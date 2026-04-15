Az év első három hónapjában 7,6 százalékkal több könnyű gépjárművet (személyautó, kishaszonjármű) helyeztek forgalomba Magyarországon, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Tucatnyi különböző szegmensben oszlottak el ezek a járművek, elsősorban a szabadidőautók voltak keresettek. Az alábbi táblázatokban megtalálod, hogy az egyes méretosztályokban melyek voltak Magyarország kedvenc típusai. A szegmensek közötti versenyt a Toyota és a BMW nyerte 4-4 listavezető típussal, a Ford és a Mercedes kettő-kettő típusa vezeti saját kategóriája eladásait.
Miniautók (A-szegmens) Top 5
|Darabszám
|Változás vs. 2025.Q1
|Szegmens részesedés
|Toyota Aygo X
|450
|115,3%
|73,4%
|Leapmotor T03
|62
|10,1%
|Kia Picanto
|52
|-8,8%
|8,5%
|FIAT 500
|32
|966,7%
|5,2%
|Hyundai i10
|15
|-28,6%
|2,4%
Kisautók (B szegmens) Top 5
|Darabszám
|Változás vs. 2025.Q1
|Szegmens részesedés
|Toyota Yaris
|326
|33,1%
|18,1%
|Suzuki Swift
|296
|-46,1%
|16,5%
|BYD Dolphin Surf
|159
|8,8%
|Škoda Fabia
|152
|29,9%
|8,4%
|Opel Corsa
|136
|-26,5%
|7,6%
Városi szabadidőjárművek (B-SUV) Top 5
|Darabszám
|Változás vs. 2025.Q1
|Szegmens részesedés
|Suzuki Vitara
|1 367
|-15,5%
|23,6%
|Toyota Yaris Cross
|1 021
|70,2%
|17,6%
|Nissan Juke
|438
|170,4%
|7,5%
|Dacia Duster
|430
|-37,3%
|7,4%
|Citroën C3 Aircross
|404
|40300,0%
|7,0%
Alsó-középkategória (C szegmens) Top 5
|Darabszám
|Változás vs. 2025.Q1
|Szegmens részesedés
|Toyota Corolla
|899
|26,4%
|38,8%
|VW Golf
|312
|-42,4%
|13,4%
|Kia Ceed
|284
|-67,0%
|12,2%
|Škoda Scala
|280
|40,7%
|12,1%
|SEAT Leon
|87
|-54,9%
|3,8%
Alsó-középkategóriás szabadidőjármű (C-SUV) Top 5
|Darabszám
|Változás vs. 2025.Q1
|Szegmens részesedés
|Nissan Qashqai
|3 277
|163,6%
|33,9%
|Suzuki S-Cross
|1 545
|-27,8%
|16,0%
|Toyota C-HR
|612
|9,7%
|6,3%
|Toyota Corolla Cross
|557
|45,4%
|5,8%
|VW T-Roc
|531
|71,8%
|5,5%
Középkategóriás szabadidőjármű (D-SUV) Top 5
|Darabszám
|Változás vs. 2025.Q1
|Szegmens részesedés
|Hyundai Tucson
|842
|89,6%
|13,7%
|Kia Sportage
|699
|15,5%
|11,4%
|Nissan X-Trail
|644
|38,5%
|10,5%
|Ford Kuga
|514
|19,3%
|8,4%
|Škoda Kodiaq
|497
|25,2%
|8,1%
Nagy szabadidőjármű (E-SUV) Top 5
|Darabszám
|Változás vs. 2025.Q1
|Szegmens részesedés
|Mazda CX-60
|129
|27,7%
|26,3%
|VW Touareg
|84
|-8,7%
|17,1%
|Mazda CX-80
|67
|-18,3%
|13,6%
|Kia Sorento
|50
|-43,8%
|10,2%
|Land Rover Defender
|42
|31,3%
|8,6%
Közép-/felsőközép-kategória (D/E szegmens) Top 5
|Darabszám
|Változás vs. 2025.Q1
|Szegmens részesedés
|Škoda Octavia
|1 574
|-1,6%
|56,3%
|Škoda Superb
|489
|28,3%
|17,5%
|VW Passat
|186
|-34,3%
|6,7%
|Tesla Model 3
|183
|-26,8%
|6,5%
|Toyota Camry
|126
|-45,5%
|4,5%
Középkategóriás modul egyterű (MDV-PC) Top 5
