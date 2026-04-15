Nem áll távol a Volkswagentől, hogy zenészekkel összefogva különkiadású modelleket dobjanak a piacra. Ezt az 1990-es években járatták csúcsra, amikor is a vásárlók találkozhattak Genesis, Pink Floyd, Rolling Stones és Bon Jovi kiadású autókkal. Kicsit ezt élesztették fel most Ausztriában azzal, hogy bemutatták a Volkswagen Golf és a Golf GTI Falco Editiont.

Ki az a Falco? A fiatalabb generáció nem is ismerheti a mindössze 40 évesen, 1998-ban elhunyt Falcót, polgári nevén Johann Hölzelt. A férfi az 1980-as és 1990-es években volt karrierje csúcsán, sikereit német és angol nyelven aratta. Rock Me Amadeus című dala máig az egyetlen német nyelvű sláger, mely az amerikai Billboard-listák élére került.

De mitől lesz egy Golf igazán Falco-stílusú? Annyira azért nem volt bátor a Volkswagen, mint annak idején a popsztár az öltözködését, illetve dalainak témaválasztását illetően, de a különkiadású modellek így is látványosan eltérnek az alapmodellektől. A Golf Falco Edition LED mátrix fényszórókat és 18 colos kerekeket kap, de igazán B-oszlop felirataitól, valamint a C-oszlopon lévő aláírásos dekortól lesz látványos. A beltérben alap a nagy zene, a hangzásért a Harman Kardon felel, az autón kívüli muzsikáért pedig ajándék beats-fejhallgató és a FALCO 3 nevet viselő lemez bakelitváltozata felel. Motorfronton itt nincs megkötés, kerülhet bele 115 és 150 lóerős turbós benzines, benzines lágyhibrid és dízel erőforrás is.

A képre kattintva galéria nyílik!

17 fotó

A Golf GTI Falco-változatából csak 40 példány készül, melyeket sorszámoznak is. A 265 lóerős, kétliteres benzinmotorral szerelt, 250 km/órás csúcssebességre is képes autót sötétbe öltöztetik, fekete fényezéssel és kiegészítőkkel. A csomagot 19 colos felnik, Harman Kardon-hifi és adaptív felfüggesztés teszi teljessé.

A két modell listaára sorrendben 32 990, illetve 56 490 euró (12, illetve 20,5 millió forint). Bármelyikre is vágyna az Olvasó, Ausztriában keresse az autókat, csak ott kínálják őket. Itthon be kell érnünk a “sima” Golfokkal – a Vezess tesztje itt olvasható az autóról: