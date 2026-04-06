Komoly felháborodást váltott ki az autósok körében nemrég az osztrák A3-as autópályán bevezetett új sebességkorlátozás. A korábbi 130 km/h helyett jelenleg mindössze 100 km/h a megengedett tempó, és sokan – megszokásból – még mindig a régi ritmusban haladnak. Ennek következménye, hogy tömegesen büntetik a figyelmetlen sofőröket.

Az érintett szakasz a Bécsből Eisenstadt irányába vezető pálya: körülbelül másfél hete lépett életbe a változás, amely a Hornstein pihenőhely után kényszeríti lassításra az autósokat. Sokan azonban ezt nem veszik észre időben, hiszen ezen a részen korábban 130 km/h-s volt megengedett tempó.

Aki esetleg arra jár, az tudjon róla, hogy közvetlenül a vadátjáró híd után mérik a sebességet, ott érdemes figyelni és lassítani.

A korlátozás oka nem véletlen: az EVN energiaellátó vállalat végez éppen építési munkálatokat a szakaszon. A helyszínen új acélcső oszlopokat állítanak fel a 110 kV-os villamosvezetékhez, ami miatt az autópálya felett egy zöld védőhálót is kifeszítettek. Ez indokolja a szigorúbb szabályozást, sőt egyes szakaszokon még ennél is alacsonyabb, 80 km/h-s limit van érvényben.

Az osztrák autópálya-kezelő, az Asfinag tájékoztatása szerint a munkálatok ezen a szakaszon várhatóan május 9-ig tartanak, így addig biztosan marad a csökkentett sebességlimit.

A történet jól példázza, mennyire veszélyes lehet a rutinból vezetés: hiába ismerős az útvonal, a közlekedési helyzet bármikor változhat. Ausztriában ráadásul a traffipaxok nem elnézőek, a bírságok pedig gyorsan és automatikusan érkeznek – így egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly költséget jelenthet, akkor is, ha külföldi rendszámú az autó, a bírság a magyar üzembentartókhoz is elér.