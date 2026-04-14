Idén véget ér a Nissan talpra állítását célzó, több éves stratégiai program, a cég vezetése pedig máris új célokat állított fel, kirajzolva a márka fejlődési irányát.

A középpontban a mesterséges intelligencia áll, mint a szoftver alapú járművek következő evolúciós lépcsőfoka: az MI szerephez jut a hajtásrendszerek vezérlésében (AI Drive) és a fedélzeti technológiák vezérlésében (AI Partner) egyaránt, azaz a biztonságot és a szórakoztatást egyaránt arra bízza a Nissan.

Hosszú távon a modellválaszték 90%-a megkapja a Nissan AI Drive technológiát, amelynek a bevezetése még a idei évben megkezdődik: a Nissan Elgrand buszlimuzin 2026 nyarán kapja meg az új generációs ProPilot rendszert, amelyet a 2027-es pénzügyi év végére (azaz kettő éven belül) a teljes körű önvezetésig fejlesztenek, amely az indulástól az érkezésig képes lesz egyedül elvezetni az autót.

A fokozott digitalizáció kéz a kézben jár a villamosítás erősítésével: kibővítik az e-Power soros hibrid (generátoros villanyautó) technológiát, az új generációs padlólemezek már hagyományos hibrid rendszert is kapnak majd, és ha jól értelmezzük a leírtakat, klasszikus konnektoros hibridek is jönnek.

A hajtáslánc-opciók bővítésével párhuzamosan egyszerűsítik a palettát. Jelenleg ötvenhat típust kínál globális piacain a Nissan, ezt 45-re kívánják csökkenteni, és a növekedést ígérő szegmensekre koncentrálnának. Így a választék színes marad, de gazdaságosabb gyártás és fejlesztés mellett.

Az eddigieknél is nagyobb szerepet szánnak a közös platformra épülő modelleknek, amely ráadásul nem csak a klasszikus hardverre (padlólemez, futómű, hajtáslánc) terjed ki, hanem a szoftverrendszerekre is. Összességében három termékcsalád fogja adni a Nissan globális termelésének több mint 80 százalékát, ami lerövidíti a fejlesztési időt, felgyorsítja az új technológiák bevezetését, és 30 százalékkal növeli a modellenkénti gyártási darabszámot (azaz fajlagosan csökkennek a költségek.)

Az új portfólió négy termékcsoport köré épül: a legizgalmasabbak az érzelmi alapon választott, brandépítő modellek lesznek, de a pénzt és a stabilitást nem ezek hozzák, hanem a világszerte eladható, gazdaságosan gyártható bázistípusok. Fontos szerepet szánnak az új piaci lehetőségeket kiaknázó újdonságoknak, valamint a más gyártókkal közösen fejlesztett és/vagy gyártott modelleknek, amelyek révén gazdaságosan bővítheti piacát a Nissan. Magyarul nincs új a nap alatt, a Nissan arra készül, mint minden tudatosan működő globális nagyvállalat.

A következő generációs bázismodellek közül kettőt is megelőlegezett a Nissan: a grafikus formában bemutatott prototípusok közül az egyik az X-Trail, a másik pedig a Juke utódját vetíti előre. Ezek minden bizonnyal a Renault-val közös platformon fognak nyugodni: ahogy a Micra az R5-ös átirata (ld. a fenti linken), ugyanúgy lehet a Juke a Renault R4 japán hangvételű adaptációja.

Ami az álommodelleket illeti, Japánban a Skyline sportszedán, Észak-Amerikában az XTerra alvázas terepjáró kelhet újra életre, valamint ígéret született arra, hogy a jelenleg súlyos kínálathiányban szenvedő Infiniti prémium márkát is felhízlalják: egy új crossover, egy sportos szedán és két alvázas terepjáró érkezik a következő években.