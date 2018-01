Az öt méter 11 centi hosszú, Amerikában Full Size méretűként kategorizált limuzin jól példázza, hogy a műszaki downsizing azért odaát is zajlik. Még ehhez a hatalmas autóhoz sincs már V8, 2,5 literes négyhengeres, 197 lóerős stop-start automatikás vagy 3,6 literes, 305 lóerős V6-os benzinmotor közül lehet választani. A mai Impala már ráadaásul, anyám, borogass: elsőkerék-hajtású.

A General Motors számára Európa egy gigantikus kudarcsztori. A Daewoo-ból lett Chevrolet-k már négy éve eltűntek az EU autópiacairól, tavaly pedig az Opel is átkerült a PSÁ-hoz. Nekünk már csak emlék az Amerikában ma is árult Spark, az Aveo, (amit az kint egyébként Sonicnak hívnak), az Astra-testvér Cruze, az Insiginia-iker Malibu – az újkori Impalát pedig sose láthattuk hivatalosan itthon.

Nemrégiben megnéztük, milyen kocsikat kínál a maga piacán az orosz autós szektor, és nagyon érdekes dolgokat találtunk . Annyira lelkesítő volt ez a kis kitekintés, hogy afféle minisorozatot indítunk a témában. Már sorban áll a maga sajátos négykerekűivel az afrikai, délkelet-ázsiai, ausztrál autópiac is, és nyilván Kína lesz a csúcspont, de először jöjjön az USA! Mijük van, ami nekünk nincs?

Chrysler Pacifica

Miközben Európa mintha teljesen elfelejtette volna a nagy családi nagy MPV-k intézményét és vagy hatalmas szabadidőautókkal, vagy teherautó-alapokra épülő kisbuszokkal oldják meg ötnél több személy kényelmes utaztatását, az amerikai piacon nem halt még ki a nagy egyterű. (Kint egyébként minivan a kategória neve.)

Amit korábban Chrysler Voyagernek, majd a modell amúgy igazán sikeres európai jelenlétének végén Lancia Voyagernek ismertünk, ma már Chrysler Pacificának hívják. A kocsi a maga 287 lóerős, 3,6 literes benzines hathengeresével nemigen kelhetne versenyre a 2-2,2 literes dízel Multivanok vagy Vianók üzemeltetési költségeivel, de ki tudja – a Fiat-Chrysler cégcsoport talán a 30 mérföldes tisztán elektromos hatótávot ígérő hibridváltozatot egyszer mégiscsak elhozza az Óhazába is.

Fiat 500E

A Fiat az 500-as legendáját és az olasz dizájn hírnevét meglovagolva próbálja megvetni a lábát Amerikában pár éve. Az ottani felhozatal kiterjed a kisautó elektromos változatára is, amelyből meglepően sok járkál a budapesti utakon – szürkeimportból, természetesen.

Az 500E kint 33 ezer dollárba kerül alapkivitelben, ami bő 8,3 millió forint. A kocsi 111 lóerős, hatótávolsága kb. 135 km, az európai standardoknál valóságközelibb USA-adat szerint.

Ford Taurus

Az egyik legamerikaibb márka, a Ford meglepően kevés USA-exkluzív modellt kínál. A gyártó stratégiája régóta a világautókról szól, a mai Fiesta, Focus, Mondeo (kint Fusion) eleve úgy készült, hogy mindenütt el lehessen adni. Az egyik kivétel a Taurus.

Az 5,15 méter hosszú Taurus a klasszikus amerikai nagykocsik mezőnyét erősíti. Ennek a motorházteteje alatt sincs már V8, az alapmotor a kétliteres, négyhengeres EcoBoost, amit mi is ismerünk a Mondeóból, van egy 288 lóerős 3,5 literes V6-os, a csúcs a 3,5 literes turbó, 365 lóerővel.

Kia K900

A koreai gyártó a K900-at indítja az amerikai nagy szedánok ellen. Tiszta röhej, de amit a Ford, a Chevy már nem csinál, a Kia bizony igen: klasszikus orrmotoros-hátsókerekes elrendezés, akár V8-as benzinmotorral az orrban, csaknem kéttonnás tömeggel, made in Korea. (Tényleg, mert ez a kocsi Koreában készül, nem a cég monterrey-i, mexikói gyárában.)

Az alapmodell a 49000 dolláros V6 Premium, 311 lóerővel, a csúcs a 61900 dolláros (még kint is 15,6 millió forintba kerülő, vagyis kimondottan drága) 420 lovas V8 Luxury, valóban luxuskivitelű hajtáslánccal és berendezéssel. Viszonyítási alapnak: az Impala árlistája 28 ezer dollárról indul.

