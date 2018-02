Sajnos Fiat Chryslert az ág is húzza. 2017-től megoldották az autók rendszereinek on-line frissítését, de ez sem sült el jobban. 2018. február 9-én egy szoftverfrissítést küldtek az autóknak, ennek eredményeként azonnal kitört a botrány a tulajdonosok körében. A fedélzeti információs rendszer ugyanis 40 másodpercenként újra próbálja indítani magát, sikertelenül. Az autó legtöbb kényelmi és információs funkciója így elérhetetlen (pl. rádió, tolatókamera, tolatóradar és egy sor egyéb). Néhány napja a cég egy Twitter-közleményt adott ki, de a megoldást jelenleg is keresik .

Miközben a tech- és geekvilág az önvezető autókon pörög, egy sokkal csendesebb, ám annál jelentősebb forradalom zajlik. Megérkezett az ioT azaz a ’Dolgok Internete’ az autókba. Ahogyan ma csak smart azaz okostelefont lehet vásárolni, úgy hamarosan az autók között is csak okos járművek rendelhetők. Az okosotthon már alap, az új trend az okosautó, amellyel együtt új problémák és előnyök is megjelentek.

Ha a Fiat-Chrysler-ügy nem is rázza fel az autós közösséget, egy barátságos kínai biztonságtechnikai kutatócég Tesla-feltörése talán igen. A lenti videóban a kínai kollégák jól szórakoznak a teljes hatalomátvételen.



A kínai cég korrekt módon és jóindulatúan felhívja a figyelmet a biztonsági frissítések telepítésének fontosságára. Az azonban biztos, hogy minél több autó lesz az internetre kapcsolva, annál több lesz a kísérletező jó- vagy rosszindulatú hekkerpróbálkozás.

12 HD film óránként

Elemzők szerint a korszerű, internetre csatlakoztatott autók egy óra alatt kb. 12 HD minőségű filmnek megfelelő (kb. 25 gigabyte) adatot fognak feltölteni a használatukról. A szélessávú mobilhozzáférés minden autó számára alaptartozék lesz. Várakozások szerint öt év múlva az eladott autók akár 70%-ban kapcsolódnak majd az internetre. Az adatok forrása az a 30-40 mikroprocesszor és több tucat szenzor, amelyek nagy részben már most is minden eladott autóban megtalálhatók. Az autógyártók ambíciója szerint ezek internetre kapcsolása kényelmesebbé és biztonságosabbá teszi majd az autózást a teljes autonómon autók megjelenéséig hátralévő időben. Az így keletkező adatok valójában a robotizált, önvezető autók tanítása szempontjából is fontosak lesznek.

Adatért ingyen autó?

Mi lenne, ha az autónk által generált adatok felett rendelkezhetnénk? Az idén bevezetett GDPR (General Data Protection Regulation / EU Általános Adatvédelmi Rendelete) az eddiginél is nagyobb kontrollt ad a fogyasztók kezébe. Minél okosabbak az autók, annál jobban meg kell majd nézni, hogy az autóvásárláskor mihez ad a tulajdonos hozzájárulást. Az autó adatai elég értékesek ahhoz, hogy abból az autó gazdája is profitálhasson. Ahogy egyébként azt a Google, Apple és többi technológiai cég teszi a fogyasztók által generált adatokkal.

Ma már mindenkinek természetes, hogy személyes használati szokásaival összefüggő adatait felajánlja azért, hogy ingyenes levelezést vagy online zenei szolgáltatást használhasson. Adatvezérelt világunkban akár ingyen autóhasználat is létrejöhet, ha az autó által generált adatok értékesebbek, mint az autó napi amortizációja és üzemeltetése.



Az önvezető autók fejlesztésénél is hasznosak a valós adatok

Különösen értékes szenzorok és adataik

Az „Elfogadom a Felhasználói Feltételeket” beikszelése előtt érdemes végiggondolni, hogy mi kerül megosztásra az internetre kapcsolt okosautókban:

Ki vezeti az autót? – a kulcshoz (vagy kártyához) vezető azonosítás is tartozik

GPS navigáció – honnan, hová tart?

Üzemanyagszint – mennyi a fogyasztás, mikor és hol tankol?

Fedélzeti számítógép adatai – átlagos menetidők és távolságok, átlagos fogyasztási és sebesség adatok

Ülések foglaltságjelzői – melyik ülésen ül utas, hányan ülnek az autóban, ki- és beszállások?

Guminyomás-jeladók – abroncsok használata, tengelyek terhelése, abroncsdeformitás és úthibák. Ez olyan kiemelt terület, hogy az abroncsgyártókon kívül még a Google is rendelkezik intelligens abroncstechnológiai szabadalommal.

