A Volga neve generációkon át egyet jelentett a hatalommal és a státusszal – a szovjet időkben nem egyszerűen közlekedési eszköz volt, hanem kiváltság. Hosszú hallgatás után ismét felbukkant a márka neve, de az újbóli megjelenés inkább tűnik kényszernek, mint valódi újjászületésnek. A korábban is felvetett, majd elhalt projekt után az orosz gyártó újra próbálkozik, ám most sokkal több külső segítséggel. Az elmúlt években a Volga gyakorlatilag láthatatlan volt, hiszen sem új modellekkel, sem konkrét piaci jelenléttel nem jelentkezett. Bár 2024-ben felmerült a visszatérés lehetősége, kézzelfogható eredmény nem született, a projekt elhalt. A gyártó az elmúlt időszakban sem kommunikált fejlesztésekről, viszont megjelent egy új orosz nyelvű weboldal és néhány teaser az új autókról.

A kontextus kulcsfontosságú, ugyanis az Ukrajna elleni inváziót követően a nyugati autógyártók kivonultak az orosz piacról, és a beszállítók sem juttatnak alkatrészt az orosz gyártóknak, így hirtelen űr keletkezett. Ezt a hiányt most főként pekingi szereplők töltik be, és ebbe a folyamatba illeszkedik a szovjet ikon feltámasztása is. A márka újjáélesztése mögött valójában kínai technológia és konstrukciók állnak – vagyis a „visszatérés” inkább újracsomagolás, mint fejlesztés.

Két új modellt is bemutattak, amelyek már megtalálhatóak a gyártó palettáján – számolt be a Carscoops. Az egyik új típus, a K50, egy szabadidő-autó, amely gyakorlatilag egy az egyben a Geely Monjaro átirata. A különbségek minimálisak, mindössze egy módosított hűtőrács és az embléma jelenti az „egyediséget”. A technika változatlan – 2,0 literes turbómotor, 238 lóerő, nyolcfokozatú automata váltó és összkerékhajtás. Ez már nem a klasszikus Volga-vonal, hanem egy globális és platformalapú termék, amelyből hiányzik az eredeti identitás.

A C50 nevű szedán hasonló utat követ. Alapját a Geely Preface adja, és itt is alig történt érdemi módosítás. Külsőre egy letisztult, mégis kissé jellegtelen forma, amely emlékeztethet akár a Volvo S60-ashoz vagy a Honda Accord amerikai változatára. Belül digitális műszeregység, nagyméretű kijelző és modern, de teljesen sablonos kialakítás fogad. A motorválaszték visszafogottabb, 150 és 200 lóerős verziók állnak rendelkezésre, hétfokozatú duplakuplungos váltóval.

A gyártás a Nyizsnyij Novgorod-i üzemben zajlik majd – ugyanott, ahol korábban a Volkswagen-csoport modelljei készültek az orosz piacra. Ez önmagában is jelzi az iparági átrendeződést, hiszen a nyugati technológia helyét keleti partnerségek veszik át. A Volga egyfajta márkanévként térhet vissza, amelyet új tartalommal töltenek meg. Rövid távon ez működhet, hiszen a piacon szűk a választék, de több éves távlatot nézve kérdéses, hogy egy klasszikus márkát meddig lehet pusztán logócserével életben tartani.

A cikk szerzője Szabó Máté