Mazda CX-9

Az európai SUV-láz láttán nehezen érthető, hogy az amúgy nagyon sikeres Mazda miért harapta el a CX-modellsort az 5-ösnél. Az Egyesült Államokban ugyanis létezik egy CX-9 is, három üléssorral, a kisebb Mazdákhoz hasonló formanyelvvel, szintén a SkyActive platformstratégia legó-elemeiből összerakva.

250 lóerős, 2,5 literes benzinmotorjával az EU-standardok szerint még csak túl szomjas sem igen lenne az autó. Tippmixen lehet megtenném némi apróval, hogy látjuk mi még ezt a kocsit az európai Mazda-szalonok kirakatában is záros határidőn belül.

Nissan Sentra

A Nissantól a Sentrát citáltam ide, bár van egy csomó nagyobb kocsijuk is odakünn (Altima, Maxina, Murano, Pathfinder, Armada), valamint a Note-ból is árulnak kint egy szedán-verziót.

A Sentra a maga 17 ezer dolláros induló árával (4,3 millió forint) nem tartozik a legolcsóbb kocsik közé, innen rajtol a Cruze is, szóval ez nem valamiféle autóhelyettesítő izé, hanem teljesértékű kompakt, nálunk is az Astra szedán vagy a VW Jetta, esetleg a Skoda Octavia alternatívája lehetne, ha lehetne kapni. És nem is néz ki rosszul, ugye?

Toyota Yaris iA

Ami igazán olcsó és belépő szintű négykerekű, az például a Yaris lépcsőshátú változata. Mert ilyen is van az USÁ-ban. Nálunk meg nincs. Szerencsére. Mert igen csúf szegény, ha megy, ha jön:

Toyota Sienna

A lépcsős Yarisnál jóval egzotikusabb a Sienna buszlimuzin. Ez is olyan autó, hogy ha néhány gyerekkel a háztartásban elkezdi nézegetni egy apuka, előbb-utóbb csorogni kezd a nyála és nem érti, hogyan halhatott ki a nagy egyterű műfaja gyakorlatilag teljesen Európában.

A Sienna a maga öt méter tíz centis hosszával nem egy parkolási bajnok, de hát a rövid tengelytávú Multivan sem az, 4,9-cel. És hét személyig a Toyota azért jóval komfortosabb, autószerűbb odabent.

A nyolcszemélyes Sienna nagyon sok extrával 33600 dollárról indul odaki’, ami szűk 8,5 millió forint. Itthon biztos lenne 13, az összes vámmal, adóval, nyavalyával, de még így is elég menő lenne egy hasonló árú Volkswagen-kocka mellett. A 3,5 literes V6-os benzinmotor a nyolcfokozatú automatával persze megint nem az európai értékrend szerint való, de egy közepes Lexus hibridrendszerével már épeszű mértékre lehetne letolni a fogyasztást is. Talán.

Volkswagen Atlas

A VW valaha Amerikában a Bogarat jelentette, de mára a márka egész jól kinőtte magát – még jobban, mint Európában. Van ugyanis a Nagy Vízen túl egy Atlas nevű mamutjuk, egy ötméteres szörnyeteg, 3,6 literes V6-ossal, nyolcfokozatú automatával és 4×4-gyel csúcskivitelben.

Egy ennnnnnyire család-és gyerekbarát autóról van szó:

(Na jó, az automatikus vészfékezés Európában nem olyan nagy szám, de a félperces reklámban azért egész jól látszik, hogy Amerikában mennyire nem a Multivan a családi Volkswagen.)

10+1: Honda Accord

Basszus, annyira izgalmas ez a nekik van – nekünk nincs téma, hogy túlszaladtam a tervezett 10-es listán, és megfeledkeztem a címlapképnek már korábban felhasznált Honda Accordról. Pedig a nálunk az utóbbi időben eléggé marginalizálódott japán gyártót nem szabad kifelejteni ebből a cikkből, hiszen nekik még egy fél-prémium márkájuk is van, Amerika exkluzíve – az Acura, aminek nálunk az emberek 99%-a még soha hírét sem hallotta.

De maradjunk az Accordnál. Volt idő, mikor a Passat-Mondeo-Vectra konkurens középkategóriás autó egész komoly alternatívát jelentett a németekkel szemben, de ma már az európai Honda-portfólió nem is tartalmazza az Accordot. Pedig biztos jó kis kocsi. Sőt, odakünn a legjobb:

Az Accord tizedik generációját vagy 1,5 literes, vagy kétliteres turbós benzinmotorral lehet megvásárolni. Ezekkel még az európai piacon is érdekes lehetne a kocsi. Reméljük, ezt a Honda is így gondolja, és előbb-utóbb mi is beülhetünk az észak-amerikai Év Autójába egy teszt erejéig!