván sok autó marad ott, ahol megállították és elveszítette a rendszámát.

Egy régi motoros emlékei szerint, aki két évtizede szállít autókat nyugatról Magyarországra, akkortól áradtak el az utakon az ákombákom trélerek, amikor Bulgária és Románia felvételt nyert az Európai Unióba. A Vezess szerkesztőségének tagjai külföldön is rendszeresen vezető és a közlekedés iránt fogékony emberek, így mi is látjuk, mennyire leharcolt vontatók és utánfutók róják a sztrádákat, véres torkú Sprinterek és Sharanok húznak kifelé egymásra tornyozott trélereket.

Más magyar fuvarozókkal beszélgetve ismétlődően szóba kerültek rossz példaként a moldáv és a román trélerezők, de Ausztriából nézve sajnos mi, magyarok sem húzhatjuk ki magunkat. A szövetségi rendőrség már idézett ezredese szerint Magyarország, Románia, Bulgária és Moldova állampolgárainak járművei akadnak fenn leggyakrabban az ellenőrzéseken.

Panasz tehát van elég, de merőben eltérő véleménnyel is találkoztam: „ Bármelyik országban jársz, legyen rendben az autó és a rögzítés, ne használj lejárt spanifereket, legyen előírásszerűen kiékelve a kocsi platón és minden meg van oldva” – mondja erre egy szakmabéli, aki nagy értékű új autók szállításával is foglalkozik.

Mi a megoldás?

A rendőri ellenőrzés is egy emberek közötti kapcsolat, amin sok tényező ronthat és javíthat is „Ha kinyitod a fülkeajtót, kirepül egy marék csikk, elgurul öt üres sörös meg energiaitalos doboz, belülről cigiretkes a szélvédőd és a kocsi is hasonlóan elhanyagolt, az nem ugyanaz, mint kiszállni egy láthatóan tisztán tartott járműből gondozott külsővel. A barátságtalanul nyitó osztrák rendőr, ha minden rendben van, a végén már képes lehet köszönni és jó utat kívánni” – mesél tapasztalatairól a Vezessnek készségesen, de névtelenül nyilatkozó tréleres.

A már idézett Wolfgang Schererbauer szerint, ha a járművek műszaki állapota kifogástalan, nem lépik túl a sebességkorlátozást, tartják a vezetési és pihenőidőket, nem trükköznek a menetíró-készülékkel és felszerelkeznek az előírt eszközökkel a rakomány rögzítésére, semmi sem állhat a zavartalan fuvarozás útjába. Tényleg ilyen egyszerű a dolog? Ti mit gondoltok erről, milyen tapasztalatokat szereztetek? Személyautókat is érint a műszaki vizsgálat vagy csak haszonjárműveket? Korrekt az eljárás vagy sem? Írjátok meg hozzászólásokban!