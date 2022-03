Ez a Porsche kicsit sem bánja, ha terepre megyünk vele

Sokak figyelmét megragadó Porsche 924-es jelent meg a Collecting Cars árverésén: az 1976 és 1988 között 150 ezer példányban gyártott sportkupé egy 1978-as darabját ugyanis úgy vértezték fel, hogy az terepen is megállja a helyét.

A házi készítésű Porsche 924 „Safari” megkapta a legendás Martini-festést, gyári matricákkal díszítve, míg a tetejére egy tetőcsomagtartót biggyesztettek. A 15 hüvelykes könnyűfém felnikre Toyo terepgumikat húztak. A „szegény ember Porschéjének” tartott 924-es szerkezetéhez is hozzányúltak: távtartókat építették be, hogy az autó szélesebbé váljon.

Számos változásra lehetünk figyelmesek a belső térben is, az Auto Style márkájú, versenyhevederekkel ellátott kagylóülésekkel kezdve az OMP lábtérlemezeken át egészen a fekete, szintetikus velúrral borított kormánykerékig. Hidraulikus kéziféket és egy tűzoltókészüléket is találhatunk – utóbbi nagyon is jól jöhet, amennyiben balul sül el a szafari.

A 2,0 literes, soros négyhengeres Volkswagen-motor ereje egy ötfokozatú manuális váltón keresztül jut el a hátsó kerekig.

A jelen cikkben szereplő példánnyal eddig több mint 58 ezer kilométert tettek meg, habár ezt nem érdemes készpénznek venni az alapos átépítés miatt, aminek idei befejezése óta nem vezették az autót. Az eladó állítása szerint a fényezést 2015-ben újították fel, viszont a küszöbökön és a hátsó lökhárítón kis hólyagok jelentek meg.

Az árverés a cikk megjelenése előtt nem sokkal zárult le: összesen 42 ajánlat érkezett a szafaris 924-re – végül 16 550 euróért, vagyis 6,4 millió forintért vitték el.