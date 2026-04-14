Január és március között 41 868 új könnyű gépjárművet – személyautót és kishaszonjárművet – helyeztek forgalomba Magyarországon, derül ki a Datahouse adataiból. Ez 7,6%-kal magasabb, mint egy évvel korábban ugyanilyenkor, ami jó hír. Érdekesség, hogy a 2957 darabos növekedést szinte egy az egyben lefedte egyetlen márka, a Nissan ugrásszerű növekedése. A japán gyártó 129 százalékkal növelte eladásait, a tavalyi első negyedévben eladott 1930 autó helyett idén 4438 autót értékesített, és ezzel megközelítette a listavezető Toyotát.

A személyautók piacán 10,8% volt a növekedés (36 455 db), míg a könnyű haszonjárművekből szinte pontosan ugyanennyivel, 10%-kal kevesebbet (5 413 db) adtak el.

Magyarország kedvenc autómárkái, 2026. Q1 Top 10

A három legnépszerűbb méretosztály a kompakt szabadidőjárművek (C-SUV), a középkategóriás szabadidőjárművek (D-SUV) és a városi szabadidőjárművek (B-SUV) szegmense, és csak itt mutatkozott növekedés (illetve még a prémium középkategóriás SUV-ok mezőnyében, de az darabszámokat tekintve nem szignifikáns.)

Kompakt SUV-ból 9666 darab (+43,5%), középkategóriás terepjáróból 6128 darab (+46,7%), városi crossoverből 5803 darab (+9,4%) kapott magyar rendszámot, ezek együtt a teljes személyautó-piac több mint 50 százalékát tették ki.

Nem csoda, hogy az első negyedévben legnagyobb számban eladott tíz típus között hét szabadidőjármű is található, köztük a lista élén egy új szereplő, a Nissan Qashqai.

Magyarország legnagyobb számban eladott személyautói, 2026. Q1 Top 10