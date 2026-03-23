Ausztráliában a távolságot nagybetűvel írják, és csókolommal köszönnek neki. A nyugati parton fekvő Perth és a keletin található Brisbane egymástól 4200 kilométerre van autóval, a tiszta menetidő 45 óra, az északi Darwin és a déli Melbourne valamivel közelebb vannak egymáshoz, a 3750 kilométeres táv potom 39 óra alatt levezethető.

Amikor tehát az importőrség megalakulásának 75. évfordulóján a Porsche helyi képviselete olyan különleges kivitelű Porschét kívánt alkotni, ami pontosan megtestesíti Ausztráliát, hamar rájöttek, hogy egyetlen autó nem lesz elegendő, hiszen az országban csak időzónából öt van.

Ezért négy teljesen eltérő karakterű kocsi készült. Négy típusból négy különböző irányba indultak el, hogy megörökítsék a nyugat kíméletlen pusztaságát, a keleti tengerpart világát, az északi részek dzsungeleit és a sziklás déli partszakaszt.

Észak: Porsche Panamera 4 E-Hybrid

Egyedi smaragzöld fényezés, pálmafa-színű keréktárcsák, a tápanyagban dús talajt tükröző barna kárpitozás hozza össze egyetlen autóban Queensland és az Északi terület domborzatát és vegetációját. A végtelen utakon hosszú expedíciókra indulhatunk, ezért egy 480 literes tetőboxot is kapott a hibrid sportszedán.

A Porsche Panamera 4 E-Hybrid a modellcsalád belépő hajtáslánc-variációja, a rendszerteljesítmény 470 lóerő, az autó 4,1 mp. alatt gyorsul nulláról 100 km/órára, végsebessége 280 km/óra.

Kelet: Porsche Taycan 4S Cross Turismo

A sűrűbben lakott keleti államokban nem okoz gondot villanyautóval közlekedni, de nem árt a robusztus kidolgozás, az emelt futómű és a négy hajtott kerék – pont ezt tudja a Taycan 4S Cross Turismo. Az állandó motorteljesítmény 490 lóerő, az autó 4,1 mp alatt gyorsul 0-100 km/órára, a végsebesség 240 km/óra.

Ami pedig az egyedi, ünnepi kivitelt illeti, a hozott mintához igazított Ipanema-kék fényezés és a beltér Speed-kék dekorrészletei a tengervizet és a szörfözést, a keréktárcsák krétafehér aero-betétei a tenger élővilágát, a kéttónusú kárpitozás a tengerpart homokját, a napos és árnyékos részek váltakozását idézi.

Dél: Porsche Macan 4S

A mediterrán klímájú déli országrészhez az elektromos Macant találta legalkalmasabbnak a helyi forgalmazó. Az egyedi arany-bronz festés a hegyvidék színeit, a keréktárcsa szürkéje a tengerből kiemelkedő kőoszlopokat adja vissza. A beltér szívilága a partvidék mészkőszikláit idézi, a narancssárga betétekben a partot borító, ökológiai szempontból páratlan jelentőségű, álló, de elpusztilt fatörzseket lehet felfedezni.

A Macan 4S két villanymotorja 448 lóerő tartós csúcsteljesítményre képes, álló helyzetből 4,1 mp alatt gyorsul 100 km/órára, a végsebesség 240 km/óra.

Nyugat: Porsche Cayenne S

Az outback végtelen pusztasága igazi, kemény terepjáró után kiált. A 911 Dakar remek választás lett volna, de a több ezer kilométeres úton hasznosabb, ha érdemi csomagtartónk is van, amit megpakolhatunk extra üzemanyaggal, ivóvízzel. Így hát maradt a benzinmotoros Cayenne S, off-road csomaggal szerelve.

A 4,4 milliárd éves táj színvilágát az egyedi Ipanema-barna fényezés adja vissza, a 22 colos keréktárcsák fényes fekete festést kaptak, a beltérben bordó ülésbetétek tükrözik a táj mélyvörös színeit, a Sport Chrono csomag órája helyére beépített iránytű a nyugati tengerpart homokjához mutatja az utat.

A 474 lóerős benzinmotorral szerelt Cayenne S 4,7 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből száz kilométer/órára, a végsebesség 273 km/óra.