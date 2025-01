Alig két évvel azután, hogy a Sony bejelentette, a Hondával közösen fogja megvalósítani autógyártói ambícióit, megérkezett az Afeela 1, a Sony Honda Mobility (SHM) első típusa.

A kecses szedán impozáns méretekkel bír: a 4915 mm hosszú karosszéria 1900 mm széles (tükrök nélkül), és 1461 mm magas; a tengelytáv kerek 3 méter. A csomagtartó 765 literes, ám ez vélhetően nem az övvonalig, hanem a plafonig mérve érvényes.

Az autó mindkét tengelyét egy-egy 180 kW-os (245 LE) villanymotor hajtja, a rendszerteljesítmény tehát 490 LE. A 91 kWh kapacitású akkucsomag a tervek szerint 480 kilométerre elegendő energiát képes tárolni; a töltőrendszer kompatibilis a Tesla Supercharger hálózatával, a legnagyobb töltési teljesítmény 150 kW.

A kiviteltől függően 19 vagy 21 colos kerekekkel készülő Afeela 1 elöl kettős keresztlengőkaros, hátul többlengőkaros futóművet kapott.

Mindez nem hangzik rosszul, ám az Afeela 1 esetében ez csak a kiindulási alap: ennél fontosabb ugyanis (legalábbis a gyártó által közzétett információk súlyozása erre enged következtetni), hogy a szedánt a legmagasabb szintű vezetőtámogató, önvezető, szórakoztató és kommunikációs technológiákkal szerelték fel.

Összesen negyven (40) szenzor – radarok, lézerek, kamerák és ultrahangos érzékelők – gyűjt információt az autó közvetlen és tágabb környezetéről. Az adatokat nagy számítókapacitású központi számítógép dolgozza fel mesterséges intelligencia bevonásával, és miközben gondoskodik a vezető tehermentesítéséről, az utasok kényelméről és biztonságáról, arra is jut energiája, hogy a gyűjtött információkat emészthető és tetszetős formában megjelenítse a kijelzőkön.

A hangvezérlés ma már kevés: az Afeela 1 fedélzetén akár intelligens párbeszédet is folytathatunk a beépített digitális asszisztenssel. A szórakoztatás hagyományos formáit sem hanyagolta el a Sony, aktív zajcsillapítás, 360 fokos térhatású audio, ülésenként elhelyezett kijelzők biztosítanak belépést az ügyfelek privát digitális világába.

A Sony és a Honda egyaránt ügyes a robotikában, ezen a téren szerzett tudásukat a menetdinamika fejlesztésére fordították. A futómű, a hajtáslánc és a fékek folyamatosan összehangolt vezérlésével (3D mozgásszabályozás, 3D Motion Management) állítólag kivételesen kényelmes és pihentető menetjellemzőket értek el, ami nem megy a dinamikus, stabil vezethetőség rovására.

A belső tér letisztult, sallangoktól mentes, és jelentős részben újrahasznosított anyagokból épül fel – sőt, reciklát nyersanyagokkal a karosszéria, sőt, a futómű egyes elemeinél is találkozhatunk.

A műszerfalat faltól falig képernyők borítják – érdekes, hogy oldalsó visszapillantó tükörből optikai és digitális is került az autóba –, és persze hátul is akadnak monitorok, de az igazán nagy dobás, hogy az Afeela 1 orrán is elhelyeztek egy kijelzőt, amin keresztül a gyalogosokkal, illetve (parkoláskor) gazdáival kommunikál az autó.

Az Afeela 1 elvileg már idén rendelhető lesz Észak-Amerikában, de a kiszállítások csak 2026-ban kezdődnek meg. Az USA-ban 90 ezer dollárnál (36 millió Ft) indul a szedán, a gazdagabban felszerelt csúcsverzió úgy 15 százalékkal többe kerül.