Lengéscsillapítók – úthibák, jármű terheltsége, manőverek

Giroszkópok – dinamikus menettulajdonságok, pl.: túl gyors kanyarvétel, szükségtelennél erősebb fékezés, karosszéria dőlése, általában hogyan uralja a vezető az autót

Gyorsulásmérők – hogyan bánik a vezető az autóval, túlzott gyorsítások és fékezések, nagy kanyarsebességek

Ablaktörlők és esőszenzor – milyen idő van az autó környezetében

Fáradságszenzor – vezető mindenkori figyelme

Sávtartás szenzorai – vezető mindenkori figyelme és reakciói

Utastéri kamera – kik ülnek az autóban?

Első, hátsó kamerák, panoráma kamerák – információk a környezetről és az aktuális forgalomról

Radarok – forgalom sűrűsége

Lidar – tereptárgyak, forgalom adatai, kereszteződések adatai

Fékek, ABS – fékezési szokások, kopottság, csere előrejelzése

Hőmérsékleti jeladók – milyen környezetben jár az autó, milyen állapotban van

Viszonylag kevés szenzor kombinált adataiból nagyon sok eseményre lehet következtetni.

Hol lépte túl a vezető a sebességkorlátozást?

Merre kellene kátyúzni? Hol rosszak az utak?

Kik lehetnek jó és rossz ügyfelek egy biztosítónak?

Kik sérültek meg és mennyire egy balesetben?

A fenti adatok alapján mindannyian nyitott könyv leszünk az autógyártók számára. Mielőtt eladják nekünk az autót, a korábbi autónk adatai alapján már pontosan ismerni fogják az autóvezetési és használati szokásainkat. Itt is megvalósul az adatok hordozhatósága, létrejön a gyártók közötti átjárhatóság. Az új autóban a kormány- és üléspozícióm, tükörbeállításaim, komfortbeállításaim, podcastjaim mind első „belépés” után rendelkezésre állnak majd.



Az adatok feldolgozása élőben történhet, úgynevezett prediktív, előrejelzés alapú technológiák felhasználásával. Ez azt jelenti, hogy egy adott statisztikai minta alapján vagy egy mesterséges intelligencia becslése szerint előre kiszámíthatók bizonyos események. Így a meghibásodások előre jelezhetők, a forgalmi dugók mérsékelhetők, de még a súlyos balesetek bekövetkezésé előtt lehetőség lesz figyelmeztetni a vezetőt.

Mi a helyzet privát szférával?

Az EU új adatvédelmi előírásai szigorúan szabályozzák a privát adataink felhasználhatóságát. Azért mindenkit éberségre intünk, mert sok cég számára értékesek az adataink. Kik ők? Autógyártók, lízingcégek és bankok, biztosítók, használtautó-kereskedők, autómegosztók, rendőrség, helyszínelők, forgalomszervező cégek, közlekedésbiztonsági rendszerek gyártói és üzemeltetői, úthálózat építő és fenntartó cégek, üzemagyag hálózat és elektromos-töltőpont-tulajdonosok, alkatrészgyártók, autóipari beszállítók, de még a jelentős IT-szereplők, mint az IBM, Google vagy az Apple is szeretné a maga részét a most kiépülő rendszerből.

Sorra alakulnak az autóadat-tárházak és felhőszolgáltatók az új autóadat-infrastruktúra kiszolgálására. Az autószoftver-biztonságtechnikai cégek, hogy megszolgálják a beléjük fektetett dollármilliárdokat, teljes apokalipszissel fenyegetnek. Szerintük az autóhekkerek hatalmas kockázatot jelentenek személyes biztonságunkra és adatainkra nézve.

Kinek jó az autók hálózati kapcsolata?

Az autó tulajdonosának és a gyártónak is egyaránt előnyös ez a megoldás. Távoli szoftverfrissítés (OTA) könnyíti a tulajdonos életét is. A visszahívások miatt nem kell szervizbe rohanni, a kiberbiztonsági problémák távolról megoldhatók. A gyártók pedig gyorsíthatják a termékfejlesztést az egyes gyártási hibák mintaszerűségének felismerésével.

A legfontosabb előnyök:

Automatikus vészhelyzet-jelentés

On-line rendszerfrissítés

Karbantartás előrejelzés használat alapján,

Távdiagnosztika, távoli elérés (update futtatása), a szerelő akár menet közben tud konzultálni a tulajdonossal az élő adatok alapján

Beszállítók hibás komponensei korán kiszűrhetők

Automata szervizidőpont-egyeztetés és alkatrész rendelés

Pontosabb biztonsági rendszerek

Okosabb vezetői asszisztensek

Profibb autóvédelmi, rablásgátlás szolgáltatások

Önműködő parkolófoglalást biztosító rendszer

Helyi információk, vezető számára releváns információk

Használat alapú útdíj és biztosítás

Az autók online kapcsolódása új perspektívákat nyit meg a motorizációban és közlekedés fejlődésében. A trend egyértelmű és elkerülhetetlen. Autóvásárlóként erre úgy készülhetünk fel, ha tájékozódunk és elolvassuk az adott új autó online adatszolgáltatásai dokumentumait. Az adatairól mindenki maga dönt.

Szerzők: Szépvölgyi Tamás és Nyári Attila