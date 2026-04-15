Az év első három hónapjában 7,6 százalékkal több könnyű gépjárművet (személyautó, kishaszonjármű) helyeztek forgalomba Magyarországon, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Tucatnyi különböző szegmensben oszlottak el ezek a járművek, elsősorban a szabadidőautók voltak keresettek. Az alábbi táblázatokban megtalálod, hogy az egyes méretosztályokban melyek voltak Magyarország kedvenc típusai. A szegmensek közötti versenyt a Toyota és a BMW nyerte 4-4 listavezető típussal, a Ford és a Mercedes kettő-kettő típusa vezeti saját kategóriája eladásait.

Miniautók (A-szegmens) Top 5

Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés Toyota Aygo X 450 115,3% 73,4% Leapmotor T03 62 10,1% Kia Picanto 52 -8,8% 8,5% FIAT 500 32 966,7% 5,2% Hyundai i10 15 -28,6% 2,4%

Kisautók (B szegmens) Top 5

Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés Toyota Yaris 326 33,1% 18,1% Suzuki Swift 296 -46,1% 16,5% BYD Dolphin Surf 159 8,8% Škoda Fabia 152 29,9% 8,4% Opel Corsa 136 -26,5% 7,6%

Városi szabadidőjárművek (B-SUV) Top 5

Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés Suzuki Vitara 1 367 -15,5% 23,6% Toyota Yaris Cross 1 021 70,2% 17,6% Nissan Juke 438 170,4% 7,5% Dacia Duster 430 -37,3% 7,4% Citroën C3 Aircross 404 40300,0% 7,0%

Alsó-középkategória (C szegmens) Top 5

Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés Toyota Corolla 899 26,4% 38,8% VW Golf 312 -42,4% 13,4% Kia Ceed 284 -67,0% 12,2% Škoda Scala 280 40,7% 12,1% SEAT Leon 87 -54,9% 3,8%

Alsó-középkategóriás szabadidőjármű (C-SUV) Top 5

Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés Nissan Qashqai 3 277 163,6% 33,9% Suzuki S-Cross 1 545 -27,8% 16,0% Toyota C-HR 612 9,7% 6,3% Toyota Corolla Cross 557 45,4% 5,8% VW T-Roc 531 71,8% 5,5%

Középkategóriás szabadidőjármű (D-SUV) Top 5

Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés Hyundai Tucson 842 89,6% 13,7% Kia Sportage 699 15,5% 11,4% Nissan X-Trail 644 38,5% 10,5% Ford Kuga 514 19,3% 8,4% Škoda Kodiaq 497 25,2% 8,1%

Nagy szabadidőjármű (E-SUV) Top 5

Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés Mazda CX-60 129 27,7% 26,3% VW Touareg 84 -8,7% 17,1% Mazda CX-80 67 -18,3% 13,6% Kia Sorento 50 -43,8% 10,2% Land Rover Defender 42 31,3% 8,6%

Közép-/felsőközép-kategória (D/E szegmens) Top 5

Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés Škoda Octavia 1 574 -1,6% 56,3% Škoda Superb 489 28,3% 17,5% VW Passat 186 -34,3% 6,7% Tesla Model 3 183 -26,8% 6,5% Toyota Camry 126 -45,5% 4,5%

Középkategóriás modul egyterű (MDV-PC) Top 5

Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés Ford Tourneo Custom 493 -44,7% 45,4% Ford Transit Custom 164 -34,1% 15,1% Toyota Proace Verso 109 60,3% 10,0% Renault Trafic 78 188,9% 7,2% Opel Zafira Life 59 28,3% 5,4%

Alsó-középkategóriás modul egyterű (MDV-PC) Top 5

Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés Toyota Proace City Verso 65 -33,0% 38,5% Ford Tourneo Courier 53 -68,6% 31,4% Ford Tourneo Connect 31 10,7% 18,3% VW Caddy Life 7 -91,5% 4,1% Citroën Berlingo 5 -78,3% 3,0%

Pickup Top 5

Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés Ford Ranger 690 -14,8% 69,8% Toyota Hilux 160 -57,0% 16,2% Isuzu D-MAX 39 -62,5% 3,9% KGM Musso Grand 38 22,6% 3,8% Maxus T60 30 3,0%

Prémium alsó-középkategória Top 5

Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés Audi A3 144 -28,0% 31,9% Mercedes-Benz CLA 104 85,7% 23,1% BMW 1 99 160,5% 22,0% BMW 2 85 -21,3% 18,8% Mercedes-Benz A-osztály 19 -9,5% 4,2%

Prémium középkategória Top 5

Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés BMW 3 176 18,1% 28,4% BMW 4 168 13,5% 27,1% Audi A5 138 100,0% 22,3% Mercedes-Benz C-osztály 61 19,6% 9,8% BMW i4 37 -5,1% 6,0%

Prémium felső-középkategória Top 5

Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés BMW 5 230 25,7% 50,1% Mercedes-Benz E-osztály 85 -3,4% 18,5% Audi A6 65 -13,3% 14,2% BMW i5 22 -18,5% 4,8% Mercedes-Benz EQE 22 -31,3% 4,8%

Luxuskategória Top 5

Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés BMW 7 37 37,0% 53,6% Mercedes-Benz S-osztály 26 -10,3% 37,7% Audi A8 3 -50,0% 4,3% Mercedes-Benz EQS 2 -33,3% 2,9% BMW i7 1 -66,7% 1,4%

Prémium kompakt SUV Top 5

Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés Volvo XC40 83 -9,8% 37,4% Mercedes-Benz GLA-osztály 32 14,3% 14,4% Audi Q3 28 3,7% 12,6% BMW X1 28 -22,2% 12,6% BMW IX1 12 300,0% 5,4%

Prémium közép SUV Top 5

Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés Mercedes-Benz GLC 284 11,8% 27,4% Volvo XC60 181 -21,0% 17,5% BMW X3 172 38,7% 16,6% Lexus NX 165 35,2% 15,9% Audi Q5 103 -1,0% 10,0%

Prémium nagy SUV Top 5

Darabszám Változás vs. 2025.Q1 Szegmens részesedés BMW X5 235 53,6% 24,8% Mercedes-Benz GLE-osztály 205 0,0% 21,6% BMW X6 125 15,7% 13,2% Audi Q8 96 -15,0% 10,1% Volvo XC90 76 -6,2% 8,0%

Prémium luxus SUV Top 5