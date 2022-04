Minek terepjáró, ha Porschéval is csapathatsz?

Amikor a Porsche 1975-ben bemutatta soros négyhengeres orrmotorral szerelt típusát, a 924-est, a márka hívei azonnal fintorogni kezdtek. A piacot azonban ez nem érdekelte, a modell ugyanúgy hatalmas siker volt, mint utódja, a 944. Gyűjtői értéke viszont a nagy darabszámok és a „tisztátalan” (értsd: nem boxermotoros) technika miatt csekély volt, ezért sokáig titkos tippnek számítottak, ha valaki megfizethető öreg sportkocsit keresett.

Míg egy 911-est csak rengeteg pénzért, nagyon igényesen illik átépíteni, egy 924/944-es konverziója akkor sem számít szentségtörésnek, ha az ember csak egy jobb használt autó árát költi el rá. Így gondolta a bevezetőben említett Vagabund Moto műhely is, amikor összeállított egy Safari-csomagot a szériához.

A pakk komoly futómű-átalakítást tartalmaz: a szabad hasmagasságot 40 mm-rel megnövelik, módosítják a hátsó tengelyt, új hátsó lengéscsillapítókat szerelnek be, az abroncsokat 15 colos terepgumikra cserélik, majd feketére vagy aranyszínűre festett felnikre szerelik. A pótkerék egy acél tetőcsomagtartóra kerül.

Az autó kap négy darab ralifényszórót, négy masszív sárfogó gumit, a karosszéria egyedi matricázást. A kormánykerék a Momótól jön, a rövidített váltókart és a fa váltógombot a projektben társszerzőként közreműködő, szintén osztrák Porsche-specialista, a Nine Eleven Outlaw szállítja.

A terep-képes Porsche 924 gondolata másnak is megragadta már a fantáziáját; egy hasonló autóról például itt olvashatsz.

Mindezért 9900 eurót (3,76 millió Ft) kérnek, amiben benne van a szerelés is, de nincs benne az autó, annak a szállítást, valamint az esetleges felújítás. További költség ellenében alumínium fenékvédelmet, hidraulikus kéziféket, szeges abroncsokat, részlegesen önzáró differenciálművet, vonószemeket, nemesacél kipufogót és számos további opciót is kínál a csapat.

A csomag mellett egyébként időnként építenek is egy-egy komplett autót. Egy 1984-es gyártású, 100 ezer kilométert futott 944-est a közelmúltban adtak el 29.900 euróért (ez volt a Safari 944 #2), most pedig egy 1983-as, 143 ezer kilométeres futásteljesítményű autó, a Safari #3-as várja gazdáját, 27.900 euróért. Ebben mára pepita kárpitozás, valamint a komplett motorfelújítás is benne van – ha van valakinek felesleges 10,6 millió forintja, ennél sokkal rosszabbul is elköltheti.