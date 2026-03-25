A Sony Honda Mobility, a két névadó japán nagyvállalat 50:50 arányú tulajdonrésszel működő vegyesvállalata idén kezdte volna meg az Afeela 1 észak-amerikai értékesítését és az Afeela 2 fejlesztését, ez azonban már nem fog megtörténni, jelentette be egy mai sajtóközleményben a cég.

A cég a gyártást, a piaci bevezetést és a további fejlesztéseket is – magyarul: minden tevékenységét –felfüggeszti. Ez pedig annak ellenére a projekt végét jelenti, hogy ezt konkrétan nem mondta ki a közlemény: hivatalosan „folyamatos tárgyalásban vannak a tulajdonosokkal a cég jövőbeli stratégiáját illetően.”

A projekt az utolsó utáni pillanatban dől dugába, hiszen januárban már megkezdődött a termelés. A vállalkozás, amely eddig csak nyelte a pénzt, mostantól kezdett volna visszatermelni.

Mégsem volt választási lehetősége a cégnek: a Honda ugyanis fennállásának legrosszabb évét zárja , és ezzel szoros összefüggésben törölte annak a három villanyautónak a gyártási programját, amelyekkel közös platformra épül az Afeela 1, illetve a következő, tervbe vett modellek. A leendő új típusok közül az elsőt, egy szabadidőjárművet, idén januárban előlegezte meg a cég.