Modern színvilág, egyedi stíluselemek, extrém audiotechnika: a Mini új személyiséggel vértezte fel a Countryman crossovert. A dizájnt egy osztrák műhely, a Vagabund készítette el – ők számtalan merész autót és motort építettek már, és több alkalommal működtek együtt a BMW-vel formabontó, ellentmondásos projekteken.

Most megint a BMW-csoporttal bútoroztak össze, és meg is dolgoztak a bérükért: a Mini Countryman új karosszériaelemeket kapott, kiszélesítették és megemelték, a kerekekre 3D nyomtatóval létrehozott, zárt dísztárcsákat szereltek.

A tetőre alumíniumidomokból kivágott-hajtogatott, lyuggatott acéllemezzel kiegészített csomagtartó került.

A lényeg persze a hangrendszer, ha már fesztiválmobilról van szó. A hátsó oldalablakokat kipattintották, helyükre beillesztettek egy-egy kifejezetten ide tervezett, innovatív anyagból (öntött polimer-gránit) készített házba foglalt kültéri hangszórót.

A közép- és magashangszórókat a karosszéria szerves részeként helyezték el, a csomagtérajtót felnyitva mélynyomókból is kapjuk a basszust.

Ez azt is megmagyarázza, miért építettek két autót: így lesz teljes ugyanis a sztereó élmény.

Az autók hangszórókkal ellentétes oldalában Sony Walkmant helyeztek el – a mobil zenehallgatás fogalmát megteremtő, hordozható magnó múltidéző elem, a koncertek közösségi élményével szemben a személyes szórakozást hangsúlyozza.

Az autópáros egyik tagját a Pekingi Autószalonon fogja kiállítani a Mini, utána turnéra indul a duó – vélhetően bejárják az európai fesztiválokat, hogy hiteles környezetben promotálják a márkát.