|Darabszám
|Változás vs. 2025.Q1
|Szegmens részesedés
|Ford Tourneo Custom
|493
|-44,7%
|45,4%
|Ford Transit Custom
|164
|-34,1%
|15,1%
|Toyota Proace Verso
|109
|60,3%
|10,0%
|Renault Trafic
|78
|188,9%
|7,2%
|Opel Zafira Life
|59
|28,3%
|5,4%
Alsó-középkategóriás modul egyterű (MDV-PC) Top 5
|Darabszám
|Változás vs. 2025.Q1
|Szegmens részesedés
|Toyota Proace City Verso
|65
|-33,0%
|38,5%
|Ford Tourneo Courier
|53
|-68,6%
|31,4%
|Ford Tourneo Connect
|31
|10,7%
|18,3%
|VW Caddy Life
|7
|-91,5%
|4,1%
|Citroën Berlingo
|5
|-78,3%
|3,0%
Pickup Top 5
|Darabszám
|Változás vs. 2025.Q1
|Szegmens részesedés
|Ford Ranger
|690
|-14,8%
|69,8%
|Toyota Hilux
|160
|-57,0%
|16,2%
|Isuzu D-MAX
|39
|-62,5%
|3,9%
|KGM Musso Grand
|38
|22,6%
|3,8%
|Maxus T60
|30
|3,0%
Prémium alsó-középkategória Top 5
|Darabszám
|Változás vs. 2025.Q1
|Szegmens részesedés
|Audi A3
|144
|-28,0%
|31,9%
|Mercedes-Benz CLA
|104
|85,7%
|23,1%
|BMW 1
|99
|160,5%
|22,0%
|BMW 2
|85
|-21,3%
|18,8%
|Mercedes-Benz A-osztály
|19
|-9,5%
|4,2%
Prémium középkategória Top 5
|Darabszám
|Változás vs. 2025.Q1
|Szegmens részesedés
|BMW 3
|176
|18,1%
|28,4%
|BMW 4
|168
|13,5%
|27,1%
|Audi A5
|138
|100,0%
|22,3%
|Mercedes-Benz C-osztály
|61
|19,6%
|9,8%
|BMW i4
|37
|-5,1%
|6,0%
Prémium felső-középkategória Top 5
|Darabszám
|Változás vs. 2025.Q1
|Szegmens részesedés
|BMW 5
|230
|25,7%
|50,1%
|Mercedes-Benz E-osztály
|85
|-3,4%
|18,5%
|Audi A6
|65
|-13,3%
|14,2%
|BMW i5
|22
|-18,5%
|4,8%
|Mercedes-Benz EQE
|22
|-31,3%
|4,8%
Luxuskategória Top 5
|Darabszám
|Változás vs. 2025.Q1
|Szegmens részesedés
|BMW 7
|37
|37,0%
|53,6%
|Mercedes-Benz S-osztály
|26
|-10,3%
|37,7%
|Audi A8
|3
|-50,0%
|4,3%
|Mercedes-Benz EQS
|2
|-33,3%
|2,9%
|BMW i7
|1
|-66,7%
|1,4%
Prémium kompakt SUV Top 5
|Darabszám
|Változás vs. 2025.Q1
|Szegmens részesedés
|Volvo XC40
|83
|-9,8%
|37,4%
|Mercedes-Benz GLA-osztály
|32
|14,3%
|14,4%
|Audi Q3
|28
|3,7%
|12,6%
|BMW X1
|28
|-22,2%
|12,6%
|BMW IX1
|12
|300,0%
|5,4%
Prémium közép SUV Top 5
|Darabszám
|Változás vs. 2025.Q1
|Szegmens részesedés
|Mercedes-Benz GLC
|284
|11,8%
|27,4%
|Volvo XC60
|181
|-21,0%
|17,5%
|BMW X3
|172
|38,7%
|16,6%
|Lexus NX
|165
|35,2%
|15,9%
|Audi Q5
|103
|-1,0%
|10,0%
Prémium nagy SUV Top 5
|Darabszám
|Változás vs. 2025.Q1
|Szegmens részesedés
|BMW X5
|235
|53,6%
|24,8%
|Mercedes-Benz GLE-osztály
|205
|0,0%
|21,6%
|BMW X6
|125
|15,7%
|13,2%
|Audi Q8
|96
|-15,0%
|10,1%
|Volvo XC90
|76
|-6,2%
|8,0%
Prémium luxus SUV Top 5
|Darabszám
|Változás vs. 2025.Q1
|Szegmens részesedés
|Mercedes-Benz G-osztály
|77
|-7,2%
|53,8%
|Mercedes-Benz GLS-osztály
|40
|11,1%
|28,0%
|Range Rover Sport
|9
|-43,8%
|6,3%
|Range Rover
|8
|-33,3%
|5,6%
|Ferrari Purosangue
|3
|2,1%
|Mercedes-Benz EQS SUV
|3
|-25,0%
|2,1%
|Volvo EX90
|3
|-70,0%
|2,1%