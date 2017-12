A Magyar Suzuki 1992-ben, az esztergomi gyár első modelljeként kezdte gyártani a Suzuki Swiftet. Az amúgy is erős márka ismertségét és elismertségét tovább fokozta a „Mi autónk” imázs, ami a magas ár-érték arány védjegyévé vált amellett, hogy a gépkocsi a széles tömegek számára is elérhető lett. A Swift népszerűségét tovább növelte a kocsi 2005-ben megjelenő következő generációja, amely a Suzuki globális „Way of Life!” szlogenjének égisze alatt lépett a piacra. A Swift iránti bizalmat pedig a 2010-es, ötcsillagos EuroNCAP törésteszttel bíró, megújult modell fokozta.

A 2017-ben itthon is sikerrel debütált, megújult, japán gyártású Suzuki Swiftben a sportos, funkcionális beltér és az agilis, fürge vezethetőség mellett a biztonság nyugalma is adott. Az új modell örökölte a Swift ikonikus karakterét, de a megújított elemekkel igazán izgalmas stílust alkottak a tervezők. Nézzük a legfőbb újdonságokat, amelyek tovább növelik a kedvelt modell népszerűségét!

Olvass tovább

A Swift azóta is nagy kedvenc, stílusát és kezelhetőségét számos díjjal ismerték el a kompakt kategóriában. Nincs ez másként idén sem, többek között megkapta az évtized autója címet Chilében, a Swift Sportot pedig a legjobb 15 ezer font alatti hot hatchnek választották Nagy-Britanniában. Ezeknél is rangosabb azonban az a díj, amelyet nemrég ítéltek oda az új Swiftnek: a japán szakírók (Automotive Researchers’ and Journalists’ Conference of Japan – RJC) a 2018-as év autója díjjal tüntették ki. Ezt az elismerést két korábbi generáció is megkapta.

Japánban elérhető már a Swift hibrid változata is, a legújabb Swift Sport pedig az őszi Frankfurti Autószalonon mutatkozott be, 2018 tavaszán várható a hazai premier.

Szeptemberig bezárólag a Swiftből összesen 5,77 millió példány talált gazdára világszerte. Tehát csakugyan stratégiai világmodell, hiszen története során hét országban is gyártották. Napjainkban pedig sokak kedvence a világ 140 országában és régiójában.