A budapesti metró éjjel-nappal szállít utasokat. Hétköznap éjfél, hétvégén pedig hajnali egy óra körül indulnak el az utolsó szerelvények az M2-es, M3-as és az M4-es vonalakon. Ezt követően jön az éjszakai műszak, de nem úgy, ahogyan a Kontroll című filmben láthattuk.

A föld alatt a BKV munkatársai, alvállalkozói jelennek meg. Kezdetét veszi a takarítás, az ellenőrzés és a karbantartás. Mivel a mozgólépcsők kapják napközben a legnagyobb terhelést, ezért éjszaka, amikor nincs forgalom, a szakemberek “lejtaknákban” és a gépházban átvizsgálják és karbantartják a rendszereket (a védelemtől a vezérlésig), hogy reggelre minden mozgólépcső biztonságosan működjön. Erre általában az M2-es és M3-as vonalon van nagy szükség.

A napi üzemzárást követően a peronokat is rendbe kell tenni. Mivel az Újpestet – Kőbányával összekötő M3-as vonalon van a legnagyobb forgalom, ezért a Deák Ferenc téri megállónál éjszakánként szabadjára engednek egy önjáró takarítórobotot. Robin az állomás nagy, burkolt felületeit mossa tisztára. A részlet munka azonban marad a BKV munkatársainál. Ők addig az esetleges falfirkákat távolítják el, emellett lemossák a korlátokat és az üvegfalakat is. Éjjelente mindössze 3-3,5 óra van erre a műveletre, vagyis mindent perc számít ilyenkor.

Robin, a takarítórobot Robin egy magyar fejlesztésű, autonóm takarítórobot, amelyet a B+N Referencia Zrt. fejlesztett kifejezetten nagy forgalmú közösségi terek – például metróállomások, repülőterek, stadionok – tisztítására. A robot önállóan tájékozódik LIDAR, kamerák és különféle szenzorok segítségével, képes megtervezni a takarítási útvonalát, és adatot gyűjt arról, mely területeket tisztította már meg. Egy műszak alatt nagyjából 1500 m² felületet takarít ki, majd hosszabb, legalább 12 órás töltési ciklus következik számára. Egy feltöltéssel egyébként körülbelül 3 óráig bírja. Robin nem váltja ki az emberi munkaerőt, hanem tehermentesíti a takarítókat, akik felügyelik és kiegészítik a munkáját. Ma már több mint százötven ilyen robot dolgozik különböző hazai helyszíneken, köztük a budapesti metróban is.

Az autonóm technológia tehát már a budapesti metrók peronjain is megjelent. Az M4-es vonalon ugyanakkor már 2014 óta önvezető szerelvények közlekednek.